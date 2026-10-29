Η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα και φέρνει στο προσκήνιο μια γενετική αλλαγή που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα: τη μετάλλαξη G155E. Το κρίσιμο ερώτημα είναι διπλό. Πρώτον, έχει γίνει η γρίπη πιο επικίνδυνη; Και δεύτερον, προφυλασσόμαστε με το φετινό εμβόλιο; Οι απαντήσεις απαιτούν προσοχή, γιατί βρίσκονται ανάμεσα σε δύο άκρα: στον πανικό και στην αδικαιολόγητη αδιαφορία.

Τι είναι η μετάλλαξη G155E και γιατί ανησυχεί

Η G155E είναι μια αλλαγή στην αιμοσυγκολλητίνη (HA) , την πρωτεΐνη-«κλειδί» στην επιφάνεια του ιού που χρησιμοποιεί για να προσκολλάται στα κύτταρα και που αποτελεί τον κύριο στόχο των αντισωμάτων μας. Δεν είναι νέος υπότυπος· έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Αυτό που την καθιστά σημαντική φέτος είναι ότι εμφανίζεται σε στελέχη H1N1 που κυκλοφορούν ευρέως και ότι φαίνεται να δίνει στον ιό ένα πλεονέκτημα: την ικανότητα να «ξεφεύγει» μερικώς από την υπάρχουσα ανοσία του πληθυσμού.

Προκαταρκτικά εργαστηριακά ευρήματα (προδημοσίευση, υπό αξιολόγηση) δείχνουν ότι η G155E μειώνει την εξουδετέρωση του ιού από αντισώματα, ιδιαίτερα σε δείγματα αίματος ατόμων ηλικίας 15–25 ετών. Ο λόγος είναι εξελικτικός: το ανοσοποιητικό των νεότερων «εκπαιδεύτηκε» στο στέλεχος H1N1 που επικράτησε μετά την πανδημία του 2009, και η G155E πλήττει ακριβώς μια περιοχή που τα δικά τους αντισώματα αναγνωρίζουν έντονα.

Έχει γίνει η γρίπη πιο επικίνδυνη;

Όχι με την έννοια της βαρύτερης νόσησης, με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Οι μετρήσεις αντισωμάτων δεν αποδεικνύουν ότι η G155E μεταδίδεται ευκολότερα, προκαλεί σοβαρότερη νόσηση ή καθιστά τους νέους πιο ευάλωτους σε κλινικό επίπεδο. Αυτό που κάνει είναι να διευκολύνει τη μόλυνση ατόμων με μερική ανοσία, οδηγώντας σε περισσότερα κρούσματα συνολικά. Και περισσότερα κρούσματα σημαίνουν, αναπόφευκτα, περισσότερες νοσηλείες — ακόμη κι αν το ποσοστό σοβαρότητας ανά κρούσμα παραμένει σταθερό. Η ανησυχία, επομένως, είναι επιδημιολογική (πίεση στο σύστημα υγείας) και όχι απαραίτητα κλινική (πιο θανατηφόρος ιός).

Προφυλασσόμαστε από τη νέα μετάλλαξη;

Ναι, αλλά με μερική, όχι απόλυτη, προστασία. Τα πρώιμα δεδομένα δείχνουν ότι το φετινό εμβόλιο εξακολουθεί να αναγνωρίζει το μεταλλαγμένο στέλεχος και ότι παρέχει προστασία κατά της σοβαρής νόσου. Μια πρώιμη εκτίμηση κάνει λόγο για αποτελεσματικότητα της τάξης του 30–40% στην πρόληψη ιατρικών επισκέψεων και νοσηλειών — χαμηλότερη από άλλες χρονιές. Επιπλέον, ο εμβολιασμός αυξάνει τους τίτλους αντισωμάτων απέναντι σε όλα τα πρόσφατα στελέχη, ακόμη κι αν η αύξηση για όσα φέρουν G155E είναι ελαφρώς μικρότερη σε ορισμένες ομάδες. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το εμβόλιο δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο, αλλά τον μειώνει σημαντικά — και η μείωση της σοβαρής νόσου είναι το πιο κρίσιμο όφελος.

Πότε να κάνετε το εμβόλιο

Η ελληνική σύσταση για την περίοδο 2026-2027 είναι σαφής: ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ο λόγος είναι πρακτικός: ο οργανισμός χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει την ανοσολογική προστασία μετά τη χορήγηση, και η έγκαιρη κάλυψη εξασφαλίζει προστασία πριν η δραστηριότητα της γρίπης κορυφωθεί.

Αν δεν προλάβετε, δεν χάθηκε η ευκαιρία. Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί και αργότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής έξαρσης. Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου —άτομα άνω των 60 ετών, έγκυες, άτομα με χρόνια νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένους, επαγγελματίες υγείας— η σύσταση είναι να μην περιμένουν: η έγκαιρη προστασία είναι πιο σημαντική από την «ιδανική» ημερομηνία.

Η G155E δεν είναι ένας «νέος ιός» ούτε μια μετάλλαξη που καθιστά τη γρίπη δραματικά πιο θανατηφόρα. Είναι μια προσαρμογή που δίνει στον ιό πλεονέκτημα διάδοσης, οδηγώντας σε πρόωρη και πιο εκτεταμένη περίοδο γρίπης. Το εμβόλιο προσφέρει μερική αλλά ουσιαστική προστασία, ιδιαίτερα κατά της σοβαρής νόσου. Και το χρονικό παράθυρο για τον εμβολιασμό είναι τώρα — από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, με δυνατότητα και αργότερα. Σε μια χρονιά όπου η ανοσία του πληθυσμού «δοκιμάζεται» από μια νέα παραλλαγή, ο έγκαιρος εμβολιασμός δεν είναι απλώς σύσταση· είναι η πιο λογική απάντηση σε έναν ιό που εξελίσσεται.