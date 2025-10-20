Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης, Ουρολόγος – Χειρουργός, Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες και αποτελεί μια νόσο που, αν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας. Η επιστημονική πρόοδος των τελευταίων ετών έχει φέρει επανάσταση, τόσο στη διάγνωση, όσο και στη θεραπεία, προσφέροντας λιγότερο επεμβατικές επιλογές, ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πότε πρέπει ένας άνδρας να αρχίσει να εξετάζει τον προστάτη του;

Η αντιμετώπιση ξεκινά από την πρόληψη. Ο καρκίνος του προστάτη είναι σήμερα ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες. Γι’ αυτό όλοι οι άνδρες μετά τα 50 συνιστάται να υποβάλλονται τακτικά σε εξέταση PSA. Σε περιπτώσεις οικογενειακού ιστορικού, ο έλεγχος καλό είναι να ξεκινά ακόμη νωρίτερα, ακόμη και από τα 40 έτη.

Το PSA, ωστόσο, δεν είναι απόλυτα ειδικός δείκτης, μπορεί να υπάρχει καρκίνος ακόμη και με φυσιολογικές τιμές. Επομένως, η παρουσία συμπτωμάτων, όπως η δυσουρία, πρέπει να οδηγεί τον άνδρα στον ουρολόγο για περαιτέρω έλεγχο. Αυτός περιλαμβάνει τη δακτυλική εξέταση, τον υπέρηχο και, σε περίπτωση αυξημένων τιμών PSA, την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη -η οποία θεωρείται σήμερα η εξέταση εκλογής, αντίστοιχη με τη μαστογραφία στις γυναίκες.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά τη μαγνητική τομογραφία;

Αν η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία δείξει ύποπτη βλάβη, το επόμενο βήμα είναι η FUSION βιοψία προστάτη. Με τη μέθοδο αυτή, συνδυάζουμε την εικόνα της μαγνητικής με τον υπέρηχο και λαμβάνουμε δείγματα ακριβώς από το σημείο όπου εντοπίζεται η παθολογία.

Η βιοψία πραγματοποιείται διαπερινεϊκά, μέσα από το δέρμα ανάμεσα στους μηρούς, αποφεύγοντας έτσι τις επιπλοκές της κλασικής διορθικής προσπέλασης. Η τεχνολογία FUSION επιτρέπει την ακριβή χαρτογράφηση του προστάτη και μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε εξατομικευμένες θεραπείες για κάθε ασθενή.

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχουμε επενδύσει τόσο στον προηγμένο εξοπλισμό όσο και στην εξειδικευμένη εκπαίδευση της ιατρικής μας ομάδας, ώστε να προσφέρουμε στους ασθενείς πρόσβαση στις πιο σύγχρονες και ασφαλείς διαγνωστικές μεθόδους.

Τι είναι η εστιακή θεραπεία και πότε εφαρμόζεται;

Η εστιακή θεραπεία αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη. Η φιλοσοφία της είναι διαφορετική: αντί να αντιμετωπίζεται ο προστάτης ως ολόκληρος καρκινικός, η θεραπεία στοχεύει αποκλειστικά στην εστία όπου εντοπίζεται ο όγκος.

Με τη βοήθεια προηγμένων απεικονιστικών τεχνικών και της FUSION βιοψίας, μπορούμε να χαρτογραφήσουμε με ακρίβεια τη νόσο. Έτσι, σε περιπτώσεις εντοπισμένου και χαμηλού κινδύνου καρκίνου, αντί για ριζική προστατεκτομή, εφαρμόζονται ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που στοχεύουν μόνο τη βλάβη, διατηρώντας το υπόλοιπο όργανο ανέπαφο.

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών διαθέτει εξειδικευμένους ουρολόγους και πολυεπιστημονική ομάδα, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση σε αυτές τις καινοτόμες θεραπείες με ασφάλεια και εξατομίκευση.

Τι είναι η μη αναστρέψιμη ηλεκτροπόρωση (IRE);

Η IRE (Irreversible Electroporation) είναι μία από τις πιο καινοτόμες μεθόδους εστιακής θεραπείας του καρκίνου του προστάτη. Χρησιμοποιεί σύντομους, μη θερμικούς ηλεκτρικούς παλμούς που καταστρέφουν στοχευμένα τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας ανέπαφα τα γειτονικά αγγεία και νεύρα.

Με τον τρόπο αυτό, ο ασθενής έχει πολύ λιγότερες παρενέργειες, ενώ διατηρεί σε μεγαλύτερο βαθμό την εγκράτεια και τη στυτική λειτουργία. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις εντοπισμένης νόσου και απαιτεί ακριβή απεικονιστική καθοδήγηση, καθώς και την εμπειρία ενός εξειδικευμένου κέντρου.

Και αν χρειαστεί χειρουργική επέμβαση;

Όταν η νόσος δεν είναι πλέον κατάλληλη για εστιακή θεραπεία, η χειρουργική παραμένει το «gold standard». Ωστόσο, η εικόνα της κλασικής ανοιχτής επέμβασης ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα διαθέτουμε τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή.

Με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi, η επέμβαση γίνεται μέσα από μικρές τομές, με μεγάλη ακρίβεια, ελάχιστη απώλεια αίματος και με σαφώς μικρότερο τραύμα για τον ασθενή σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: επιτυγχάνονται καθαρότερα όρια εκτομής, λιγότερες επιπλοκές και ταχύτερη ανάρρωση. Παράλληλα, η ρομποτική τεχνολογία συμβάλλει στη διατήρηση της εγκράτειας και της στυτικής λειτουργίας, δύο παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η νοσηλεία είναι συνήθως σύντομη, ενώ η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με τις παλαιότερες μεθόδους.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγείας σας, εδώ.