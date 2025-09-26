Η Παγκόσμια Ημέρα Μεσοθηλιώματος, που τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, μας υπενθυμίζει την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα σοβαρή μορφή καρκίνου.

Το μεσοθηλίωμα είναι ένας καρκίνος που αναπτύσσεται στο λεπτό περίβλημα που καλύπτει τα όργανα του θώρακα και της κοιλιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλεται στην εισπνοή ινών αμιάντου, ενός υλικού που χρησιμοποιήθηκε σε οικοδομές, στην ναυτιλία και πολλές βιομηχανίες λόγω της αντοχής του στη θερμότητα και τη φωτιά. Παρά τη σπανιότητα του, είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος που οφείλεται σε επαγγελματική έκθεση στην Ευρώπη. Η ασθένεια εμφανίζεται συνήθως πολλά χρόνια μετά την επαγγελματική ή περιβαλλοντική έκθεση σε αμίαντο, συχνά 20–50 χρόνια αργότερα. Αυτό καθιστά δύσκολη την έγκαιρη διάγνωση ακόμα και επί γνωστής έκθεσης. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια ή/και πόνο στο στήθος που συνοδεύονται συνήθως από παθολογική συλλογή υγρού στη θωρακική κοιλότητα.

Η πρόληψη μέσω αποφυγής της έκθεσης στον αμίαντο αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο προστασίας από τη νόσο. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 απαγορεύτηκε στις χώρες της ΕΕ η παραγωγή, διάθεση και χρήση όλων των μορφών αμιάντου. Ωστόσο, η χρήση του συνεχίζεται σε άλλες αναπτυσσόμενες πολυπληθείς χώρες. Στην χώρα μας πλέον, η έκθεση σε αμίαντο μπορεί να συμβεί κυρίως σε εργαζόμενους στην οικοδομή, κατά την κατεδάφιση ή επισκευή παλαιών κτιρίων, διάλυση πολύ παλαιών πλοίων, εγκαταστάσεων ή υποδομών (πχ σωλήνες ύδρευσης) που περιέχουν αμίαντο. Για τον λόγο αυτό, η πιθανότητα παρουσίας αμιάντου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν προγραμματίζονται τέτοιες εργασίες και να τηρούνται οι κανονισμοί που προβλέπουν μέτρα υψηλής προστασίας κατά την αφαίρεση και απομάκρυνση υλικών που περιέχουν αμίαντο

Σήμερα, η ιατρική έρευνα προχωρά με νέες θεραπείες και συνδυασμούς φαρμάκων, που στοχεύουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών. Παράλληλα, οι οργανώσεις ασθενών σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται για καλύτερη πρόσβαση στη φροντίδα, ανάπτυξη νέων θεραπειών και για αυστηρότερους κανονισμούς που περιορίζουν την έκθεση στον αμίαντο. Επιπλέον, σε αρκετές χώρες, ασθενείς με μεσοθηλίωμα έχουν λάβει αποζημιώσεις λόγω επαγγελματικής έκθεσης.

Η ημέρα αυτή δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση για μια δύσκολη ασθένεια· είναι και μια ευκαιρία να σταθούμε δίπλα σε όσους νοσούν, να στηρίξουμε τις οικογένειές τους και να απαιτήσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους. Η γνώση και η πρόληψη σώζουν ζωές.