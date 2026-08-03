Η δυσάρεστη οσμή, οι μεταβολές στο κολπικό έκκριμα και το αίσθημα ενόχλησης στην ευαίσθητη περιοχή δεν αποτελούν απλώς ένα ζήτημα καθημερινής δυσφορίας. Μπορεί να είναι τα πρώτα σημάδια μεταβολής του φυσιολογικού κολπικού pH.

Παρότι πρόκειται για συμπτώματα που εμφανίζονται συχνά, πολλές γυναίκες διστάζουν να μιλήσουν γι’ αυτά, είτε λόγω αμηχανίας είτε επειδή θεωρούν ότι θα υποχωρήσουν χωρίς την κατάλληλη φροντίδα. Ωστόσο, η έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την κατάλληλη αντιμετώπιση και την αποκατάσταση του φυσιολογικού κολπικού pH.

Στο πλαίσιο αυτό, το Zelesse® PROTECT είναι το νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν της σειράς Zelesse®: μια ειδικά σχεδιασμένη κολπική γέλη για την ανακούφιση των γυναικών από συμπτώματα κολπικών διαταραχών.

Περιέχει γαλακτικό οξύ και γλυκογόνο. Το γαλακτικό οξύ εξουδετερώνει αποτελεσματικά τη δυσάρεστη οσμή και αποκαθιστά το φυσιολογικό pH του κόλπου.

Παράλληλα, συμβάλλει στην αποκατάσταση του φυσιολογικού κολπικού εκκρίματος και στην ανακούφιση από τις σχετικές κολπικές ενοχλήσεις.

Το φυσιολογικό κολπικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από όξινο pH, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του φυσικού μηχανισμού προστασίας της ευαίσθητης περιοχής.

Όταν το κολπικό pH μεταβάλλεται, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως δυσάρεστη οσμή, αλλαγές στη σύσταση ή στην ποσότητα των εκκρίσεων και αίσθημα ενόχλησης.

Μεταβολές στο φυσιολογικό κολπικό pH μπορεί να συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες, όπως οι ορμονικές αλλαγές, η λήψη αντιβιοτικών, η έμμηνος ρύση, η σεξουαλική δραστηριότητα, η χρήση προϊόντων υγιεινής και το έντονο στρες.

Για τον λόγο αυτό, η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην προσωρινή αντιμετώπιση της ενόχλησης, αλλά να στοχεύει και στην αποκατάσταση και διατήρηση του φυσιολογικού κολπικού pH.

Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη φροντίδα μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να αναγνωρίζουν εγκαίρως τις αλλαγές στο σώμα τους και να αντιμετωπίζουν τις σχετικές ενοχλήσεις χωρίς αμηχανία ή σιωπή.

Όταν, ωστόσο, τα συμπτώματα επιμένουν, επανεμφανίζονται ή συνοδεύονται από πόνο, κνησμό ή άλλες έντονες ενοχλήσεις, είναι σημαντικό να ζητείται η συμβουλή γυναικολόγου, ώστε να διερευνάται η αιτία και να επιλέγεται η κατάλληλη αντιμετώπιση.

Η κολπική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας και της ποιότητας ζωής κάθε γυναίκας. Η γνώση των πρώτων συμπτωμάτων και η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την προστασία της.