Στο Κέντρο Ενδομητρίωσης του Mediterraneo Hospital πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια ιδιαίτερα σύνθετη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση πυελικής και θωρακικής ενδομητρίωσης σε ασθενή από την Ιρλανδία.

Η ασθενής κ. Walsh ανέφερε πως μετά από μακροχρόνια ταλαιπωρία με πόνους στον ώμο και τον αυχένα, και αφού είχε απευθυνθεί σε πλήθος ιατρικών ειδικοτήτων χωρίς διάγνωση, οδηγήθηκε τελικά στον κ. Κυριακόπουλο Κωνσταντίνο, Διευθυντή του Κέντρου Ενδομητρίωσης του Mediterraneo Hospital. Εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της τόσο για τον θεράποντα ιατρό, όσο και για τη συνολική εμπειρία της στο Νοσοκομείο.

Η ενδομητρίωση παραμένει μία από τις πιο δυσνόητες και υποδιαγνωσμένες παθήσεις. Για πολλές γυναίκες, η διαδρομή προς μια σωστή διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους.

Η πρόσβαση σε εξειδικευμένη διεπιστημονική φροντίδα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε αρκετές χώρες, αναγκάζοντας πολλές γυναίκες να αναζητήσουν εξειδικευμένη αντιμετώπιση στο εξωτερικό.

Ο κ. Κυριακόπουλος δήλωσε πως κάθε περίπτωση ενδομητρίωσης είναι μοναδική, είτε ως προς τον τρόπο που επηρεάζει τη ζωή μιας γυναίκας, είτε ως προς τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητά της. Στις περιπτώσεις που η πάθηση επηρεάζει πολλά όργανα, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένα Κέντρα με έμπειρες διεπιστημονικές ομάδες.

Το Κέντρο Ενδομητρίωσης του Mediterraneo Hospital παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα για σύνθετες μορφές ενδομητρίωσης, συγκεντρώνοντας ειδικούς από τη γυναικολογία, τη θωρακοχειρουργική, την ουρολογία και τη χειρουργική του παχέος εντέρου, και δέχεται ασθενείς από πολλές χώρες.