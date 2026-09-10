Η Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, άσκησε έντονη κριτική στους γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι για τον χειρισμό του περιστατικού του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας ότι όταν ένας ασθενής υφίσταται ανακοπή, ο γιατρός οφείλει να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο.

Η κ Παγώνη τοποθετήθηκε εκτενώς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας σε δύο βασικούς άξονες: τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου όπου έγινε η επέμβαση και τη φύση της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης. Τόνισε κατηγορηματικά ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής, δεν είχε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

«Η επικοινωνία μου με τον ιατρικό σύλλογο διευκρινίζει ότι το ιατρείο έχει απλώς άδεια παθολογικού ιατρείου και τίποτα παραπάνω. Ένα παθολογικό ιατρείο στο όνομα του συναδέλφου, τίποτα παραπάνω.»

Επανέλαβε μάλιστα ότι «το συγκεκριμένο ιατρείο, το ξεκαθαρίζουμε, είναι απλό παθολογικό ιατρείο, τίποτα παραπάνω. Επομένως, το απλό παθολογικό ιατρείο είχε συγκεκριμένες πράξεις που μπορεί να κάνει».

Σε άλλη δήλωσή της, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου, το ιατρείο ήταν δηλωμένο ως «απλό παθολογικό ιατρείο συνεργαζόμενο», χωρίς να υπάρχει καταγεγραμμένο ειδικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «μέχρι το 2025 το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε», υπογραμμίζοντας ότι η ύπαρξή του θα έπρεπε να έχει δηλωθεί.

Η Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου υπογράμμισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη: «Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό που νομίζουν όλοι, ότι πάμε, μπαίνουμε, κάνουμε μια πλασμαφαίρεση και φεύγουμε. Είναι μια εξωσωματική εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος, το πλάσμα είναι το υγρό κομμάτι του αίματος».

Εξήγησε ότι χρησιμοποιείται μόνο σε σοβαρές παθήσεις: «Κάνουμε πλασμαφαίρεση σε νοσήματα βαριά αιματολογικά, σε νεφρολογικά και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Πρέπει να υπάρχουν νοσηλευτές, οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να χειριστεί ένα μηχάνημα. Δεύτερον, υπάρχει ένα team γιατρών, βασικά ο αιματολόγος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα που αν συμβεί κάτι αμέσως να διασωληνωθεί ο άρρωστος και να πάει στη μονάδα. Θα πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, θα πρέπει να έρθει ένας παθολόγος. Δηλαδή με τις επιπλοκές που μπορεί να σου κάνει, όπως είναι η υπόταση, αλλεργική αντίδραση, να σου κάνει διαταραχές πήξης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αντιμετωπίσει μια ομάδα γιατρών. Γι’ αυτό λέμε ότι γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλες κλινικές».

Η κ. Παγώνη διευκρίνισε ότι η διαδικασία επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία: «Αυτό γίνεται με ειδικό μηχάνημα στα νοσοκομεία και στην Αττική γίνεται στο Αττικόν Νοσοκομείο, στο Γεννηματάς, στο Λαϊκόν Νοσοκομείο και στον Ευαγγελισμό. Δεν γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση σε όλα τα νοσοκομεία».

Τόνισε επίσης ότι απαιτείται εξειδικευμένη ομάδα:«Πρέπει να υπάρχουν νοσηλευτές, οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να χειριστεί ένα μηχάνημα. […] Θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα που αν συμβεί κάτι αμέσως να διασωληνωθεί ο άρρωστος. Θα πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος […]. Γι’ αυτό λέμε ότι γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλες κλινικές».

Σχολιάζοντας την κατάθεση της γιατρού ότι ο Μαζωνάκης βρισκόταν σε «υπερδιέγερση» πριν από τη διαδικασία, η κ. Παγώνη ήταν κατηγορηματική: «Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε υπερδιέγερση, δεν πρέπει να προχωράς στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης». Πρόσθεσε ότι απαιτείται προηγουμένως πλήρης κλινική αξιολόγηση του ασθενούς και υπενθύμισε δε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης διαρκεί από δύο έως τέσσερις ώρες.

Η κ. Παγώνη άσκησε έντονη κριτική στους γιατρούς του ιατρείου για το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο μετά την ανακοπή: «Όταν έχεις έναν άρρωστο και σου παθαίνει ανακοπή, σηκώνεσαι μαζί με το ασθενοφόρο, πας στο νοσοκομείο που τον μεταφέρεις, δίνεις τις πρώτες πληροφορίες γιατί εσύ τον αντιμετώπισες, εσύ είδες πώς εξελίχθηκε η κατάσταση και μαζί με τους γιατρούς προσπαθείς να κάνεις αυτό που πρέπει».

Τέλος, έθεσε σειρά ερωτημάτων για την υπόθεση: Γιατί έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης; «Για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ξέρουμε ούτε ποια ήταν η αιτία, ούτε γιατί έκανε πλασμαφαίρεση, ούτε αν είχε κάποιες νόσους που έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση». Γιατί οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο; Γιατί το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο;