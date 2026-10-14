Στη Σεούλ, στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (WCLC 2026), παρουσιάστηκαν σημαντικές εξελίξεις που αναμένεται να επηρεάσουν την κλινική πρακτική. Από τη μακροχρόνια επιβίωση ασθενών με πρώιμο EGFR-μεταλλαγμένο καρκίνο έως νέες στοχευμένες θεραπείες, bispecific αντισώματα και antibody-drug conjugates (ADCs), τα δεδομένα ανέδειξαν πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το θεραπευτικό τοπίο του καρκίνου του πνεύμονα.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα αφορούσε τη μελέτη ADAURA, η οποία έχει ήδη αλλάξει την αντιμετώπιση του χειρουργημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) με μεταλλάξεις του EGFR. Με οκτώ πλέον χρόνια παρακολούθησης, το όφελος της επικουρικής θεραπείας με osimertinib αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικό στον χρόνο. Στους ασθενείς σταδίου IB–IIIA, το 79% όσων έλαβαν osimertinib για τρία χρόνια ήταν εν ζωή στα οκτώ χρόνια, έναντι 64% με placebo, με μείωση κατά 48% του σχετικού κινδύνου θανάτου. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η στοχευμένη θεραπεία μπορεί να προσφέρει μακροχρόνιο όφελος ακόμη και μετά την πλήρη χειρουργική εξαίρεση και υπογραμμίζουν τη σημασία του μοριακού ελέγχου ήδη από τα πρώιμα στάδια της νόσου.

Στη μεταστατική νόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η HARMONi-2, που ενδέχεται να σηματοδοτεί την είσοδο μιας νέας γενιάς ανοσοθεραπείας. Το ivonescimab είναι ένα bispecific αντίσωμα που στοχεύει ταυτόχρονα το PD-1 και τον VEGF, συνδυάζοντας την ενεργοποίηση της αντικαρκινικής ανοσίας με την αναστολή της αγγειογένεσης. Σε ασθενείς με PD-L1-θετικό προχωρημένο NSCLC, η διάμεση συνολική επιβίωση έφθασε τους 30,8 μήνες έναντι 22,6 μηνών με pembrolizumab, με μείωση κατά 27% του σχετικού κινδύνου θανάτου.

Η μοριακή εξατομίκευση της θεραπείας αποτέλεσε κεντρικό θέμα του συνεδρίου. Στη μελέτη DESTINY-Lung04, ασθενείς με μεταστατικό HER2-mutant NSCLC που έλαβαν trastuzumab deruxtecan (T-DXd) ως θεραπεία πρώτης γραμμής είχαν διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου 14,3 μήνες, έναντι 8,3 μηνών με pembrolizumab και χημειοθεραπεία, ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης έφθασε το 70%. Το αποτέλεσμα ενισχύει την προοπτική η αναγνώριση της HER2 μετάλλαξης να καθορίζει τη θεραπευτική επιλογή ήδη από την πρώτη γραμμή, με την πνευμονίτιδα που σχετίζεται με το T-DXd να παραμένει ανεπιθύμητη ενέργεια που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Εντυπωσιακά ήταν και τα δεδομένα για τους όγκους με ROS1 αναδιατάξεις. Στη μελέτη ARROS-1, το zidesamtinib, ένας νέας γενιάς εκλεκτικός αναστολέας ROS1 με δυνατότητα διείσδυσης στον εγκέφαλο, πέτυχε αντικειμενική ανταπόκριση στο 94% των ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγουμένως ROS1 αναστολέα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δράση του στο κεντρικό νευρικό σύστημα: σε ασθενείς με μετρήσιμες εγκεφαλικές μεταστάσεις, το ποσοστό ενδοκράνιας ανταπόκρισης έφθασε το 100%, με πλήρη εξαφάνιση των εγκεφαλικών βλαβών στο 70%. Τα αποτελέσματα είναι πρώιμα και προέρχονται από μη τυχαιοποιημένη μελέτη, αναδεικνύουν όμως τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας του εγκεφάλου ως βασικού στόχου των νεότερων στοχευμένων θεραπειών.

Εξίσου σημαντική ήταν η πρόοδος στις EGFR exon 20 insertions, μια σπάνια μοριακή υποομάδα με ελάχιστες αποτελεσματικές επιλογές μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Στη phase III REZILIENT 3, το zipalertinib σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία αύξησε τη διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου από 8,5 σε 14,5 μήνες, μειώνοντας κατά 50% τον κίνδυνο εξέλιξης ή θανάτου. Παράλληλα, η τελική ανάλυση της PAPILLON έδειξε αριθμητικά μεγαλύτερη συνολική επιβίωση με amivantamab και χημειοθεραπεία, αν και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική και η ερμηνεία επηρεάζεται από τη μετέπειτα χορήγηση amivantamab σε πολλούς ασθενείς της ομάδας ελέγχου.

Μεγάλο μέρος της προσοχής στράφηκε φέτος και στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC), μια νόσο στην οποία η θεραπευτική πρόοδος υπήρξε επί δεκαετίες περιορισμένη. Δύο ανεξάρτητες phase III μελέτες ανέδειξαν το B7-H3 ως ιδιαίτερα ενδιαφέρον νέο θεραπευτικό στόχο. Στην ARTEMIS-008, το B7-H3-directed ADC risvutatug rezetecan μείωσε κατά 54% τον κίνδυνο θανάτου έναντι του topotecan σε ασθενείς με υποτροπιάζον SCLC. Παράλληλα, η TAISHAN-302 έδειξε επίσης σημαντική βελτίωση της συνολικής και της χωρίς εξέλιξη επιβίωσης με ένα δεύτερο B7-H3 ADC, το tambotatug pelitecan. Η θετική έκβαση δύο ανεξάρτητων phase III μελετών που στοχεύουν το ίδιο μόριο αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μηνύματα του συνεδρίου και ενισχύει την προοπτική των ADCs σε μια ιδιαίτερα επιθετική νόσο.

Το WCLC 2026 δεν παρουσίασε όμως μόνο νέα φάρμακα. Η phase III MAVERICK αμφισβήτησε μια πρακτική δεκαετιών στον μικροκυτταρικό καρκίνο. Σε ασθενείς χωρίς εγκεφαλικές μεταστάσεις μετά την αρχική θεραπεία, η στενή παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς προφυλακτική ακτινοβόληση εγκεφάλου (PCI) οδήγησε σε καλύτερη επιβίωση χωρίς γνωστική έκπτωση και σημαντικά λιγότερη σοβαρή τοξικότητα. Τα δεδομένα υποστηρίζουν τη συστηματική παρακολούθηση με MRI ως εναλλακτική της προφυλακτικής ακτινοβόλησης, σε μια προσπάθεια διατήρησης του ελέγχου της νόσου περιορίζοντας παράλληλα την τοξικότητα.

Παράλληλα, το συνέδριο υπενθύμισε ότι η επιστημονική πρόοδος καθορίζεται και από τις αρνητικές μελέτες. Η EVOKE-03 δεν πέτυχε τα κύρια καταληκτικά της σημεία με την προσθήκη sacituzumab govitecan στο pembrolizumab σε ασθενείς με PD-L1 ≥50%. Αντίστοιχα, η IMpower030 με περιεγχειρητικό atezolizumab δεν πέτυχε το προκαθορισμένο όριο στατιστικής σημαντικότητας για το κύριο καταληκτικό σημείο, παρά την αξιοσημείωτη αριθμητική παράταση της επιβίωσης χωρίς συμβάν. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν τη δική τους αξία, καθώς δείχνουν ότι ακόμη και στρατηγικές με ισχυρό βιολογικό υπόβαθρο πρέπει να αποδεικνύουν το πραγματικό κλινικό τους όφελος σε καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες μελέτες.

Το WCLC 2026 αποτυπώνει τελικά μια βαθύτερη αλλαγή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Η ιστολογική διάγνωση από μόνη της δεν αρκεί πλέον. EGFR, HER2, ROS1 και άλλες μοριακές μεταβολές, νέοι θεραπευτικοί στόχοι όπως το B7-H3 και τα bispecific αντισώματα και τα ADCs διαμορφώνουν μια νέα εποχή εξατομικευμένης ογκολογίας. Το σημαντικότερο μήνυμα από τη Σεούλ είναι ίσως ότι η πρόοδος δεν αφορά πλέον μόνο την ανάπτυξη περισσότερων φαρμάκων, αλλά την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για τη συγκεκριμένη βιολογία του όγκου, στον κατάλληλο ασθενή και στην κατάλληλη χρονική στιγμή.