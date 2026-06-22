Το μελάνωμα, η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος, αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ογκολογία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα κάνει άλματα προς τα εμπρός, με τις εξατομικευμένες θεραπείες να πρωταγωνιστούν. Στο επίκεντρο αυτής της προόδου βρίσκεται το εξατομικευμένο mRNA εμβόλιο για το μελάνωμα, το οποίο, σε συνδυασμό με σύγχρονα φάρμακα ανοσοθεραπείας, φαίνεται να αλλάζει ριζικά την πρόγνωση των ασθενών υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO 2026), η συνδυαστική θεραπεία με το εξατομικευμένο mRNA εμβόλιο intismeran (παλαιότερα γνωστό ως mRNA-4157/V940) και το ανοσοθεραπευτικό φάρμακο pembrolizumab (Keytruda) μείωσε τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου κατά 49%, ενώ ο κίνδυνος ανάπτυξης απομακρυσμένων μεταστάσεων μειώθηκε κατά 59%.

Η πενταετής παρακολούθηση των ασθενών από τη μελέτη φάσης 2b KEYNOTE-942 έδειξε ότι το θεραπευτικό όφελος παραμένει σταθερό με την πάροδο των ετών, χωρίς να εξασθενεί. Συγκεκριμένα: το 68,8% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό εμβολίου και ανοσοθεραπείας παρέμειναν ελεύθεροι νόσου στα πέντε χρόνια, έναντι 49,1% όσων έλαβαν μόνο pembrolizumab. Η συνολική επιβίωση στην ομάδα του συνδυασμού ανήλθε στο 92,2%, σε σύγκριση με 71,3% στην ομάδα της μονοθεραπείας.

«Αυτή η μελέτη προσφέρει ισχυρές ενδείξεις στους ασθενείς με μελάνωμα ότι η θεραπεία με το εμβόλιο intismeran, σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία, μπορεί να μειώσει αισθητά τον κίνδυνο υποτροπής και να βελτιώσει τα κλινικά αποτελέσματα», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Janice Mehnert, καθηγήτρια στο NYU Grossman School of Medicine.

Πώς λειτουργεί το εξατομικευμένο εμβόλιο; Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εμβόλια, το συγκεκριμένο σχεδιάζεται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, αξιοποιώντας το γενετικό υλικό του ίδιου του όγκου του.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ανάλυση του όγκου: Μετά την αφαίρεση του μελανώματος, οι ερευνητές αναλύουν τον καρκινικό ιστό για να εντοπίσουν έως και 34 μοναδικά νεοαντιγόνα -δηλαδή, πρωτεΐνες που παράγονται αποκλειστικά από τα καρκινικά κύτταρα και τα διαφοροποιούν από τα υγιή.

Σχεδιασμός του mRNA: Με βάση αυτά τα νεοαντιγόνα, δημιουργείται ένα μόριο mRNA που περιέχει τις γενετικές «οδηγίες» για την παραγωγή τους.

Παρασκευή του εμβολίου: Το mRNA ενσωματώνεται σε λιπιδικά νανοσωματίδια και χορηγείται στον ασθενή.

Εκπαίδευση του ανοσοποιητικού: Το mRNA «διδάσκει» τα ανοσοκύτταρα του ασθενούς να αναγνωρίζουν τα νεοαντιγόνα ως ξένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εξειδικευμένων Τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν και να καταστρέψουν τυχόν εναπομείναντα ή υποτροπιάζοντα καρκινικά κύτταρα.

Το pembrolizumab, από την άλλη μεριά, ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δράση, μπλοκάροντας την πρωτεΐνη PD-1, την οποία τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν για να «κρύβονται» από το ανοσοποιητικό. Έτσι, τα Τ-λεμφοκύτταρα μπορούν να επιτεθούν στον όγκο πιο αποτελεσματικά.

Πρόληψη: Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα

Παράλληλα με τις θεραπευτικές εξελίξεις, η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο «όπλο» κατά του μελανώματος. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε άτομα με:

Ανοιχτόχρωμο δέρμα, γαλανά μάτια και ξανθά ή κοκκινωπά μαλλιά.

Πολλούς σπίλους (ελιές) ή συγγενείς δυσπλαστικούς σπίλους.

Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε τον δερματολόγο;

Οποιαδήποτε αλλαγή σε μια ελιά – είτε προϋπάρχει είτε έχει εμφανιστεί πρόσφατα – πρέπει να κινητοποιεί τον ασθενή. Ύποπτα σημάδια είναι:

Αλλαγή στο μέγεθος, το σχήμα ή το χρώμα.

Αιμορραγία ή κνησμός.

Η εξέταση που χρησιμοποιείται είναι η δερματοσκόπηση, σε συνδυασμό με την κλινική εκτίμηση από ειδικό. Η έγκαιρη διάγνωση, όπως τονίζει ο κ. Μπαφαλούκος, είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόγνωση.

Συμβουλές ηλιοπροστασίας:

Αποφύγετε την έκθεση τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας (10:00 – 15:00).

Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, σε επαρκή ποσότητα, και ανανεώστε το τακτικά, ειδικά μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση.

Φορέστε προστατευτικά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Αποφύγετε το solarium και τις μεθόδους τεχνητού μαυρίσματος.

Η πρόοδος των εξατομικευμένων mRNA εμβολίων σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ογκολογία. Όπως δήλωσε ο Kyle Holen, ανώτερος αντιπρόεδρος της Moderna, «συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ογκολογική μας πλατφόρμα χάρη σε τέτοια ενθαρρυντικά αποτελέσματα, που αποτυπώνουν το δυναμικό του mRNA στην αντιμετώπιση του καρκίνου».