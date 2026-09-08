Η φετινή περίοδος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει την υψηλότερη επιδημιολογική δραστηριότητα από το 2018, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση ως «μεγάλη έξαρση», ενώ τα μαθηματικά μοντέλα εκτιμούν ότι το 2026 ενδέχεται να αποτελέσει χρονιά-ρεκόρ ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Επιδημιολογικά δεδομένα

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ, έως τις 26 Αυγούστου 2026 είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα:

165 κρούσματα με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, οξεία χαλαρή παράλυση)

67 κρούσματα με ήπιες εκδηλώσεις ή ασυμπτωματική πορεία

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα.

Θάνατοι: Έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 85 έτη (εύρος: 66-92 έτη).

Ηλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των ασθενών με προσβολή του ΚΝΣ είναι τα 75 έτη. Έχει καταγραφεί, ωστόσο, και περιστατικό 13χρονου ασθενούς με σοβαρή νόσηση και προσβολή του ΚΝΣ – το νεότερο σε ηλικία περιστατικό με σοβαρές εκδηλώσεις.

Διεύρυνση γεωγραφικού χάρτη: Μεταξύ 26 και 31 Αυγούστου προστέθηκαν 12 νέοι δήμοι στις περιοχές με επιβεβαιωμένη ή πιθανή έκθεση στον ιό, μεταξύ των οποίων οι Δήμοι Ωρωπού, Γαλατσίου, Έδεσσας, Κορδελιού-Ευόσμου (Θεσσαλονίκη) και Ρεθύμνης. Παράλληλα, επτά ακόμη δήμοι χαρακτηρίστηκαν υψηλού κινδύνου.

Το επίκεντρο της Αττικής

Η Αττική συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Σύμφωνα με δηλώσεις της προέδρου του ΙΣΑ Ματίνας Παγώνη, το 75% των κρουσμάτων καταγράφεται στην Αττική, με τη Θεσσαλία να έπεται. Ο αριθμός των δήμων της Αττικής στους οποίους έχουν καταγραφεί κρούσματα ανέρχεται πλέον σε 39 από τους συνολικά 66.

Η κατανομή των σοβαρών περιστατικών (με προσβολή ΚΝΣ) στην Αττική παρουσιάζει έντονη συγκέντρωση σε συγκεκριμένους δήμους:

Σπάτα–Αρτέμιδα 14

Μαρκόπουλο 11

Βάρη–Βούλα–Βουλιαγμένη 7

Αγία Παρασκευή 6

Παλλήνη 5

Χαλάνδρι 5

Αχαρνές 4

Γλυφάδα 4

Αθήνα 3

Ως «υψηλού κινδύνου» –ακόμη και χωρίς καταγεγραμμένα ανθρώπινα κρούσματα– χαρακτηρίζονται επίσης οι Δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης–Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας, Δάφνης–Υμηττού, Αμφίπολης και Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Βάσει οροεπιδημιολογικής μελέτης, για κάθε ένα κρούσμα με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολύνσεις (ασυμπτωματικές ή με ήπια συμπτωματολογία). Με 165 κρούσματα ΚΝΣ έως τις 26 Αυγούστου, ο εκτιμώμενος πραγματικός αριθμός μολυνθέντων ανέρχεται σε περίπου 23.100 άτομα.

Πρόβλεψη αποκλιμάκωσης

Η αποκλιμάκωση της επιδημικής δραστηριότητας αναμένεται σταδιακά, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η πρόεδρος του ΙΣΑ Ματίνα Παγώνη εκτίμησε ότι απαιτείται υπομονή για δύο με τρεις εβδομάδες, με βελτίωση της εικόνας περίπου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τοποθέτησε την αποκλιμάκωση σταδιακά μέσα στον Οκτώβριο, σημειώνοντας ότι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταγραφούν αρκετά ακόμη κρούσματα.

Η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας θα επηρεαστεί τόσο από τις καιρικές συνθήκες (οι οποίες παραμένουν ευνοϊκές για τη δραστηριότητα των κουνουπιών) όσο και από την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης.

Μέτρα πρόληψης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή στην αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων τα περιθώρια αποτελεσματικής προληπτικής παρέμβασης (π.χ. ψεκασμοί) περιορίζονται.

Συνιστώνται:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα, ιδιαίτερα από το σούρουπο έως την αυγή.

Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σητών) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.

Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία.

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών – η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.

Χρήση κατάλληλων ρούχων (μακριά μανίκια και παντελόνια) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Οδηγίες για αιμοδοσία

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (2004/33/ΕΚ και 2014/110/ΕΕ), στα κέντρα αίματος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν προσωρινά κριτήρια αναβολής αιμοδοσίας για 28 ημέρες μετά την αποχώρηση από περιοχή υψηλού κινδύνου για μετάδοση του ιού.