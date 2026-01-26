Με ιδιαίτερη επιτυχία και με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο «Καρκίνος του Ενδομητρίου – 2026 Update», η οποία διεξήχθη στις 23 Ιανουαρίου 2026 στην Αθήνα.

Υπεύθυνοι διοργάνωσης ήταν οι: Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής ΕΚΠΑ, Δημήτριος Χαϊδόπουλος, Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, Υφηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Βιέννης και Μιχάλης Λιόντος, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας ΕΚΠΑ.

Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση, στη θεραπευτική αντιμετώπιση και στη συνολική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου. Ο καρκίνος του ενδομητρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η επίπτωσή του αυξάνεται συνεχώς. Η αύξηση αυτή σχετίζεται και με την παχυσαρκία. Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι από τους πρώτους καρκίνους όπου η ταξινόμηση και σταδιοποίηση του όγκου βασίζεται σε συνδυασμό κλινικών, απεικονιστικών και μοριακών δεδομένων. Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ιάσιμος όταν διαγνωστεί σε αρχικά στάδια και αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένους γυναικολόγους – ογκολόγους συχνά σε συνεργασία με ακτινοθεραπευτές – ογκολόγους και παθολόγους – ογκολόγους. Για την αντιμετώπιση ασθενών που διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια, η βάση της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η συστηματική χορήγηση χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας συχνά και με τη συμβολή της χειρουργικής αντιμετώπισης και της ακτινοθεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για τη νόσο, με έμφαση στις νεότερες χειρουργικές τεχνικές, στις σύγχρονες συστηματικές θεραπείες, στη μοριακή και γενετική ταξινόμηση των όγκων, καθώς και στο ρόλο της ακτινοθεραπείας.

Μέσα από εισηγήσεις και επιστημονικές παρουσιάσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης, καθώς στο σύγχρονο σχεδιασμό της αντιμετώπισης του καρκίνου του ενδομητρίου συμμετέχουν, εκτός από τη γυναικολογική ογκολογία, ειδικότητες όπως η παθολογική ογκολογία, η ακτινοθεραπευτική ογκολογία, η ακτινολογία, η πυρηνική ιατρική, καθώς και η γενετική.

Η ημερίδα αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της επιστημονικής κοινότητας για συνεχή πρόοδο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της επιβίωσης των ασθενών.