Ο καρκίνος του προστάτη παραμένει ο συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος στους άνδρες παγκοσμίως, με περισσότερα από 1,55 εκατομμύρια νέα περιστατικά το 2024. Στην Ελλάδα, καταγράφονται περίπου 7.036 νέες περιπτώσεις ετησίως, που αντιστοιχούν σε 19 νέες διαγνώσεις την ημέρα. Παρά τη συχνότητά του, όμως, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο η έγκαιρη ανίχνευση, αλλά η διάκριση ανάμεσα σε όγκους που θα παραμείνουν αργοί και ακίνδυνοι και σε εκείνους που θα γίνουν επιθετικοί και θα απειλήσουν τη ζωή. Σε αυτό το πεδίο, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έρχεται να προσθέσει ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ, δείχνοντας ότι βιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη μπορεί να είναι ανιχνεύσιμες στο αίμα ακόμη και 15 χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Γιατί ο καρκίνος του προστάτη χρειάζεται νέους «δείκτες»

Η κλασική εξέταση για τον καρκίνο του προστάτη είναι το PSA (προστατικό αντιγόνο), μια πρωτεΐνη που παράγεται από τον προστάτη. Το PSA έχει σώσει ζωές, αλλά έχει ένα γνωστό μειονέκτημα: δεν μπορεί να διακρίνει με ακρίβεια τον επιθετικό από τον μη επιθετικό καρκίνο. Αυτό οδηγεί σε υπερδιάγνωση — την ανίχνευση όγκων που δεν θα προκαλούσαν ποτέ πρόβλημα — και σε υπερθεραπεία, με τις παρενέργειες που αυτή συνεπάγεται. Γι’ αυτό η επιστημονική κοινότητα αναζητά εδώ και χρόνια βιοδείκτες που θα μπορούν να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα: Ποιος κινδυνεύει; και Ποιος κινδυνεύει από επιθετική νόσο;

Η μελέτη της Οξφόρδης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρολογίας (European Urology) και παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της American Society of Human Genetics, ανέλυσε δείγματα αίματος από 982 άνδρες που αργότερα διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη και 1.573 άνδρες χωρίς τη νόσο, στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής μελέτης EPIC. Συνολικά, μετρήθηκαν περισσότερες από 6.000 πρωτεΐνες και η παρακολούθηση διήρκεσε περίπου 16 χρόνια.

Πρωτεΐνες που «προειδοποιούν» χρόνια νωρίτερα

Τα ευρήματα ήταν διττά. Από τη μία, οι ερευνητές εντόπισαν 12 πρωτεΐνες που συνδέονταν με καρκίνο του προστάτη ο οποίος διαγνώστηκε περισσότερα από 15 χρόνια μετά τη λήψη του αίματος. Από την άλλη, βρήκαν 7 πρωτεΐνες που σχετίζονταν ειδικά με επιθετικές μορφές της νόσου, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων με μεταστάσεις ή θανατηφόρα έκβαση.

Δύο πρωτεΐνες ξεχώρισαν:

Η GZMK (γρανζύμη Κ) , μια πρωτεΐνη που παράγεται από κύτταρα του ανοσοποιητικού και συμμετέχει στην αναγνώριση και καταστροφή μη φυσιολογικών κυττάρων. Η GZMK συνδεόταν με καρκίνο που διαγνώστηκε 15 χρόνια μετά τη λήψη του αίματος. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον επειδή ο καρκίνος του προστάτη θεωρείται γενικά «ανοσολογικά ψυχρός» όγκος — δηλαδή δεν προσελκύει έντονη ανοσολογική απόκριση. Η παρουσία της GZMK υποδηλώνει ότι οι ανοσολογικοί μηχανισμοί μπορεί να εμπλέκονται πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε.

Η ANKRD1, μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στην απόκριση στο στρες και στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Στη μελέτη, η ANKRD1 συνδέθηκε σταθερά με σοβαρές μορφές της νόσου, συμπεριλαμβανομένου προχωρημένου και θανατηφόρου καρκίνου.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν συσχετίσεις με πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από γονίδια ήδη γνωστά για τον ρόλο τους στον καρκίνο του προστάτη, όπως τα ERBB3, KRAS και NRAS.

Τι σημαίνει αυτό — και τι δεν σημαίνει

Είναι κρίσιμο να είμαστε σαφείς: η μελέτη δεν έχει δημιουργήσει ένα διαγνωστικό τεστ. Όπως εξήγησε ο Zhe Huang, πρώτος συγγραφέας της μελέτης, «το γεγονός ότι ορισμένες πρωτεΐνες συνδέθηκαν με επιθετική νόσο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τον ατομικό κίνδυνο». Επίσης, δεν είναι γνωστό εάν οι πρωτεΐνες αυτές προκαλούν τον καρκίνο, προστατεύουν από αυτόν ή είναι απλώς δείκτες άλλων βιολογικών διεργασιών.

Αυτό που προσφέρει η μελέτη είναι μια βιολογική «υπογραφή» — μια ένδειξη ότι οι διεργασίες που οδηγούν στον επιθετικό καρκίνο του προστάτη ξεκινούν πολύ νωρίτερα από την κλινική εκδήλωση. Και αυτό, μακροπρόθεσμα, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες στρατηγικές πρόληψης ή έγκαιρης παρέμβασης.

Το ευρύτερο τοπίο: Οι βιοδείκτες του μέλλοντος

Η μελέτη της Οξφόρδης δεν είναι μεμονωμένη. Η έρευνα για βιοδείκτες στον καρκίνο του προστάτη βρίσκεται σε ραγδαία εξέλιξη. Πέρα από το PSA, οι επιστήμονες εξετάζουν:

Υγρή βιοψία : ανάλυση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTCs) , εξωκυτταρικών κυστιδίων και miRNA στο αίμα.

Ουρικοί βιοδείκτες : όπως το PCA3 και το MyProstateScore 2.0 .

Γενετικοί δείκτες : μεταλλάξεις στα BRCA1/2, HOXB13 και πολυγονιδιακά σκορ κινδύνου (polygenic risk scores) .

Συνδυασμός με απεικόνιση: η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mpMRI) ενσωματώνεται όλο και περισσότερο με βιοδείκτες για πιο στοχευμένο screening.

Οι παράγοντες κινδύνου που αναγνωρίζονται σήμερα περιλαμβάνουν την ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, την καταγωγή (οι άνδρες αφρικανικής καταγωγής έχουν υψηλότερο κίνδυνο) και τις κληρονομικές γενετικές παραλλαγές. Τροποποιήσιμοι παράγοντες, όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία, συνδέονται με χειρότερη πρόγνωση, ενώ η σωματική δραστηριότητα και οι φυτικές/μεσογειακές διατροφικές συνήθειες σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εξέλιξης.

Θεραπευτικές εξελίξεις: Προς πιο στοχευμένες προσεγγίσεις

Η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη αλλάζει. Εκτός από τις κλασικές επιλογές (χειρουργική, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία), νέες στρατηγικές βρίσκονται σε ανάπτυξη:

Ραδιοφαρμακευτικές θεραπείες που στοχεύουν το PSMA (προστατικό ειδικό αντιγόνο μεμβράνης) και συνδυάζονται με άλλες θεραπείες.

Ανοσοθεραπεία : αν και ο καρκίνος του προστάτη ήταν παραδοσιακά ανθεκτικός, δοκιμές με αναστολείς σημείων ελέγχου και εξατομικευμένα εμβόλια (όπως το sipuleucel-T) συνεχίζονται.

CAR-T κυτταρικές θεραπείες που στοχεύουν δύο αντιγόνα ταυτόχρονα (STEAP1 και PSMA) για να ξεπεραστεί η αντίσταση.

Η μελέτη της Οξφόρδης δεν προσφέρει άμεσα ένα νέο τεστ. Προσφέρει όμως κάτι εξίσου σημαντικό: την απόδειξη ότι ο επιθετικός καρκίνος του προστάτη αφήνει βιολογικά ίχνη στο αίμα πολύ πριν γίνει ανιχνεύσιμος με τις σημερινές μεθόδους. Αυτό αλλάζει το πλαίσιο: από την αναμονή για την εμφάνιση της νόσου, περνάμε στην κατανόηση των μηχανισμών που την προκαλούν και, ενδεχομένως, στην έγκαιρη παρέμβαση σε εκείνους που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Για τους άνδρες, το πρακτικό μήνυμα παραμένει η ενημέρωση και η συζήτηση με τον γιατρό για τον κατάλληλο χρόνο και τρόπο ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό προφίλ κινδύνου. Για την επιστήμη, το μήνυμα είναι ότι