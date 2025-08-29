Θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού φαίνεται να έχει σημαντικά οφέλη και στα πρώιμα στάδια της νόσου, βελτιώνοντας τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών.

Σύμφωνα με την φαρμακευτική εταιρεία Lilly, τα αποτελέσματα της φάσης 3 κλινικής δοκιμής έδειξαν ότι το χάπι Abemaciclib, που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Verzenio, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής σε ορισμένους τύπους πρώιμου καρκίνου του μαστού.

Τα ευρήματα προέκυψαν ύστερα από επταετή παρακολούθηση. Αν και δεν έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα τα παρουσιάσει σε ιατρικό συνέδριο.

«Αυτά τα δεδομένα καθιερώνουν το Verzenio ως στάνταρ θεραπεία για ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη να έχουν πρόσβαση όλοι οι επιλέξιμοι ασθενείς», δήλωσε ο Τζέικομπ Βαν Νάαρντεν, πρόεδρος της Lilly Oncology.

Το φάρμακο έλαβε έγκριση το 2017 από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία προχωρημένων ή μεταστατικών μορφών καρκίνου του μαστού που είναι θετικές σε ορμονικούς υποδοχείς (HR+), οι οποίες αποτελούν περίπου το 70% όλων των περιστατικών. Το 2023, ο FDA ενέκρινε την επέκταση της χρήσης του και στα πρώιμα στάδια καρκίνου υψηλού κινδύνου υποτροπής.

Το Verzenio δρα σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία. Δύο χρόνια θεραπείας με το φάρμακο σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία βελτίωσαν σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών σε σύγκριση με όσους έλαβαν μόνο ορμονοθεραπεία. Η δοκιμή περιλάμβανε 5.637 ενήλικες στα πρώιμα στάδια του HER2-αρνητικού, HR+ καρκίνου, που αποτελεί τον πιο κοινό τύπο της νόσου.