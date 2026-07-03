Μηδέν θάνατοι. Αυτός είναι ο αριθμός που αποτυπώνεται σε μια νέα, πρωτοποριακή μελέτη από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, δημοσιευμένη στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet: από το 2020 έως το 2024, καμία γυναίκα μεταξύ 20 και 24 ετών στην Αγγλία δεν πέθανε από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Χωρίς τον εμβολιασμό κατά του HPV, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα αναμένονταν 23 θάνατοι στην ίδια ηλικιακή ομάδα κατά την ίδια περίοδο.

Τα κορίτσια που εμβολιάστηκαν σε ηλικία 12 ή 13 ετών – το εμβόλιο HPV εισήχθη στα αγγλικά σχολεία το 2008 – έχουν σήμερα σχεδόν μηδενικό κίνδυνο να πεθάνουν από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου πριν κλείσουν τα 30. Συνολικά, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι περίπου 200 ζωές έχουν ήδη σωθεί στην Αγγλία χάρη στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, αριθμός που αναμένεται να αυξάνεται καθώς οι εμβολιασμένες γενιές ενηλικιώνονται.

«Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι ένα και μόνο εμβόλιο μπορεί σχεδόν να εξαλείψει μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης καθηγητής Πίτερ Σασιένι. Η έρευνα αποτελεί την πρώτη που εξετάζει άμεσα τη θνησιμότητα από τη νόσο μετά την εισαγωγή του εμβολιασμού και τα αποτελέσματά της χαρακτηρίστηκαν «ιστορικό ορόσημο» από τον οργανισμό Cancer Research UK, που χρηματοδότησε τη μελέτη.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας παραμένει η 14η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες στο Η.Β, με περίπου 3.300 νέες διαγνώσεις ετησίως. Το 99% των περιστατικών συνδέεται με τον HPV, έναν ιό που μεταδίδεται μέσω δερματικής επαφής. Παρ’ όλα αυτά, η εμβολιαστική κάλυψη στην Αγγλία φτάνει μόλις στο 76% των κοριτσιών ως τα 15 τους χρόνια – αισθητά χαμηλότερα από τον στόχο του 90% που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την εξάλειψη της νόσου. Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έως το 2040, ενώ από το 2019 το εμβόλιο χορηγείται και στα αγόρια, συμβάλλοντας στη μείωση της μετάδοσης του ιού στον γενικό πληθυσμό.

Στη βάση αυτών των ευρημάτων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ) επισημαίνει ότι η πρόληψη παραμένει το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο ενάντια σε νοσήματα που έως πριν από λίγες δεκαετίες κόστιζαν ζωές. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας ανήκει στις ελάχιστες μορφές κακοήθειας για τις οποίες διαθέτουμε ταυτόχρονα αποτελεσματικό εμβόλιο και προσυμπτωματικό έλεγχο – δύο εργαλεία που, όταν αξιοποιούνται συστηματικά, μπορούν να αλλάξουν την εξέλιξη της νόσου σε επίπεδο πληθυσμού.

Ο ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ τονίζει την ανάγκη για αναβάθμιση της εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα, έγκαιρης ενημέρωσης γονέων και εφήβων, καθώς και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου.

Οι Επισκέπτες Υγείας, ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες αγωγής και προαγωγής υγείας, βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας: στην κοινότητα, στα σχολεία, στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας – εκεί όπου η ενημέρωση κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Ο ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την πρόληψη, την αγωγή υγείας και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε τεκμηριωμένες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.