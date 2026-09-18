Ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει την ανοδική του πορεία στην Ελλάδα, με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία του ΕΟΔΥ να καταγράφουν 46 νέα κρούσματα και 3 ακόμη θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα. Ο συνολικός απολογισμός από την αρχή του έτους ανέρχεται πλέον σε 370 κρούσματα και 33 θανάτους, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή περίοδος μετάδοσης είναι από τις βαρύτερες των τελευταίων ετών. Ο μικρότερος ασθενής που εκδήλωσε σοβαρή νόσο ήταν μόλις 7 ετών, ενώ ο γηραιότερος έφτασε τα 96 έτη.

Η επιδημιολογική εικόνα

Από τα 370 συνολικά κρούσματα, τα 238 (64%) παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα – εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 132 είχαν έντονα συμπτώματα χωρίς προσβολή του ΚΝΣ. Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών – πάνω από 92% – χρειάστηκε νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή, 64 ασθενείς παραμένουν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 29 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Συνολικά, 244 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο μετά την ανάρρωσή τους.

Οι θάνατοι αφορούν κυρίως ηλικιωμένους: οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας 66 έως 92 ετών, με τους περισσότερους να ξεπερνούν τα 75 έτη. Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη αποδόθηκε σε άλλο αίτιο και δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό.

Γεωγραφική διασπορά: 79 δήμοι σε όλη τη χώρα

Ο ιός έχει πλέον επηρεάσει 42 δήμους στην Αττική και 37 στην υπόλοιπη χώρα. Την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν έξι νέοι δήμοι: Ίλιον και Κορυδαλλός στην Αττική, Ελασσόνα στη Θεσσαλία, Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, καθώς και Κιλκίς και Παιονία στην Κεντρική Μακεδονία.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων είναι ευρεία και περιλαμβάνει:

Αττική: Μεγάλη συγκέντρωση στον Βόρειο Τομέα (Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Μαρούσι), στον Ανατολικό Τομέα (Σπάτα-Άρτεμις, Μαρκόπουλο, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη), αλλά και στον Κεντρικό και Νότιο Τομέα (Αθήνα, Γλυφάδα, Καλλιθέα).

Θεσσαλία: Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ελασσόνα, με τον Δήμο Λαρισαίων να έχει 36 κρούσματα.

Κεντρική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Κιλκίς, Σέρρες.

Κρήτη: Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

Ήπειρος και Θράκη: Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Σουφλί.

Άλλες περιοχές: Λακωνία, Βοιωτία, Εύβοια.

Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Ο ΕΟΔΥ έχει χαρακτηρίσει 17 επιπλέον δήμους ως υψηλού κινδύνου, λόγω γειτνίασης με επηρεαζόμενες περιοχές ή ιστορικών επιδημιολογικών δεδομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αττική: Ηράκλειο, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα, Δάφνη-Υμηττός.

Θεσσαλία: Μουζάκι, Φαρκαδόνα.

Μακεδονία: Αμφίπολη, Νεάπολη-Συκιές, Παύλος Μελάς, Ωραιόκαστρο, Πυλαία-Χορτιάτης, Πύδνα-Κολινδρός.

Άλλες: Κορινθίων, Αρριανών, Χερσονήσου, Τήνου.

Τα καταγεγραμμένα κρούσματα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των πραγματικών λοιμώξεων. Με βάση παλαιότερη οροεπιδημιολογική μελέτη, σε κάθε ένα κρούσμα με σοβαρή νευρολογική προσβολή αντιστοιχούν περίπου 140 μολύνσεις που είναι ασυμπτωματικές ή προκαλούν ήπια ενοχλήματα. Δεδομένου ότι τα κρούσματα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είναι 238, ο πραγματικός αριθμός των μολυνθέντων στη χώρα μας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 33.000.

Πώς μεταδίδεται και ποιοι κινδυνεύουν

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, κυρίως του γένους Culex. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά – τις κύριες δεξαμενές του ιού – και στη συνέχεια τον μεταδίδουν στον άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω καθημερινής επαφής.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται (περίπου 80% ) δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Ένα ποσοστό γύρω στο 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση, μυϊκούς πόνους, ναυτία και εξάνθημα. Λιγότερο από 1% αναπτύσσει σοβαρή νόσο με προσβολή του ΚΝΣ, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Ο κίνδυνος σοβαρής νόσου αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία – ιδιαίτερα μετά τα 60 έτη – και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολή.

Τι μπορεί να γίνει

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ούτε εμβόλιο διαθέσιμο για τον γενικό πληθυσμό. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική και περιλαμβάνει νοσηλεία, υποστηρικτική φροντίδα και παρακολούθηση των επιπλοκών. Η πρόληψη εστιάζεται στην ατομική προστασία από τα κουνούπια:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα, ιδιαίτερα από το σούρουπο έως την αυγή.

Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σητών) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.

Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία – τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.

Χρήση κατάλληλων ρούχων (μακριά μανίκια και παντελόνια) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ενίσχυση των ψεκασμών από τις αρμόδιες αρχές, με παράλληλη συστηματική επιτήρηση των πληθυσμών κουνουπιών.

Η προοπτική

Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει καταστεί ενδημικός στην Ελλάδα, με ετήσιες εξάρσεις που ξεκινούν το καλοκαίρι και κορυφώνονται το φθινόπωρο. Οι κλιματικές συνθήκες – ήπιοι χειμώνες και παρατεταμένα καλοκαίρια – ευνοούν την επιβίωση και εξάπλωση των κουνουπιών. Η αποκλιμάκωση αναμένεται σταδιακά από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη μείωση της θερμοκρασίας, αλλά ο κίνδυνος νέων κρουσμάτων παραμένει έως και τα μέσα Οκτωβρίου. Η έγκαιρη επιτήρηση, η έγκαιρη διάγνωση και η συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών παραμένουν οι βασικοί πυλώνες για τον περιορισμό της νόσου. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η πρόληψη δεν είναι ατομική υπόθεση – απαιτεί συντονισμένη δράση του συστήματος υγείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.