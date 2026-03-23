Η κολπική ξηρότητα αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την καθημερινότητα και τη σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας. Μπορεί να εμφανιστεί στην αναπαραγωγική ηλικία, κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό, στη λοχεία, στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση αλλά και σε περιόδους έντονου στρες ή ως συνέπεια σχετιζόμενη με την από του στόματος λήψη αντισυλληπτικών ή άλλων φαρμάκων.

Η μείωση της φυσιολογικής ενυδάτωσης και ελαστικότητας του κολπικού βλεννογόνου οδηγεί σε συμπτώματα όπως καύσο, κνησμό, ερεθισμό, δυσφορία ή πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή. Η αποκατάσταση της τοπικής υγρασίας αποτελεί βασικό στόχο της σύγχρονης αντιμετώπισης.

Οι μη ορμονικές ενυδατικές λύσεις αποτελούν σημαντική επιλογή για τη στήριξη της τοπικής ενυδάτωσης και της ελαστικότητας του κολπικού βλεννογόνου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Ainara, μια μη ορμονική κολπική ενυδατική γέλη με βάση το νερό, σχεδιασμένη για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της κολπικής ξηρότητας σε γυναίκες κάθε ηλικίας.

Η πατενταρισμένη σύνθεσή του βασίζεται σε βλεννοσυγκολλητικά πολυμερή, τα οποία προσκολλώνται στο τοίχωμα του κόλπου και δημιουργούν μια λεπτή, προστατευτική στρώση. Η στρώση αυτή λειτουργεί ως φραγμός διατήρησης της υγρασίας, βοηθώντας τον κολπικό βλεννογόνο να παραμένει ενυδατωμένος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να διατηρεί τη φυσιολογική του ελαστικότητα. Παράλληλα, η γλυκερόλη που περιέχει προσφέρει άμεση λιπαντική δράση, συμβάλλοντας στη μείωση της τριβής και της δυσφορίας, ιδιαίτερα κατά τη σεξουαλική επαφή.

Η σύνθεσή του δεν περιέχει ορμόνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, στο πλαίσιο της φροντίδας της ευαίσθητης περιοχής τους. Δεν αφήνει υπολείμματα ή κηλίδες, διευκολύνοντας την ένταξή του στην τακτική ρουτίνα.

Η εξατομικευμένη αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας είναι καθοριστική για την επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης, με βάση τις ανάγκες κάθε γυναίκας.