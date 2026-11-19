Με κεντρικό μήνυμα τη σημασία της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνική HPV Εταιρεία] συμμετείχε στην παγκόσμια κινητοποίηση για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Έξι χρόνια μετά την έναρξη της σχετικής πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η ανάγκη επιτάχυνσης των δράσεων πρόληψης παραμένει στο επίκεντρο. Ο Π.Ο.Υ. έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο οποίος προκαλείται από τον HPV, ως προβλήματος δημόσιας υγείας, με τη μείωση των νέων περιστατικών σε λιγότερα από 4 ανά 100.000 γυναίκες ετησίως σε κάθε χώρα.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η παγκόσμια στρατηγική «90-70-90» προβλέπει τους ακόλουθους στόχους έως το 2030:

90% εμβολιασμός: Πλήρης εμβολιασμός κατά του HPV του 90% των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών.

70% προσυμπτωματικός έλεγχος: Έλεγχος του 70% των γυναικών με HPV test στις ηλικίες των 35 και 45 ετών.

90% θεραπεία: Κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση του 90% των γυναικών με προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η πορεία της Ελλάδας προς τους στόχους του Π.Ο.Υ.

Η ένταξη του δωρεάν εμβολιασμού κατά του HPV στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων (με προβλέψεις και για τα δύο φύλα), καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αποτελούν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της πρόληψης. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Π.Ο.Υ. για το 2030.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ:

Το ποσοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης των κοριτσιών που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους το 2024 ανήλθε σε μόλις 52,5% .

Το ποσοστό των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε HPV DNA testing εκτιμάται σε 30% – 40%.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης —ιδιαίτερα των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών— και αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV test. Ο συνδυασμός των παρεμβάσεων αυτών με την έγκαιρη και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των νέων γενεών και στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των γυναικών με HPV-σχετιζόμενη νόσο.

Εφόσον η χώρα επιτύχει τους στόχους του Π.Ο.Υ. έως το 2030, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας έως το 2047.

Δράσεις ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Σε συνέχεια της απόλυτα επιτυχημένης διοργάνωσης στην Αθήνα (22–25 Οκτωβρίου 2026) του 38ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της International Papillomavirus Society (IPVS), σε συνεργασία με την Ελληνική HPV Εταιρεία, οι δράσεις της Ελληνικής Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον HPV συνεχίστηκαν με τη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων, με αφορμή την 17η Νοεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα Δράσης του Π.Ο.Υ. για την Εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας).

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου φωταγωγήθηκαν η Βουλή των Ελλήνων, ο Πύργος Πειραιά και το Κτίριο Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας το μήνυμα: Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας Ενημερώσου, Εμβολιάσου, Εξετάσου! hpvsociety.gr

Μέσα από τη συμβολική αυτή πρωτοβουλία, η Ελληνική HPV Εταιρεία, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς, ανέδειξε τη σημασία του εμβολιασμού και του προσυμπτωματικού ελέγχου για την επίτευξη των στόχων του Π.Ο.Υ.

Ο κ. Θεόδωρος Αγοραστός, Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας, δήλωσε: