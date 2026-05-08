Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακηρύξει την 10η Μαϊου ως Παγκόσμια Ημέρα “Move for Health”. Με την πρωτοβουλία αυτή, αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ η ανάγκη προώθησης της σωματικής δραστηριότητας και της θεραπευτικής άσκησης ως βασικών εργαλείων πρόληψης, αποκατάστασης και διατήρησης της υγείας.

Σε μια εποχή όπου η καθιστική ζωή, τα μυοσκελετικά προβλήματα, τα καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, αλλά και οι ψυχικές διαταραχές αυξάνονται διαρκώς, η θεραπευτική άσκηση δεν αποτελεί απλώς μια γενική οδηγία ευεξίας. Αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση υγείας, με σαφείς ενδείξεις, στόχους και θεραπευτικά αποτελέσματα.

Από το 2011, η World Confederation for Physical Therapy (W.C.P.T.) — σήμερα World Physiotherapy — αναγνωρίζει τους Φυσικοθεραπευτές ως τους εξειδικευμένους επαγγελματίες στην κίνηση και την άσκηση, με εμπεριστατωμένη γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων νοσημάτων, της παθοφυσιολογίας, και των επιπτώσεων των παθήσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα.

Οι Φυσικοθεραπευτές αποτελούν τους πλέον κατάλληλους επαγγελματίες υγείας για την επιλογή, την προώθηση, την καθοδήγηση, και τη διαχείριση της θεραπευτικής άσκησης. Ο ρόλος τους είναι ουσιαστικός και αναντικατάστατος στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, είτε μέσω επιβλεπόμενων είτε μέσω καθοδηγούμενων παρεμβάσεων.

Η θεραπευτική άσκηση που σχεδιάζεται από φυσικοθεραπευτές εφαρμόζεται με ασφάλεια και επιστημονική τεκμηρίωση σε ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων, όπως μυοσκελετικές παθήσεις και χρόνιος πόνος, νευρολογικά νοσήματα, καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, μεταβολικά νοσήματα, αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς και χειρουργικές επεμβάσεις, ογκολογικές παθήσεις, ψυχικές διαταραχές, τρίτη ηλικία και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι η θεραπευτική άσκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια γενική ή «τυποποιημένη» διαδικασία. Η ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή της απαιτεί λειτουργική αξιολόγηση, εξατομίκευση, κλινική κρίση και συνεχή παρακολούθηση. Η ανεξέλεγκτη εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης από μη επαγγελματίες υγείας ή χωρίς επιστημονική καθοδήγηση, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, επιδείνωση συμπτωμάτων ή εγκατάλειψη της θεραπευτικής προσπάθειας.

Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή, δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση μετά από έναν τραυματισμό. Είναι ο επιστήμονας υγείας που:

αξιολογεί λειτουργικά τον άνθρωπο

σχεδιάζει ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα θεραπευτικής άσκησης

προλαμβάνει υποτροπές και επιπλοκές

αποκαθιστά τη λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία

συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα “Move for Health” αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ότι η κίνηση είναι θεραπεία, πρόληψη και δικαίωμα όλων των πολιτών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, καλεί την Πολιτεία να επενδύσει ουσιαστικά:

στην πρόληψη μέσω οργανωμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης

στην ενίσχυση της συμμετοχής των φυσικοθεραπευτών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

στην ανάπτυξη δομών άσκησης για χρόνιες παθήσεις και ευπαθείς ομάδες, και

στη θεσμική αναγνώριση της θεραπευτικής άσκησης ως βασικού πυλώνα της σύγχρονης φροντίδας υγείας

Γιατί η κίνηση είναι ζωή. Και η επιστημονικά καθοδηγούμενη κίνηση είναι θεραπεία, λειτουργικότητα και υγεία.