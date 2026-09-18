Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη λειτουργία του Medwatch, μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο της νομιμότητας των ιδιωτικών ιατρείων. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν τις άδειες των γιατρών και να υποβάλλουν καταγγελίες.

Η πλατφόρμα Medwatch χρησιμοποιεί AI agents που «σαρώνουν» συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, τα social media, τις ανακοινώσεις γιατρών και τις αναφορές τρίτων, προκειμένου να εντοπίσουν παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις. Το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στα ιατρεία, αλλά επεκτείνεται και σε κέντρα αισθητικής και άλλες επιχειρήσεις που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, το Medwatch διασταυρώνει τις πληροφορίες που εντοπίζει με τις άδειες λειτουργίας που έχουν καταχωρημένες οι δομές στο ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Το σύστημα κατηγοριοποιεί τις πιθανές παραβάσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και, αυτόματα, ξεκινά τη διαδικασία ελέγχου για όσες κρίνονται σοβαρές. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι από την πρώτη εφαρμογή του εργαλείου σε 9.000 δομές, εντοπίστηκαν λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Κάθε μέρα η ΑΙ θα ψάχνει οποιαδήποτε ανάρτηση, οποιουδήποτε γιατρού, έτσι ώστε να τρέχουμε πρώτοι και να κάνουμε έλεγχο. Άρα, οτιδήποτε αναρτά γιατρός σε social media, θα ελέγχεται άμεσα».

Σε δεύτερη φάση, το υπουργείο θα διαθέσει και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία θα επιτρέπει στον κάθε πολίτη:

Να ελέγχει αν ο γιατρός ή το ιατρείο που πρόκειται να επισκεφθεί διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας .

Να βλέπει ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη δομή.

Να αξιολογεί την εμπειρία του.

Να υποβάλλει ηλεκτρονική καταγγελία, εφόσον χρειαστεί.

Η εφαρμογή είναι ήδη έτοιμη, ωστόσο για να τεθεί σε λειτουργία απαιτείται νομοθετική εξουσιοδότηση, λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο υπουργός εκτίμησε ότι θα παρουσιαστεί στο κοινό σε περίπου έναν μήνα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτό που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση – μια σοβαρή ιατρική πράξη που επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ιατρείο λειτουργούσε με άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, ενώ δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε μάλιστα ότι η γερμανική εταιρεία που είχε διαθέσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ανέφερε ως μονάδα αναφοράς στην Ελλάδα το ιατρείο του Κολωνακίου, γεγονός που, όπως είπε, δεν γνώριζε και τον εξέπληξε. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη σύσταση επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο και θα καταθέσει προτάσεις για την οριοθέτηση του τομέα, ώστε να καλυφθούν τυχόν «γκρίζες ζώνες».

Η υπόθεση Μαζωνάκη έφερε στο προσκήνιο ένα ρυθμιστικό κενό που αφορά τη λειτουργία ιατρείων και κέντρων που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η νέα πλατφόρμα Medwatch αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα πιο οργανωμένο και διαφανές σύστημα ελέγχου, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση παραβάσεων που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν.

Ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ορισμένοι γιατροί προέβησαν σε παράνομες πράξεις, τόνισε: «Το γεγονός ότι δύο άνθρωποι αποδείχθηκαν απατεώνες δεν καταδικάζει το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στη χώρα». Η πρόκληση, ωστόσο, παραμένει: η ουσιαστική εφαρμογή των νέων εργαλείων, ο συντονισμός των ελεγκτικών αρχών και η συνεχής εγρήγορση για την προστασία της δημόσιας υγείας.