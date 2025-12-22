Η Κυτισινικλίνη, ένα φυσικό φυτικό αλκαλοειδές, αναδεικνύεται σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό και καλά ανεκτό «όπλο» στη διακοπή του καπνίσματος, σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος, τόσο σε συμβατικούς καπνιστές όσο και σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενισχύοντας τον ρόλο της Κυτισινικλίνης ως αποτελεσματικής θεραπευτικής επιλογής.

Το κάπνισμα παραμένει ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου νοσηρότητας και αυξημένης θνητότητας παγκοσμίως, με περισσότερους από 8 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Η νικοτίνη, που περιέχεται σε όλες τις μορφές καπνού, αποτελεί ισχυρά εξαρτησιογόνο φαρμακολογική ουσία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όλα τα προϊόντα καπνού είναι εξαρτησιογόνα και κατατάσσονται στο διεθνές σύστημα ICD-10 στην ίδια ευρύτερη κατηγορία με ουσίες όπως η κοκαΐνη και τα οπιοειδή.

Παράλληλα, τα νεότερα προϊόντα καπνού, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν επίσης εξάρτηση από τη νικοτίνη. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αυξανόμενη χρήση τους από εφήβους και νεαρούς ενήλικες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, γεγονός που τα καθιστά πλέον μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά λειτουργούν συχνά ως «πύλη εισόδου» (gateway) προς τη χρήση συμβατικών τσιγάρων, ενώ οι ελκυστικές γεύσεις και οι στοχευμένες διαφημιστικές πρακτικές ενισχύουν περαιτέρω τον εθισμό στη νικοτίνη.

Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μια καθοριστική απόφαση ζωής και για να είναι επιτυχημένη απαιτεί ολοκληρωμένη υποστήριξη, τόσο μέσω συμβουλευτικής όσο και με τη βοήθεια φαρμακοθεραπείας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η κα Ιωάννα Μητρούσκα, MD, PhD, MSc, Πνευμονολόγος και Διευθύντρια ΕΣΥ, παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα από διεθνείς κλινικές μελέτες αλλά και από ελληνική εμπειρία, τα οποία καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά διακοπής του καπνίσματος με τη χρήση Κυτισινικλίνης. Τα αποτελέσματα αφορούν, τόσο τα καθιερωμένα θεραπευτικά σχήματα, όσο και διαφοροποιημένες δοσολογικές προσεγγίσεις, με προσαρμογές στην ημερήσια δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα δεδομένα για τη διακοπή της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ η θεραπεία με Κυτισινικλίνη χαρακτηρίζεται από πολύ καλή ανεκτικότητα. Καθοριστικό ρόλο στη συμμόρφωση των καπνιστών διαδραματίζει η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ασθενούς, καθώς και η εξατομίκευση και η ευελιξία του θεραπευτικού σχήματος, στοιχεία που ενισχύουν σημαντικά την επιτυχία της προσπάθειας διακοπής.

Η Win Medica, με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στηρίζει λύσεις βασισμένες σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα για τη διακοπή του καπνίσματος. Το προϊόν της εταιρείας Tokovys, που βασίζεται στην Κυτισινικλίνη, εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη και καλά ανεκτή θεραπευτική επιλογή για τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Τokovys® στο: tokovys.com