Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα, η Gilead Sciences, σε συνεργασία με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), και με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, υλοποιεί για μία ακόμη χρονιά την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Light It Green».

Η δράση περιλαμβάνει την τοποθέτηση πράσινων εικαστικών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και τη φωταγώγηση του σιντριβανιού στην Ομόνοια. Με τον τρόπο αυτό, η πρωτοβουλία απλώνεται σε όλη την πόλη, υπενθυμίζοντας στο κοινό τη σημασία της ενημέρωσης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης των αιματολογικών καρκίνων.

Ο κ. Σάββας Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής της Gilead Sciences Ελλάδος, Κύπρου & EDM, δήλωσε σχετικά: «Η καμπάνια Light It Green αποτελεί για εμάς έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί μέσα στα χρόνια. Δεν είναι μόνο μια υπενθύμιση για τη σημασία της ενημέρωσης γύρω από το λέμφωμα, αλλά και μια ευκαιρία να ενώσουμε δυνάμεις με την επιστημονική κοινότητα, τους συλλόγους ασθενών και την κοινωνία, ώστε να αναδείξουμε το αυτονόητο: ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες μπορούν να αλλάξουν ριζικά την πορεία της νόσου.

Στη Gilead, είμαστε αφοσιωμένοι στο να επενδύουμε σε λύσεις που δεν αντιμετωπίζουν απλώς την ασθένεια, αλλά δημιουργούν πραγματική προοπτική για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Το πράσινο φως που φωτίζει την Αθήνα συμβολίζει την ελπίδα, την πρόοδο της επιστήμης και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να κάνουμε τη διαφορά εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες».

Η εκστρατεία «Light It Green» επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Gilead και των συνεργαζόμενων φορέων να σταθούν αρωγοί σε κάθε προσπάθεια ενημέρωσης και πρόληψης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων. Με την Αθήνα να φωτίζεται πράσινη, το μήνυμα που διαχέεται είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση, η επιστημονική πρόοδος και η συλλογική δράση μπορούν να μετατρέψουν την ελπίδα σε πραγματικότητα για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.