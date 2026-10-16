Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει την πιο έντονη περίοδο του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό και τον ιό να εμφανίζεται σε νέες, βορειότερες περιοχές. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC) ζητά συνεχή επαγρύπνηση, ενίσχυση της επιτήρησης και αποτελεσματικό έλεγχο των κουνουπιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, ως τις 7 Οκτωβρίου 2026 τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν δηλώσει 1.715 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Την πρώτη θέση στα κρούσματα κατέχει η Ιταλία με 748. Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν αναφέρει φέτος τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων που είχαν ποτέ.

Παρά την αύξηση των κρουσμάτων, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για αυξημένη δριμύτητα του ιού. Τα ποσοστά νοσηλειών, νευρολογικών συμπτωμάτων και θανάτων παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας. Κατά την τρέχουσα περίοδο έχουν αναφερθεί 130 θάνατοι.

Ο ιός εμφανίζει επεκτατικές τάσεις. Η πρόσφατη ανίχνευσή του σε ανθρώπους και ζώα στο Βέλγιο και στην Ολλανδία δείχνει ότι κυκλοφορεί πιο βόρεια, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Το Βέλγιο δήλωσε φέτος 15 ανθρώπινα κρούσματα, τα πρώτα εγχώρια που καταγράφει. Η Ολλανδία έχει δηλώσει 59 ανθρώπινα κρούσματα.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων διαφέρει σημαντικά από χρονιά σε χρονιά και είναι δύσκολο να προβλέψουμε την πορεία του», ανέφερε ο Όλε Χόιερ του ECDC. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Πιο πρώιμη ανίχνευση, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις του ιού».

Το ECDC τονίζει ότι απαιτείται συνεργασία δημόσιας υγείας, κτηνιατρικών και περιβαλλοντικών αρχών, καθώς ο ιός κυκλοφορεί σε κουνούπια και πτηνά και μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ανθρώπους και άλογα. Η Σελίν Γκόσνερ, επικεφαλής ειδήμονας του ECDC, σημείωσε ότι ο ιός αποτελεί ξεκάθαρο παράδειγμα για το γιατί είναι ζωτικής σημασίας η επιτήρηση τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.

Για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης, το ECDC συνιστά χρήση εντομοαπωθητικών, ένδυση με άνετα μακριά ρούχα το απόγευμα και το βράδυ, καθώς και χρήση κουνουπιέρας ή κλιματισμού όπου ενδείκνυται. Τα μέτρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ως προς τα συμπτώματα, περίπου 80% των μολυσμένων ατόμων δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Περίπου 20% παρουσιάζουν ήπια νόσο με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, μυαλγίες, αρθραλγίες, αδυναμία, εξάνθημα, διόγκωση λεμφαδένων, ναυτία, έμετο ή διάρροια. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως δύο ως 14 ημέρες μετά το τσίμπημα και διαρκούν τρεις ως έξι ημέρες. Ποσοστό μικρότερο του 1% εμφανίζει σοβαρή μορφή που προσβάλλει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, με μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Το ECDC προειδοποιεί ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες γίνονται σταδιακά λιγότερο ευνοϊκές για τη μετάδοση, αλλά η μετάδοση μπορεί να συνεχιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα τις επόμενες εβδομάδες. Αναμένονται επιπλέον κρούσματα το ερχόμενο διάστημα. Για τον λόγο αυτό, συνιστά στα ευρωπαϊκά κράτη ισχυρά συστήματα επιτήρησης, ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της πρώιμης ανίχνευσης.