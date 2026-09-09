Αποτελέσματα τυχαιοποιημένης, διπλά τυφλής, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο κλινικής μελέτης δείχνουν ότι η μεταμόσχευση μικροβιώματος κοπράνων (FMT) μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τη συνέχεια του ύπνου σε ενήλικες με χρόνια αϋπνία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Internal Medicine, πραγματοποιήθηκε σε 80 συμμετέχοντες από επτά νοσοκομεία στην Κίνα. Η ομάδα που έλαβε κάψουλες με μικροοργανισμούς από υγιείς δότες παρουσίασε αύξηση της μέσης αποδοτικότητας ύπνου από 79% σε 93% έναν μήνα μετά τη θεραπεία, ενώ ο χρόνος αφύπνισης μετά την έναρξη του ύπνου μειώθηκε κατά μέσο όρο από 79 σε 17 λεπτά. Τα οφέλη διατηρήθηκαν έως και έξι μήνες.

Η ιδέα ότι το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν δεν είναι νέα. Ο Ιπποκράτης, ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ., είχε αναγνωρίσει τη σημασία της υγείας του εντέρου και της διατροφής για τη διατήρηση της καλής υγείας. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ του μικροβιώματος του εντέρου και του ύπνου άρχισε να διερευνάται συστηματικά μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.

Ορόσημα στην έρευνα του μικροβιώματος και του ύπνου:

Δεκαετία 1980: Οι Toth και Krueger δημοσίευσαν τις πρώτες εργασίες που συνέδεσαν το μικροβίωμα με τον ύπνο.

2016: Οι Poroyko και συνεργάτες έδειξαν ότι ο χρόνιος κατακερματισμός του ύπνου μεταβάλλει το μικροβίωμα του εντέρου σε ζωικά πρότυπα.

2020-2024: Σωρεία μελετών σε ζώα και ανθρώπους ανέδειξαν τη δυσβίωση του εντέρου ως πιθανό παράγοντα στις διαταραχές ύπνου.

2024: Μελέτη του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ έδειξε ότι η FMT οδήγησε σε ύφεση της αϋπνίας σε περίπου 40% των ασθενών με long COVID.

2026: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή που εξετάζει την FMT ως θεραπεία για τη χρόνια αϋπνία σε γενικό πληθυσμό.

Ο μηχανισμός: πώς το έντερο επηρεάζει τον ύπνο

Το εντερικό μικροβίωμα δεν συμμετέχει μόνο στην πέψη. Παράγει πληθώρα βιοδραστικών ουσιών – νευροδιαβιβαστές, μεταβολίτες, λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου – που μπορούν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος και να επηρεάσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ορισμένα βακτήρια, όπως τα Lactobacillus και Bifidobacterium, συμβάλλουν στην παραγωγή σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης.

Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη: ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση του μικροβιώματος, και η δυσβίωση του εντέρου μπορεί να επιδεινώσει τις διαταραχές ύπνου. Όπως σημείωσε ο ειδικός Ντέιβιντ Γκόζαλ, το βασικό ερώτημα είναι «τι έρχεται πρώτο» – το διαταραγμένο μικροβίωμα ή η αϋπνία. Προκλινικές μελέτες της ίδιας ερευνητικής ομάδας έδειξαν ότι η μεταφορά μικροβιώματος από ασθενείς με αϋπνία σε ποντίκια χωρίς μικροβίωμα προκαλούσε φαινότυπο αϋπνίας, υποδηλώνοντας ότι η δυσβίωση μπορεί να είναι η αιτία και όχι απλώς συνέπεια.

Τα ευρήματα της μελέτης

Σχεδιασμός: Συμμετείχαν 80 ενήλικες (ηλικίας 18-60 ετών) με χρόνια αϋπνία. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν για δύο ημέρες αντιβιοτικά για τη μείωση του υπάρχοντος μικροβιώματος. Στη συνέχεια, η μισή ομάδα έλαβε 60 κάψουλες με μικροοργανισμούς από δότες με καλό ύπνο (και επιπλέον 20 κάψουλες ως ενισχυτική δόση δύο εβδομάδες αργότερα), ενώ η άλλη μισή έλαβε εικονικό φάρμακο.

Αποτελέσματα:

Μέτρηση Ομάδα FMT (πριν/μετά) Ομάδα Placebo (πριν/μετά) Αποδοτικότητα ύπνου 79% → 93% 85% → 87% Χρόνος αφύπνισης μετά την έναρξη ύπνου 79 λεπτά → 17 λεπτά 37 λεπτά → 42 λεπτά

Ασφάλεια: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες και παροδικές (ναυτία, ήπιος πυρετός) και δεν αναφέρθηκαν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, η μελέτη έχει σημαντικούς περιορισμούς:

Μικρό δείγμα: Οι 80 συμμετέχοντες δεν επιτρέπουν ασφαλείς γενικεύσεις.

Ομοιογένεια πληθυσμού: Όλοι οι συμμετέχοντες προέρχονταν από την Κίνα.

Προηγούμενη χορήγηση αντιβιοτικών: Δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί η επίδραση της FMT από εκείνη της διαταραχής του μικροβιώματος που προκάλεσαν τα αντιβιοτικά.

Άλλα μικροβιώματα: Η μελέτη εξέτασε αποκλειστικά το εντερικό μικροβίωμα, ενώ μικροβιακές κοινότητες στο στόμα και τη μύτη μπορεί επίσης να επηρεάζουν τον ύπνο.

Άγνωστος μηχανισμός: Δεν έχει προσδιοριστεί ποιοι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί ή ποιες λειτουργίες τους ευθύνονται για τα οφέλη.

Η μελέτη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή της ιατρικής έρευνας προς τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου. Δείχνει ότι η τροποποίηση του μικροβιώματος μπορεί να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική οδό για την αϋπνία, πέρα από τα υπνωτικά φάρμακα και τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία.