Ηλικιωμένοι ενήλικες που έλαβαν το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα μετά από παραμονή σε μονάδα φροντίδας ειδικευμένης νοσηλείας είχαν 24% χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης άνοιας κατά τη διάρκεια τετραετούς περιόδου σε σύγκριση με εκείνους που δεν εμβολιάστηκαν, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα ευρήματα βασίζονται σε ανάλυση ιατρικών αρχείων και δεδομένων Medicare από περισσότερους από 500.000 ενήλικες ηλικίας 66 ετών και άνω που εισήχθησαν σε μονάδες ειδικευμένης νοσηλείας για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φροντίδα. Οι ερευνητές συνέκριναν εκείνους που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του ανασυνδυασμένου εμβολίου έρπητα ζωστήρα, γνωστού ως RZV ή Shingrix, με εκείνους που δεν το έλαβαν. Το εμβόλιο κυκλοφόρησε το 2017 και είναι το μοναδικό εμβόλιο έρπητα ζωστήρα που διατίθεται σήμερα στην αγορά.

«Πολλές προηγούμενες μελέτες με παρόμοια αποτελέσματα επικεντρώθηκαν σε ένα παλαιότερο εμβόλιο», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Kaley Hayes, επίκουρη καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Brown. «Αυτή η μελέτη εξετάζει το νεότερο εμβόλιο αποκλειστικά σε έναν ηλικιωμένο, ευάλωτο πληθυσμό που δεν ήταν ενημερωμένος με τον εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα και βρίσκεται σε ένα πολύ σαφές κλινικό σημείο φροντίδας: την είσοδο σε μονάδα ειδικευμένης νοσηλείας».

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με αρκετές προηγούμενες μελέτες που συνέδεσαν τον εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

«Εντάσσεται σε αυτό το μεγάλο παζλ που αρχίζει να συναρμολογείται, ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη του έρπητα ζωστήρα και φαίνεται να έχουν επίσης νευροπροστατευτικά οφέλη», δήλωσε η Hayes, η οποία είναι επίσης αναπληρώτρια διευθύντρια φαρμακοεπιδημιολογίας στο Κέντρο Γεροντολογίας και Έρευνας Υγείας του Brown.

Η Hayes ηγήθηκε της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine μαζί με συναδέλφους από το Brown, το Πανεπιστήμιο του Delaware, το Ιατρικό Κέντρο Υποθέσεων Βετεράνων της Providence και άλλα ιδρύματα.

Για την ανάλυση των δεδομένων, η ομάδα χρησιμοποίησε μια μέθοδο γνωστή ως προσομοίωση στοχευμένης δοκιμής (target trial emulation), η οποία έχει σχεδιαστεί για να μιμείται τις συνθήκες μιας τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής όταν η διεξαγωγή μιας τέτοιας δοκιμής δεν είναι πρακτική. Η μελέτη περιελάμβανε αξιώσεις Medicare και πληροφορίες από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας ασθενών που εισήχθησαν σε περισσότερες από 5.500 μονάδες ειδικευμένης νοσηλείας σε όλη τη χώρα μεταξύ 2017 και 2022. Μόνο 8.843 από τους 509.926 συμμετέχοντες έλαβαν το εμβόλιο.

Για να συμπεριληφθούν στη μελέτη, οι ασθενείς δεν έπρεπε να έχουν προηγούμενη διάγνωση άνοιας και έπρεπε να είναι επιλέξιμοι να λάβουν το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα. Μετά από τετραετή παρακολούθηση, η ομάδα διαπίστωσε ότι τα άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία από τις δύο δόσεις του Shingrix είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης άνοιας από εκείνα που δεν έλαβαν το εμβόλιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα, μόνο το 18,8% των εμβολιασμένων ενηλίκων ανέπτυξε άνοια εντός τεσσάρων ετών, σε σύγκριση με το 24,6% εκείνων που δεν εμβολιάστηκαν.

Ο κύριος περιορισμός της μελέτης είναι ότι οι ερευνητές δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι το εμβόλιο ήταν ο λόγος για τον οποίο οι εμβολιασμένοι ενήλικες ανέπτυξαν άνοια σε χαμηλότερο ποσοστό. Τα άτομα που εμβολιάστηκαν, για παράδειγμα, τείνουν να είναι ελαφρώς νεότερα και πιο υγιή από εκείνα που δεν εμβολιάστηκαν, γεγονός που μπορεί επίσης να μείωσε τον κίνδυνο άνοιας. Η ερευνητική ομάδα έκανε προσαρμογές και διαπίστωσε ότι αυτοί οι παράγοντες δεν εξηγούσαν πλήρως τη συσχέτιση. Περισσότερη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, θα χρειαστεί για να προσδιοριστεί εάν το εμβόλιο μειώνει άμεσα τον κίνδυνο άνοιας.