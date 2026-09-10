Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Radiology από ερευνητές του University College London Hospitals (UCLH) διερεύνησε κατά πόσον ορισμένοι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη θα μπορούσαν να λάβουν θεραπεία χωρίς να υποβληθούν πρώτα σε επεμβατική βιοψία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 880 άνδρες που προσήλθαν σε κλινική του UCLH με υποψία καρκίνου του προστάτη σε διάστημα ενός έτους. Από αυτούς, 251 είχαν απεικονίσεις που έδειχναν μέτρια έως υψηλή υποψία καρκίνου. Τέσσερις έμπειροι ακτινολόγοι αξιολόγησαν ανεξάρτητα τις απεικονίσεις, χωρίς να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της βιοψίας.

Σε 79 από τις 251 περιπτώσεις, οι ακτινολόγοι έκριναν την απεικόνιση ως «99% βέβαιη» για σημαντικό καρκίνο. Από τους 69 άνδρες αυτής της ομάδας που υποβλήθηκαν σε βιοψία, όλοι (100%) επιβεβαιώθηκε ότι είχαν κλινικά σημαντικό καρκίνο του προστάτη, με σχεδόν τα τρία τέταρτα να έχουν ενδιάμεσου ή υψηλότερου βαθμού νόσο. Επιπλέον, 45 ασθενείς βαθμολογήθηκαν ως «90% βέβαιοι», και από αυτούς που υποβλήθηκαν σε βιοψία, 98% επιβεβαιώθηκαν με σημαντικό καρκίνο. Συνολικά, οι δύο ομάδες υψηλής βεβαιότητας αντιπροσώπευαν περίπου 14% όλων των ανδρών που προσήλθαν στην κλινική, με μόνο έναν ψευδώς θετικό σε σύνολο 121 ασθενών – ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που γίνεται ήδη αποδεκτό για τη θεραπεία ορισμένων όγκων νεφρού και όρχεως χωρίς βιοψία.

Ο σύμβουλος ακτινολόγος του UCLH, Άλεξ Κίρκχαμ, δήλωσε: «Για ορισμένους καρκίνους, ήδη θεραπεύουμε τους ασθενείς αποκλειστικά με βάση την απεικόνιση, χωρίς να τους υποβάλλουμε πρώτα σε επεμβατική βιοψία. Η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ο καρκίνος του προστάτη θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προστεθεί σε αυτή τη λίστα». Πρόσθεσε ότι αυτό που εξέπληξε τους ερευνητές ήταν «πόσο με βεβαιότητα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ορισμένες από αυτές τις απεικονίσεις, ακόμη και όταν οι όγκοι ήταν μικροί ή τα επίπεδα PSA φαίνονταν ασήμαντα».

Ο καθηγητής Μαρκ Έμπερτον από το Πανεπιστήμιο UCL και σύμβουλος του UCLH τόνισε: «Παγκοσμίως, περίπου 4-5 εκατομμύρια βιοψίες προστάτη πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, ωστόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, η αναμονή για βιοψία και τα αποτελέσματά της είναι από τις πιο συχνά παραβιαζόμενες προθεσμίες σε όλες τις ογκολογικές διαδρομές. Συνεπώς, οι ταχύτερες αξιόπιστες μέθοδοι διάγνωσης αποτελούν επείγουσα προτεραιότητα για κάθε σύστημα υγείας». Πρόσθεσε ότι τα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2040, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι ορισμένοι άνδρες μπορεί να μην χρειάζονται PSMA PET scan επιπλέον της μαγνητικής τομογραφίας (MRI), αν και οι συγγραφείς τονίζουν ότι αυτό χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για τον προσδιορισμό με ακρίβεια και αντικειμενικότητα των χαρακτηριστικών εκείνων της απεικόνισης που προσδιορίζουν τη βέβαιη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, καθώς και τον έλεγχο του κατά πόσον η προσέγγιση μέσω αποκλειστικά MRI παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την εμπειρία του ακτινοδιαγνώστη.

Ο προστάτης: Ανατομία και λειτουργία

Ο προστάτης είναι ένας μικρός, ινωμυοματώδης αδένας με σχήμα κόλουρου κώνου, περίπου στο μέγεθος ενός καρυδιού, που εντοπίζεται αποκλειστικά στο ανδρικό σώμα. Ανατομικά, βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ουροδόχο κύστη, περιβάλλοντας τον αυχένα της κύστης και την αρχή της ουρήθρας. Πίσω από τον προστάτη βρίσκεται το ορθό, γεγονός που επιτρέπει την ψηλάφησή του μέσω δακτυλικής εξέτασης από τον ορθό. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 4 εκατοστά σε εγκάρσια διάμετρο και 3 εκατοστά προσθιοπίσθια.

Η κύρια λειτουργία του προστάτη είναι η παραγωγή ενός υγρού που αποτελεί μέρος του σπέρματος, συμβάλλοντας στη ρευστοποίησή του και στη θρέψη των σπερματοζωαρίων. Η ανάπτυξη και η λειτουργία του προστάτη ρυθμίζονται από την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και τη σχέση της με τα οιστρογόνα.

Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη

Με την πάροδο της ηλικίας, σχεδόν όλοι οι άνδρες παρουσιάζουν κάποιο βαθμό διόγκωσης του προστάτη, μια κατάσταση γνωστή ως καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ). Η διαδικασία αυτή ξεκινά συνήθως μετά τα 35 έτη και γίνεται πιο έντονη μετά τα 40. Η ΚΥΠ δεν σχετίζεται με τον καρκίνο, αλλά μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικά συμπτώματα λόγω της πίεσης που ασκεί στην ουρήθρα.

Τα συμπτώματα της ΚΥΠ περιλαμβάνουν:

Συχνουρία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας (νυκτουρία)

Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης

Αδύναμη ή διακοπτόμενη ροή ούρων

Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης

Η αντιμετώπιση της ΚΥΠ ποικίλλει ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, από φαρμακευτική αγωγή που χαλαρώνει τον προστάτη ή μειώνει το μέγεθός του, έως χειρουργικές επεμβάσεις με laser σε πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Μέτρηση PSA

Η εξέταση αίματος για το Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) αποτελεί το βασικό εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου. Το PSA είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται φυσιολογικά από τον προστάτη και ανιχνεύεται σε μικρές ποσότητες στο αίμα. Ωστόσο, το PSA δεν είναι ειδικός καρκινικός δείκτης: αυξημένες τιμές μπορεί να οφείλονται σε καλοήθη υπερπλασία, προστατίτιδα ή ουρολοίμωξη. Η χαμηλή ειδικότητα του PSA στην «γκρίζα ζώνη» των 4-10 ng/ml αποτελεί γνωστό διαγνωστικό περιορισμό.

Ο έλεγχος PSA συνιστάται ετησίως σε άνδρες άνω των 50 ετών, ενώ σε άνδρες με θετικό οικογενειακό ιστορικό (πατέρας, αδελφός ή θείος με καρκίνο προστάτη), ο έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 40-45 ετών.

Δακτυλική εξέταση. Η δακτυλική εξέταση από τον ορθό (DRE) παραμένει ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο, καθώς επιτρέπει την ψηλάφηση της οπίσθιας επιφάνειας του προστάτη. Ο συνδυασμός PSA και δακτυλικής εξέτασης έχει την υψηλότερη ευαισθησία στην ανίχνευση προστατικού καρκίνου.

Βιοψία προστάτη. Η βιοψία αποτελεί την τυπική μέθοδο επιβεβαίωσης της διάγνωσης. Πραγματοποιείται μέσω διορθικού υπερηχογραφήματος (TRUS), κατά το οποίο λαμβάνονται δείγματα ιστού από τον αδένα με λεπτή βελόνα. Ωστόσο, πρόκειται για επεμβατική διαδικασία που ενέχει μικρό κίνδυνο μόλυνσης, ουρολογικών επιπλοκών και αιμορραγίας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η βιοψία μπορεί να παραλείψει έναν υπάρχοντα όγκο.

Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι

Η πολυπαραμετρική MRI έχει αναδειχθεί σε κεντρικό εργαλείο της σύγχρονης διαγνωστικής προσέγγισης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας συνιστούν να προηγείται MRI πριν από κάθε βιοψία. Η μέθοδος χρησιμοποιεί το σύστημα βαθμολόγησης PI-RADS, το οποίο εκτιμά την πιθανότητα κακοήθειας μιας βλάβης.

Η διαγνωστική ακρίβεια της MRI για τον εντοπισμό του καρκίνου κυμαίνεται σε ευαισθησία 81% και ειδικότητα 75%. Βασικό πλεονέκτημα της MRI είναι η υψηλή αρνητική προγνωστική αξία για κλινικά σημαντικούς όγκους, επιτρέποντας την ασφαλή αποφυγή βιοψίας σε άνδρες με χαμηλό κίνδυνο.

PSMA PET/CT

Η PSMA PET/CT αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο πυρηνικής ιατρικής που συνδυάζει την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) με την αξονική τομογραφία (CT). Χορηγείται ενδοφλεβίως ένα ειδικό ραδιοφάρμακο που προσδένεται στο PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen) , μια πρωτεΐνη που υπερεκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη, «επισημαίνοντας» τις περιοχές νόσου.

Η ευαισθησία και ειδικότητα της PSMA PET/CT κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, με ορισμένες μελέτες να αναφέρουν ευαισθησία 90,74% και ειδικότητα 75% για τη μορφή ¹⁸F-PSMA-1007, και ευαισθησία 94,7% με ειδικότητα 81,8% για το ⁶⁸Ga-PSMA. Η PSMA PET/CT έχει αναδειχθεί σε πρότυπο απεικόνισης για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη και την ανίχνευση βιοχημικής υποτροπής.

Θεραπευτικές επιλογές

Η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη εξαρτάται από το στάδιο, τον βαθμό κακοήθειας (Gleason score), την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Οι κύριες επιλογές περιλαμβάνουν:

Ενεργητική παρακολούθηση: Για όγκους χαμηλού κινδύνου, παρακολούθηση με τακτικές εξετάσεις PSA και βιοψίες.

Ριζική προστατεκτομή: Χειρουργική αφαίρεση του προστάτη, συχνά με ρομποτική υποβοήθηση.

Ακτινοθεραπεία: Εξωτερική ακτινοθεραπεία ή βραχυθεραπεία.

Ορμονοθεραπεία: Για προχωρημένη ή μεταστατική νόσο.

Χημειοθεραπεία: Σε προχωρημένα στάδια.

Για πολλές κατηγορίες ασθενών, η ακτινοθεραπεία και η ριζική προστατεκτομή προσφέρουν παρόμοια ποσοστά ίασης. Η PSMA PET/CT έχει αναβαθμίσει την ακρίβεια της σταδιοποίησης, επιτρέποντας πιο στοχευμένες θεραπευτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βιοχημικής υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή.