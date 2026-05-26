Πόσες φορές έχετε αποδώσει την κούραση, τη χαμηλή διάθεση ή μια ανεξήγητη αδιαθεσία στο πεπτικό; Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Σύγχρονες επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση του γαστρεντερικού συστήματος επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό, από το ανοσοποιητικό και τη διάθεση έως τον ύπνο και τα επίπεδα ενέργειας της ημέρας.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν αφήνει ανεπηρέαστο το πεπτικό σύστημα. Στρες, αντιβιοτικές αγωγές, μη ισορροπημένη διατροφή και έλλειψη φυσικής δραστηριότητας αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που διαταράσσουν τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, οδηγώντας σε φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή άλλες γαστρεντερικές ενοχλήσεις που επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή ποιότητα ζωής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λήψη κατάλληλων συμπληρωμάτων διατροφής που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Τέτοια συμπληρώματα αναχαιτίζουν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων, βοηθούν στην πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, ενώ συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Prodefen® Plus, ένα συμπλήρωμα διατροφής με 7 στελέχη ωφέλιμων βακτηρίων και φρουκτοολιγοσακχαρίτες που συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος.

Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι σκευάσματα με περισσότερα από ένα στελέχη ωφέλιμων βακτηρίων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά σε περιπτώσεις όπως η διάρροια που σχετίζεται με τη χρήση αντιβιοτικών, σε σύγκριση με αυτά με ένα στέλεχος.

Οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες είναι φυτικές ίνες, οι οποίες αποτελούν την τροφή των ωφέλιμων βακτηρίων και συμβάλλουν στην αύξηση της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα τα συστατικά του Prodefen® Plus έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να προστατεύονται από την οξύτητα του στομάχου και να φτάνουν στο έντερο διατηρώντας τη δραστικότητά τους.Το προϊόν δεν απαιτεί ψύξη, είναι ελεύθερο γλουτένης και κατάλληλο για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη.

Η φροντίδα του πεπτικού δεν είναι πολυτέλεια, είναι επένδυση στη συνολική υγεία. Η σωστή ενημέρωση και οι κατάλληλες καθημερινές επιλογές μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ποιότητα ζωής κάθε ανθρώπου.