Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ο αριθμός των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σχεδόν τριπλασιάστηκε. Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έως τις 22 Ιουλίου είχαν καταγραφεί συνολικά 21 εγχώρια κρούσματα στη χώρα, με τα 14 από αυτά να διαγιγνώσκονται μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Το γεγονός αυτό έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ιδίως καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών εμφανίζει σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις.

Νοσηλείες σε ΜΕΘ

Από τους 21 ασθενείς, οι 20 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα -εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Μόλις ένα περιστατικό εμφάνισε ήπια συμπτώματα ή ήταν ασυμπτωματικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί θάνατος, ωστόσο τρεις ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ένας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Οι εννέα ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλινικές, ενώ οκτώ έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι τα 72 έτη, με το ηλικιακό εύρος να εκτείνεται από 55 έως 91 ετών. Πρόκειται για μια ομάδα πληθυσμού ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά.

Η Αττική στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική, όπου έχουν καταγραφεί 19 από τα 20 κρούσματα με νευρολογικές εκδηλώσεις. Τα κρούσματα έχουν δηλωθεί σε πληθώρα δήμων, μεταξύ των οποίων Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου, Παλλήνης, Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στον Δήμο Λαρισαίων, ενώ στον Παλαμά Καρδίτσας δηλώθηκε ένας ασθενής χωρίς εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Πέραν των περιοχών όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, ο ΕΟΔΥ έχει χαρακτηρίσει ως περιοχές υψηλού κινδύνου και τους Δήμους Παιανίας, Ραφήνας-Πικερμίου, Αμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής και Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανθρώπινα κρούσματα. Ο χαρακτηρισμός βασίζεται στην εγγύτητα με επηρεαζόμενες περιοχές και στην αξιολόγηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Ένας ιός που έχει εγκατασταθεί στη χώρα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι καινούργιος στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, τα έτη 2010-2014 και 2017-2025 καταγράφηκαν κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, ενώ κυκλοφορία του ιού έχει καταγραφεί σε όλες τις Περιφέρειες. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιός έχει εγκατασταθεί πλέον στη χώρα μας, καθιστώντας αναμενόμενη την επανεμφάνιση περιστατικών κάθε χρόνο κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Συγκριτικά, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 96 κρούσματα και 9 θάνατοι στην Ελλάδα, ενώ το 2024 τα κρούσματα ανήλθαν σε 220. Η φετινή χρονιά, με 21 κρούσματα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, δείχνει μια σαφή τάση αύξησης τους τελευταίους μήνες.

Πώς μεταδίδεται και ποια τα συμπτώματα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως). Δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω της καθημερινής επαφής.

Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται (περίπου 80%) δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, για κάθε ένα κρούσμα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος εκτιμάται ότι αντιστοιχούν περίπου 140 άτομα που έχουν μολυνθεί αλλά παραμένουν ασυμπτωματικά ή εμφανίζουν ήπια συμπτώματα.

Σε όσους εκδηλώνουν συμπτώματα, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες, ναυτία, εμέτους και περιστασιακά δερματικό εξάνθημα. Σε σοβαρές περιπτώσεις –ιδίως σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα– η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, με δυνητικά μόνιμες νευρολογικές βλάβες.

Πρόληψη

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η αποφυγή τσιμπήματος από κουνούπια. Ο ΕΟΔΥ συστήνει την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας σε όλη την επικράτεια, καθ’ όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Τα βασικά μέτρα περιλαμβάνουν:

Χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και τον ρουχισμό

Μακριά μανίκια και παντελόνια σε ώρες με μεγάλη δραστηριότητα κουνουπιών (κυρίως την αυγή και το σούρουπο)

Κουνουπιέρες στα κρεβάτια, ιδίως για βρέφη και ηλικιωμένους

Αποφυγή στάσιμων νερών (όπου αναπαράγονται τα κουνούπια)

Αντικατάσταση νερών σε μπολ και ποτίστρες κατοικίδιων

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια νοσήματα, τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται με ιδιαίτερη συνέπεια.

Οι προκλήσεις του μέλλοντος

Καθώς η Ελλάδα εισέρχεται βαθιά στο καλοκαίρι, η θερμοκρασία ανεβαίνει και η δραστηριότητα των κουνουπιών κορυφώνεται. Η επιδημιολογία του ιού είναι σύνθετη και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες – θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, πληθυσμούς πτηνών και κουνουπιών. Ως εκ τούτου, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι περιοχές εμφάνισης κρουσμάτων δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

Αυτό που είναι βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι η επαγρύπνηση, η σωστή ενημέρωση και η τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα απέναντι σε έναν ιό που ήρθε για να μείνει.