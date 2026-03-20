Γράφει η Ιωάννα Γαλανού Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια ΣΤ’ Κλινικής Μαστού ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Κέντρο Επανορθωτικής, Ενδοσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Μαστού.

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή δεν αποτελεί πλέον μια προαιρετική επιλογή, αλλά αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Σήμερα, η επανορθωτική χειρουργική μαστού επιτρέπει στις γυναίκες να ανακτήσουν τη φυσική τους εικόνα και την αυτοπεποίθησή τους με απόλυτη ασφάλεια.

Τι είναι η Αποκατάσταση Μαστού & πότε πραγματοποιείται;

Πρόκειται για την εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση επαναδημιουργίας του μαστού. Η σύγχρονη χειρουργική προσφέρει δύο βασικές επιλογές χρονισμού:

Άμεση Αποκατάσταση: Πραγματοποιείται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με τη μαστεκτομή.

Απώτερη (Καθυστερημένη) Αποκατάσταση: Διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών θεραπειών (χημειοθεραπεία, ακτινοβολία).

Σύγχρονες Μέθοδοι Αποκατάστασης Μαστού: Από τα Ενθέματα στη Μικροχειρουργική

1. Αποκατάσταση με Ενθέματα Σιλικόνης

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος, η οποία προσφέρει ταχεία ανάρρωση και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούνται ενθέματα τελευταίας γενιάς που εξασφαλίζουν φυσική υφή και συμμετρία.

2. Φυσική Αποκατάσταση με Αυτόλογους Ιστούς (Τεχνική DIEP)

Η τεχνική DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator flap) αποτελεί τη «χρυσή τομή» στην επανορθωτική μικροχειρουργική. Χρησιμοποιείται ιστός από την κοιλιακή χώρα της ασθενούς για τη δημιουργία ενός μόνιμου, ζωντανού μαστού, χωρίς τη χρήση ξένων σωμάτων (ενθεμάτων).

3. Ενδοσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική Μαστού

Η χρήση της τεχνολογίας επιτρέπει πλέον ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

Ελαχιστοποίηση των ουλών.

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου.

Ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ένα Κέντρο Μαστού με εμπειρία στη σύγχρονη και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Η επιτυχία της χειρουργικής αποκατάστασης του μαστού βασίζεται στην εμπειρία και στη διεπιστημονική συνεργασία της ιατρικής ομάδας. Στο Νοσοκομείο Υγεία-Μητέρα λειτουργεί εξειδικευμένο Κέντρο Επανορθωτικής, Ενδοσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Μαστού, στο οποίο εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές επανορθωτικής, ενδοσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής, με στόχο την ογκολογική ασφάλεια και τη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση.

Επικεφαλής της ΣΤ΄ Κλινικής Μαστού, είναι η Ιωάννα Γαλανού, Χειρουργός Μαστού, με διεθνή εμπειρία στον τομέα της σύγχρονης χειρουργικής μαστού, στο πλαίσιο της συνολικής επιστημονικής ομάδας του νοσοκομείου.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για την Αποκατάσταση Μαστού

Είναι ασφαλής η διαδικασία;

Απολύτως, όταν διενεργείται από εξειδικευμένο χειρουργό μαστού σε οργανωμένες δομές που ακολουθούν διεθνή πρωτόκολλα.

Πόσο διαρκεί η ανάρρωση;

Με τις σύγχρονες τεχνικές, η παραμονή στο νοσοκομείο περιορίζεται σε 1-2 διανυκτερεύσεις, με την ασθενή να επιστρέφει σύντομα στην καθημερινότητά της.

Θα έχω φυσικό αποτέλεσμα;

Ναι. Η εξατομικευμένη προσέγγιση (Precision Surgery) διασφαλίζει ότι το σχήμα και η συμμετρία θα είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το σώμα της γυναίκας.

Κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Η Δρ. Ιωάννα Γαλανού και η επιστημονική της ομάδα στο Υγεία-Μητέρα προσφέρουν ολιστική αντιμετώπιση, δίνοντας λύση ακόμα και στα πιο περίπλοκα περιστατικά με τη χρήση ρομποτικής και ενδοσκοπικής τεχνολογίας.