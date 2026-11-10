Γράφει ο Γεώργιος Καμπούρογλου, Χειρουργός Παίδων, Επιμελητής Γ’ Παιδοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η κύστη κόκκυγος δεν αφορά μόνο τους ενήλικες. Εμφανίζεται συχνά και στην εφηβεία, μια περίοδο κατά την οποία ο πόνος, οι ενοχλήσεις και επαναλαμβανόμενες φλεγμονές μπορούν να επηρεάσουν τη συστηματική παρακολούθηση του σχολείου, τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των εφήβων. Σήμερα, η ενδοσκοπική μέθοδος EPSiT-laser προσφέρει μια ελάχιστα επεμβατική επιλογή αντιμετώπισης, με πολύ μικρά τραύματα, απλούστερη μετεγχειρητική φροντίδα και ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Τι είναι η κύστη κόκκυγος;

Πρόκειται για μια πάθηση που εμφανίζεται στην περιοχή ανάμεσα στους γλουτούς, κοντά στον κόκκυγα. Τρίχες και υπολείμματα μπορεί να εγκλωβιστούν κάτω από το δέρμα, δημιουργώντας μικρές κοιλότητες που εκβάλλουν στο δέρμα μέσω πόρων, τα λεγόμενα συρίγγια. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι πόνος, πρήξιμο, ερυθρότητα και έκκριση υγρού ή πύου. Κάποιες φορές σχηματίζεται απόστημα που χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση.

Πώς γίνεται η επέμβαση EPSiT-laser;

Τα αρχικά EPSiT προέρχονται από τις αγγλικές λέξεις Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment, δηλαδή ενδοσκοπική θεραπεία της κύστης κόκκυγος. Εισάγουμε ένα πολύ λεπτό ενδοσκόπιο, εξοπλισμένο με κάμερα, από ένα μικρό άνοιγμα στο δέρμα. Έτσι βλέπουμε το εσωτερικό της κύστης και χαρτογραφούμε τις διαδρομές των συριγγίων.

Ακολουθεί ο προσεκτικός καθαρισμός της περιοχής, με απομάκρυνση τριχών και υπολειμμάτων. Στη συνέχεια, μια λεπτή εύκαμπτη ίνα laser περνά μέσα από το ενδοσκόπιο και χρησιμοποιείται για τον καυτηριασμό του εσωτερικού τοιχώματος της κύστης και των συριγγίων, υπό άμεση όραση. Έτσι, αποφεύγεται η εκτεταμένη αφαίρεση δέρματος και ιστών που απαιτεί συνήθως μια κλασική ανοιχτή επέμβαση.

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα;

Μετά την επέμβαση παραμένει συνήθως ένα πολύ μικρό άνοιγμα, ή περισσότερα όταν υπάρχουν πολλαπλά συρίγγια. Σε σύγκριση με την κλασική ανοιχτή μέθοδο, η ενδοσκοπική αντιμετώπιση συνδέεται συχνά με λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, απλούστερη περιποίηση του τραύματος και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς αποφεύγονται οι μεγάλες τομές.

Τα περισσότερα παιδιά επιστρέφουν γρήγορα στο σχολείο και στις συνήθεις δραστηριότητές τους, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του χειρουργού. Η πλήρης επούλωση χρειάζεται περισσότερο χρόνο και διαφέρει από παιδί σε παιδί.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς;

Πριν από την επέμβαση, ο παιδοχειρουργός εξετάζει προσεκτικά την περιοχή και συζητά με την οικογένεια τις διαθέσιμες επιλογές. Αν υπάρχει φλεγμονή ή απόστημα, μπορεί να χρειαστεί πρώτα αντιβιοτική θεραπεία ή και παροχέτευση και στη συνέχεια να προγραμματιστεί η οριστική θεραπεία.

Μετά την επέμβαση, οι γονείς και ο ασθενής λαμβάνουν οδηγίες για την καθαριότητα της περιοχής και την περιποίηση του τραύματος. Μικρή ποσότητα εκκρίσεων τις πρώτες ημέρες μπορεί να είναι αναμενόμενη. Η επιστροφή στον αθλητισμό καθορίζεται ανάλογα με την επούλωση και την πορεία κάθε παιδιού.

Πώς μειώνεται ο κίνδυνος υποτροπής;

Όπως συμβαίνει με κάθε μέθοδο, η κύστη μπορεί να επανεμφανιστεί. Η έντονη τριχοφυΐα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, δεν είναι όμως ο μοναδικός. Ρόλο μπορεί να έχουν επίσης η ανατομία της περιοχής, η ιδρωταδενίτιδα, η τριβή και η έκταση της νόσου.

Η προσεκτική υγιεινή και η κατάλληλη διαχείριση της τριχοφυΐας βοηθούν στην πρόληψη. Συνιστάται προεγχειρητικά η αποτρίχωση με laser, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής. Δεν πρέπει να συγχέεται με το χειρουργικό laser που χρησιμοποιείται κατά την επέμβαση. Ο αριθμός και ο χρόνος των συνεδριών αποτρίχωσης καθορίζονται εξατομικευμένα.

Είναι κατάλληλη για όλους;

Η EPSiT-laser μπορεί να αποτελέσει επιλογή ακόμη και σε περιπτώσεις υποτροπής. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη λύση για κάθε παιδί. Η μορφή και η έκταση της κύστης, καθώς και τυχόν ενεργή λοίμωξη, πρέπει να αξιολογούνται από τον παιδοχειρουργό. Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη επιλογή θεραπείας βοηθούν ώστε ο νέος ασθενής να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.