Η πρόοδος στη χειρουργική αλλάζει διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι παθήσεις, μειώνοντας τον πόνο, τον χρόνο ανάρρωσης και τους κινδύνους επιπλοκών για τους ασθενείς. Σήμερα, γίνεται ένα ακόμη ένα βήμα μπροστά, με την ρομποτική χειρουργική μίας οπής και το νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα da Vinci Single Port (SP).

Το Metropolitan Hospital, ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα θεραπευτήρια της Ευρώπης, με μια από τις κορυφαίες ομάδες ρομποτικών χειρουργών στις ουρολογικές επεμβάσεις, γίνεται το πρώτο στην Ελλάδα που αποκτά το μοναδικό σύστημα da Vinci Single Port (SP). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη και ταυτόχρονα την πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικής χειρουργικής, διαθέσιμη μόνο σε λίγα κέντρα παγκοσμίως. Με την απόκτησή του, η χώρα αποκτά πρόσβαση στη χειρουργική τεχνολογία του μέλλοντος σήμερα.

Τι είναι η ρομποτική μίας οπής;

Η συμβατική λαπαροσκοπική ή ρομποτική χειρουργική απαιτεί πολλαπλές τομές στην κοιλιά, από τις οποίες εισάγονται τα χειρουργικά εργαλεία. Με το da Vinci SP η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μίας και μόνο οπής, από όπου εισάγονται τρεις αρθρωτοί βραχίονες εργαλείων και μία κάμερα 3D υψηλής ανάλυσης. Όλες οι κινήσεις εκτελούνται από τον χειρουργό, με απόλυτη ακρίβεια, σταθερότητα και τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου.

Η τεχνολογία αυτή προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, αλλά με ακόμη μικρότερο τραύμα. Το αποτέλεσμα: λιγότερος πόνος, ελάχιστη απώλεια αίματος και ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Γιατί το da Vinci SP είναι μοναδικό στον κόσμο;

Το σύστημα da Vinci SP είναι το μοναδικό ρομποτικό σύστημα μίας οπής παγκοσμίως. Έχει λάβει έγκριση από τον FDA για ουρολογικές επεμβάσεις και χρησιμοποιείται με ασφάλεια στις ΗΠΑ εδώ και 3-4 χρόνια. Το 2024 εγκρίθηκε και για την Ευρώπη και ήδη λειτουργεί σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Ιταλία.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε περιορισμένους χώρους, με 360° ανατομική πρόσβαση, χωρίς ανάγκη αλλαγής θέσης του μηχανήματος. Αυτό προσφέρει όχι μόνο ταχύτητα αλλά και ευελιξία, επιτρέποντας στον χειρουργό να φτάνει με ευκολία σε σημεία που παλαιότερα ήταν τεχνικά δυσκολότερο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή;

Η ρομποτική χειρουργική μίας οπής δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως τα οφέλη που φέρνει στον ασθενή:

Ανεξαρτησία κινήσεων και ακρίβεια : Διατηρεί την ευλυγισία και την ανεξαρτησία κινήσεων του συμβατικού ρομποτικού συστήματος πολλαπλών οπών (Endo-Wrist), υπερέχοντας σε σχέση με το απλό λαπαροσκοπικό σύστημα.

Ελάχιστα τραυματική και αιμορραγική επέμβαση : Η μοναδική εξωτερική οπή μειώνει σημαντικά την εσωτερική τραυματική επιφάνεια και τον μετεγχειρητικό πόνο.

Φιλικότερη για τον ασθενή προσπέλαση : Οι επεμβάσεις γίνονται εξωπεριτοναϊκά και σε ουδέτερη θέση ασθενούς, μειώνοντας κινδύνους όπως αναπνευστικές επιπλοκές, μετεγχειρητικές λοιμώξεις ή κακώσεις.

Κατάλληλο για ασθενείς με υψηλή συννοσηρότητα : Επιτρέπει ασφαλείς επεμβάσεις σε ασθενείς με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα και σε όσους έχουν χειρουργηθεί στο παρελθόν στην κοιλιά.

Μειωμένη αναισθησιολογική επιβάρυνση : Το ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και η ουδέτερη θέση του ασθενούς μειώνουν σημαντικά την αναισθησιολογική επιβάρυνση, επιτρέποντας ασφαλείς επεμβάσεις ακόμη και σε εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς.

Σύντομοι χειρουργικοί χρόνοι : Η άμεση πρόσβαση στο όργανο μειώνει το χρόνο της επέμβασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει ταχύτερη ανάρρωση.

Η τεχνολογία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για ασθενείς υψηλού κινδύνου, που μέχρι σήμερα μπορεί να μην ήταν κατάλληλοι για συμβατικές επεμβάσεις.

Πρακτική εμπειρία και επιβεβαίωση

Τον Σεπτέμβριο 2024, ο δρ Βασίλειος Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολογικής και Ρομποτικής Ουρολογίας του Metropolitan Hospital, παρακολούθησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιλινόις στο Σικάγο (UIC) ρομποτικές επεμβάσεις μίας οπής με το da Vinci SP και εκπαιδεύτηκε στο πειραματικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου στο ρομποτικό σύστημα da Vinci SP υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Dr. Simone Crivellaro. Εκεί, η εμπειρία επιβεβαίωσε την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, ακόμη και σε ασθενείς με σύνθετα χειρουργικά προφίλ.

Τον Σεπτέμβριο 2025, ο δρ Πουλάκης έλαβε πιστοποίηση πρακτικού χειρισμού του συστήματος da Vinci SP κατόπιν διαδικτυακών μαθημάτων και εξετάσεων που διοργανώνει η Intuitive, η κατασκευάστρια εταιρεία του ρομποτικού συστήματος da Vinci SP.

Τον Οκτώβριο 2025, ο δρ Βασίλειος Πουλάκης μαζί με τον επιμελητή του και βοηθό στα ρομποτικά χειρουργεία, δρ Βασίλειο Μώρο, έλαβαν πιστοποίηση κλινικού και χειρουργικού χειρισμού του συστήματος da Vinci SP, λαμβάνοντας μέρος σε εντατικά μαθήματα στο πειραματικό εργαστήριο της Intuitive στο Λαπαροσκοπικό/Ρομποτικό κέντρο εκπαίδευσης IRCAD στο Στρασβούργο, στην Γαλλία.

Τον Νοέμβριο 2025, διενεργήθηκαν οι πρώτες ρομποτικές επεμβάσεις μίας οπής, στην Ελλάδα, από τον δρ Πουλάκη και τον κ. Μώρο, υπό την καθοδήγηση (proctoring) του Dr. Crivellaro, πρωτοπόρου παγκοσμίως στη χρήση του ρομποτικού συστήματος da Vinci SP.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος da Vinci μίας οπής γίνεται προσεκτικά, ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα, με στόχο την ασφάλεια των ασθενών και την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων.

Με τον τρόπο αυτό, το Metropolitan Hospital συνεχίζει να πρωτοστατεί στην εφαρμογή καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών, προσφέροντας στους ασθενείς του τις πιο προηγμένες και ασφαλείς θεραπευτικές επιλογές στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Η απόκτηση του da Vinci SP από το Metropolitan Hospital σηματοδοτεί μια ριζική αναβάθμιση του επιπέδου της ιατρικής πράξης στην Ελλάδα. Το Metropolitan Hospital εντάσσεται πλέον σε μια εξαιρετικά περιορισμένη ομάδα κορυφαίων κέντρων διεθνώς που διαθέτουν αυτήν την τεχνολογία αιχμής, ενισχύοντας τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας όσο και την εξειδίκευση των ιατρών.

Η εισαγωγή του da Vinci SP τελεί υπό την επιστημονική καθοδήγηση του δρ Βασίλειου Πουλάκη, Διευθυντή Ουρολογικής και Ρομποτικής Ουρολογίας του Metropolitan Hospital και αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Γερμανίας. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 11.000 ρομποτικές επεμβάσεις, αριθμός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο έμπειρους χειρουργούς παγκοσμίως. Η πολυετής του εμπειρία στη χρήση όλων των γενεών του συστήματος da Vinci αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της νέας τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει το όραμα για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, την επιστημονική αριστεία και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών.