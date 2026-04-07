Γράφει η Αικατερίνη Πούλου, Αγγειοχειρουργός MD, MSc, MMA, ECoP certified, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας.

Βαριά πόδια στο τέλος της μέρας, αίσθηση πρηξίματος, μπλε-μωβ φλέβες που κάνουν τον καλοκαιρινό ντύσιμο εφιάλτη — οι κιρσοί δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα. Είναι ένα εξαιρετικά συχνό νόσημα που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής, και η αντιμετώπισή του τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά.

Αν θυμάστε την εικόνα του παλιού χειρουργείου — νάρκωση, νοσηλεία, βδομάδες ανάρρωσης — ξεχάστε την. Σήμερα, η θεραπεία γίνεται απλούστερη και εντός λίγων ωρών, ο ασθενής περπατά και επιστρέφει σπίτι του την ίδια μέρα.

Η ενδοφλεβική θεραπεία με laser (EVLA) είναι σήμερα η πρώτη επιλογή σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Ο γιατρός εισάγει μέσα στη φλέβα μια εξαιρετικά λεπτή ίνα — ένα είδος “καλωδίου” λίγων χιλιοστών — και με τη βοήθεια υπερήχων σε πραγματικό χρόνο, τη χρησιμοποιεί για να κλείσει τη φλέβα οριστικά. Καμία μεγάλη τομή, καμία νοσηλεία.

Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα. Τα παλαιότερα μηχανήματα στόχευαν το αίμα μέσα στη φλέβα, Τα σύγχρονα laser χρησιμοποιούν διαφορετικά μήκη κύματος που δρουν απευθείας στο τοίχωμα της φλέβας — η ενέργεια απορροφάται πιο ομοιόμορφα, το αποτέλεσμα είναι καλύτερο και η ανάρρωση ευκολότερη. Ελαχιστοποίηση του πόνου, λιγότερες μελανιές.

Εξίσου σημαντική είναι η εξέλιξη των ιδίων των ινών laser. Ενώ παλαιότερα η ενέργεια εκπεμπόταν προς μία κατεύθυνση — με κίνδυνο ανομοιόμορφης δράσης — οι σύγχρονες “ακτινικές” ίνες τη διαχέουν κυκλικά, σε όλη την περίμετρο της φλέβας. Αποτέλεσμα: πιο ομοιόμορφη και αποτελεσματική θεραπεία, με λιγότερες επιπλοκές. Οι νεότερες γενιές ινών είναι επίσης πιο εύκαμπτες, επιτρέποντας την πρόσβαση ακόμα και σε δύσκολα σημεία.

Σημαντική πρόοδος έχει γίνει και στον τρόπο που πραγματοποιείται η επέμβαση. Η χρήση υπερήχων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στον ιατρό να βλέπει με ακρίβεια τη φλέβα και να καθοδηγεί την ίνα με ασφάλεια. Επιπλέον, εφαρμόζεται ειδική τοπική αναισθησία γύρω από τη φλέβα, η οποία όχι μόνο μειώνει τον πόνο αλλά προστατεύει και τους γύρω ιστούς από τη θερμότητα.

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις είναι η δυνατότητα ολοκληρωμένης θεραπείας σε μία και μόνο επίσκεψη. Πέρα από τη βασική προβληματική φλέβα, αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα και οι μικρότεροι κλάδοι ή οι ευρυαγγείες — συχνά σε συνδυασμό με άλλες μινιμαλιστικές τεχνικές. Λιγότερα ραντεβού, πιο άμεσα αποτελέσματα.

Σχεδόν κάθε ασθενής με κιρσούς είναι κατάλληλος υποψήφιος — ανεξάρτητα από ηλικία ή βαθμό ανεπάρκειας. Η απόφαση λαμβάνεται πάντα μετά από κλινική εξέταση και έλεγχο με υπερήχους, που χαρτογραφεί με ακρίβεια τις προβληματικές φλέβες.

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη χρήση της ενδοφλεβικής θεραπείας με laser ως πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση των κιρσών, καθώς έχει αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική. Η διαδικασία γίνεται πλέον σε εξωτερική βάση, χωρίς ανάγκη νοσηλείας, ενώ ο ασθενής μπορεί να περπατήσει αμέσως μετά.

Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται: νέα συστήματα αναπτύσσονται ήδη, με δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ενέργειας κατά τη διάρκεια της επέμβασης, για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Αν οι κιρσοί σας επηρεάζουν την καθημερινότητά σας, η σύγχρονη ιατρική έχει σήμερα να σας προσφέρει λύσεις που πριν από μια δεκαετία ήταν αδιανόητες. Μια εξέταση με έναν εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό είναι το πρώτο βήμα.