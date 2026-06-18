«Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα. Εάν είσαι άνω των 50 ετών, μίλησε με τον γιατρό σου. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή σου!». Το σημαντικό αυτό μήνυμα μεταφέρει στο κοινό η νέα εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού!», την οποία υλοποιεί η βιοφαρμακευτική εταιρεία Ipsen Ελλάδος υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Ο καρκίνος του νεφρού στα αρχικά στάδια συνήθως δεν προκαλεί σαφή ή ειδικά συμπτώματα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη γνωρίζουν ότι νοσούν, φτάνοντας στο σημείο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή όταν τα συμπτώματα δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Αυτό συνήθως όμως σημαίνει ότι ο καρκίνος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται για την πρόγνωση του ασθενούς.

Σκοπός της εκστρατείας λοιπόν, είναι να ενημερώσει το κοινό για τη σοβαρή αυτή νόσο και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Το κεντρικό σποτ της εκστρατείας, το οποίο προβάλλεται στο YouTube, παρουσιάζει με συμβολικό τρόπο γιατί δεν πρέπει να «γυρνάμε την πλάτη», δηλαδή να αγνοούμε τα πιθανά συμπτώματα της «σιωπηλής» αυτής πάθησης. Η σειρά Vidcast με τη συμμετοχή ειδικών ιατρών, διαθέσιμη στο κανάλι της εκστρατείας στο Spotify, παρέχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τη νόσο, την πρόληψη, τη διάγνωση και τις εξελίξεις ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπισή της. Επιπλέον, σημαντική πηγή πληροφόρησης για το κοινό αποτελούν οι σελίδες Facebook και Instagram της εκστρατείας.

Κατά την έναρξη της Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση της εκστρατείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Νεφρού (18 Ιουνίου), ο Χρήστος Ελευθερίου, Corporate Affairs and Value & Access Director Ipsen Greece, Cyprus & Israel παρουσίασε το αποτύπωμα της Ipsen στον τομέα της Ογκολογίας επισημαίνοντας την εστίαση της εταιρείας σε δύσκολες στην αντιμετώπιση μορφές καρκίνου και τη δέσμευσή της για την παροχή ουσιαστικής υποστήριξης στους ασθενείς και τους φροντιστές τους. «Η δέσμευσή μας απέναντι στους ασθενείς δεν περιορίζεται στην επιστημονική καινοτομία. Περιλαμβάνει και την ανάγκη να συμβάλουμε στην ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με καρκίνο και των αγαπημένων τους προσώπων. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ιατρικό και ψυχικό φορτίο του καρκίνου του νεφρού, με την εκστρατεία επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (τ. Δ/ντης), Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Επιστ. Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Υγεία», Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), προχώρησε σε μια περιεκτική παρουσίαση της νόσου και της διαδρομής προς τη διάγνωση, υπογραμμίζοντας ότι στα πρώιμα στάδια, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περισσότερες και η πρόγνωση σημαντικά βελτιωμένη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους παράγοντες κινδύνου και στα συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες. Ειδικότερα ανέφερε ότι ο καρκίνος του νεφρού εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (60-70 ετών), ενώ επιβαρυντικοί παράγοντες αποτελούν το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπέρταση, η χρόνια νεφρική νόσος, η έκθεση σε τοξικές ουσίες και, σε μικρό ποσοστό, η κληρονομικότητα. «Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά, όμως υπάρχουν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, όπως η παρουσία αίματος στα ούρα, ο επίμονος πόνος στη νεφρική χώρα, η χρόνια κόπωση, ο πυρετός χωρίς προφανή λοίμωξη ή η δύσκολα ρυθμιζόμενη υπέρταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση επίσκεψη στον ιατρό επιβάλλεται και εφόσον γίνει νωρίς στην πορεία της νόσου, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια» τόνισε ο κ. Μπάμιας.

Εμβαθύνοντας στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού, ο Μιχαήλ Λιόντος, Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», ανέφερε ότι η θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς, αλλά εξατομικεύεται ανάλογα με το στάδιο, τα χαρακτηριστικά του καρκινικού όγκου και τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς. Όπως ανέφερε ο κ. Λιόντος, στα πρώιμα στάδια της νόσου η βασική θεραπευτική επιλογή είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, ενώ στα προχωρημένα στάδια, πέρα από τη χειρουργική επέμβαση, μπορεί να χορηγηθούν εξειδικευμένα, πιο αποτελεσματικά φάρμακα, όπως οι στοχευμένες θεραπείες και η ανοσοθεραπεία (φάρμακα που αξιοποιούν τη δύναμη του ανοσοποιητικού συστήματος για να καταπολεμήσουν τα καρκινικά κύτταρα). «Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες θεραπευτικές επιλογές από ποτέ και πολλοί τύποι καρκίνου του νεφρού έχουν μετατραπεί από θανατηφόρο κατάσταση σε χρόνια, διαχειρίσημη πάθηση. Δεκαπέντε χρόνια πριν, αυτό ήταν ανέφικτο», συμπλήρωσε ο κ. Λιόντος.

Ο Εμμανουήλ Σαλούστρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), υπογράμμισε ότι ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νόσου όπου η πρόληψη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όπως ανέφερε, σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων συνδέεται με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης του πληθυσμού και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών. Παράλληλα τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μια πραγματική επανάσταση στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού. Η ανοσοθεραπεία, οι στοχευμένες θεραπείες και οι σύγχρονοι συνδυασμοί τους έχουν βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών, προσφέροντας περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμη και σε προχωρημένα στάδια της νόσου. «Η επιστημονική πρόοδος μάς δίνει σήμερα δυνατότητες που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες. Ωστόσο, η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν φτάνει έγκαιρα στον ασθενή. Η Πολιτεία, η επιστημονική κοινότητα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε ασθενής με καρκίνο του νεφρού θα έχει έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες», δήλωσε ο κ. Σαλούστρος.

Εκπροσωπώντας την κοινότητα των ασθενών, η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.), ανέδειξε τον πολύπλευρο αντίκτυπο της νόσου στην καθημερινότητα των ασθενών και των φροντιστών τους, περιγράφοντας τη σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική διάσταση της διαδρομής τους με τον καρκίνο του νεφρού. Ιδιαίτερα στάθηκε στην ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας και της διασφάλισης έγκαιρης και απρόσκοπτης πρόσβασης στις νέες καινοτόμες ογκολογικές θεραπείες, επισημαίνοντας ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες για την παροχή ολοκληρωμένης και ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς. Παράλληλα ανέφερε ότι η ορθή πληροφόρηση του ασθενούς και της οικογένειάς του είναι βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη διαχείριση της νόσου, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση της πάθησης, ενισχύοντας τη συμμετοχή στη διαμόρφωση των θεραπευτικών αποφάσεων και βελτιώνοντας τη συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες. Η κα Μιχαλοπούλου συμπλήρωσε: «Η οπτική των ασθενών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και της χάραξης πολιτικών για τον καρκίνο. Εάν θέλουμε να μειώσουμε την επίπτωση του καρκίνου του νεφρού, δεν πρέπει να περιορίζουμε τη συζήτηση στις θεραπευτικές επιλογές, αλλά να διαμορφώσουμε μια συνολική προσέγγιση που περιλαμβάνει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών τους».

Τέλος, η Αλεξάνδρα Κιτσαντά, Corporate Affairs Lead Ipsen Greece, Cyprus & Israel έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από τον καρκίνο του νεφρού στην Ελλάδα, καθώς είναι σημαντική η επιβάρυνση που η νόσος προκαλεί στους ασθενείς, στους φροντιστές και στο σύστημα υγείας. «Η ενίσχυση της «ορατότητας» του καρκίνου του νεφρού είναι πολύ σημαντικό να προτεραιοποιηθεί, στο πλαίσιο μιας συστηματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών, της Πολιτείας, της ιατρικής κοινότητας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών. Η αξιόπιστη πληροφόρηση του κοινού, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές και η ουσιαστική υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών αποτελούν μέρη μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης. Όσο περισσότερο μιλάμε για τον καρκίνο του νεφρού, τόσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να ενημερωθούν, να αξιολογήσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο, να αναγνωρίσουν έγκαιρα τα συμπτώματα και να απευθυνθούν στον γιατρό τους. Η επίγνωση, η ενημέρωση και η συνεργασία αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου» τόνισε.