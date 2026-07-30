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Με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ (περίοδος επιτήρησης 2026), η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα παρουσιάζει ραγδαία αύξηση μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με διπλασιασμό των περιστατικών και την καταγραφή των πρώτων θανάτων.

Καθώς δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο, η πρόληψη και η προστασία από τα τσιμπήματα των κουνουπιών αποτελούν τη μόνη ασπίδα μας.

Οδηγός Προστασίας: Πώς να Προφυλαχθείτε Αποτελεσματικά

1. Ατομικά Μέτρα Προστασίας

Εγκεκριμένα Εντομοαπωθητικά: Χρησιμοποιείτε προϊόντα για το δέρμα και τα ρούχα με δραστικές ουσίες όπως DEET, Ικαριδίνη (Picaridin), IR3535 ή Citriodiol/PMD . Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε αντηλιακό, εφαρμόστε πρώτα το αντηλιακό και μετά από λίγα λεπτά το εντομοαπωθητικό.

Κατάλληλη Ενδυμασία: Προτιμάτε ανοιχτόχρωμα, φαρδιά ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος (μακριά μανίκια και παντελόνια), ιδιαίτερα από το σουρούπωμα έως την αυγή.

Συχνό Ντους: Ο ιδρώτας και η αυξημένη θερμοκρασία του σώματος προσελκύουν τα κουνούπια.

2. Προστασία στο Σπίτι & τον Κήπο

Εξάλειψη Στάσιμου Νερού (Το σημαντικότερο βήμα): Τα κουνούπια εναποθέτουν τα αυγά τους σε στάσιμα νερά. Αδειάζετε ή αναποδογυρίζετε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, λεκάνες, ποτίστρες ζώων και καλύμματα πισίνας. Καθαρίζετε τακτικά τις υδρορροές της στέγης από φύλλα και σκουπίδια. Καλύπτετε με σίτες τα δοχεία αποθήκευσης νερού (βαρέλια, δεξαμενές).

Θωράκιση Χώρου: Τοποθετήστε και συντηρήστε σίτες σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες. Χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά (ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών, ενώ το ρεύμα δυσκολεύει την πτήση τους). Προτιμήστε λαμπτήρες κίτρινου χρώματος για τους εξωτερικούς χώρους, καθώς προσελκύουν λιγότερο τα έντομα.



3. Ειδική Μέριμνα για τις Ευάλωτες Ομάδες (Άνω των 65 & Χρόνια Νοσήματα)

Περιορισμός μετακινήσεων σε εξωτερικούς χώρους με βλάστηση ή στάσιμα νερά κατά τις ώρες αιχμής των κουνουπιών (σούρουπο και χάραμα).

Πιστή εφαρμογή των ατομικών μέτρων προστασίας σε κάθε έξοδο.

Άμεση επικοινωνία με γιατρό αν εμφανιστούν συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, δυσκαμψία αυχένα, σύγχυση ή αστάθεια.

Τα Επιδημιολογικά δεδομένα

Δείκτης Στοιχεία ΕΟΔΥ (2026) Συνολικά Εγχώρια Κρούσματα 42 ( 21 νέα σε 1 εβδομάδα) Σοβαρές Εκδηλώσεις (ΚΝΣ) 37 περιστατικά (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα κ.ά.) Απώλειες 4 θάνατοι (όλοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών) Τρέχουσες Νοσηλείες 13 ασθενείς (8 σε απλές κλινικές, 5 σε ΜΕΘ) Εξιτήρια 25 ασθενείς

Γεωγραφική Διασπορά

Ο ιός έχει ήδη καταγραφεί σε 21 δήμους και 8 Περιφερειακές Ενότητες:

Αττική (Έντονη κυκλοφορία): Ανατολική Αττική, Βόρειος, Κεντρικός, Νότιος και Δυτικός Τομέας Αθηνών.

Θεσσαλία: Καρδίτσα, Λάρισα.

Βόρεια Ελλάδα: Πέλλα.

Προειδοποίηση ΕΟΔΥ: Η διάγνωση νέων περιστατικών θεωρείται αναμενόμενη το επόμενο διάστημα, τόσο στις ήδη επηρεασμένες όσο και σε νέες περιοχές. Ο κίνδυνος μετάδοσης παραμένει υψηλός σε όλη τη χώρα, καθιστώντας τα μέτρα πρόληψης απαραίτητα για όλους.