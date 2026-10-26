Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, μιας από τις πλέον επιθετικές μορφές καρκίνου, παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας ESMO 2026. Τα αποτελέσματα της διεθνούς μελέτης φάσης ΙΙΙ DeLLphi-305 ανέδειξαν ότι ο συνδυασμός ταρλαταμάμπης (tarlatamab) και δουρβαλουμάμπης (durvalumab), ως θεραπεία συντήρησης μετά την αρχική χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 58% και παρατείνει σημαντικά την επιβίωση συγκριτικά με την καθιερωμένη θεραπεία συντήρησης με δουρβαλουμάμπη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν παράλληλα στο New England Journal of Medicine, δημιουργούν νέες προοπτικές για τους ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου νόσο.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αριστίνα Παπανώτα (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα αντιπροσωπεύει περίπου το 10-15% των καρκίνων του πνεύμονα και συνδέεται στενά με το κάπνισμα.

Χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη, πρώιμη εμφάνιση μεταστάσεων και ιδιαίτερα επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Παρότι εμφανίζει συχνά σημαντική αρχική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, η υποτροπή είναι συχνή και η πρόγνωση παραμένει δυσμενής.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η θεραπευτική αντιμετώπιση βασιζόταν κυρίως στον συνδυασμό ετοποσίδης με πλατινούχο χημειοθεραπευτικό παράγοντα. Η προσθήκη ανοσοθεραπείας με δουρβαλουμάμπη ή ατεζολιζουμάμπη στην αρχική χημειοθεραπεία, με συνέχισή της ως θεραπείας συντήρησης, αποτέλεσε σημαντικό θεραπευτικό ορόσημο. Ωστόσο, παρά την πρόοδο αυτή, η πλειονότητα των ασθενών εξακολουθεί να εμφανίζει εξέλιξη της νόσου σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότερες θεραπευτικές στρατηγικές.

Μια νέα θεραπευτική προοπτική δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη της ταρλαταμάμπης, ενός καινοτόμου διειδικού ενεργοποιητή των Τ- λεμφοκυττάρων, που έχει ήδη αναδείξει σημαντικό όφελος επιβίωσης σε ασθενείς με υποτροπιάζον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η ταρλαταμάμπη συνδέεται ταυτόχρονα με την πρωτεΐνη DLL3, η οποία εκφράζεται συχνά στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, και με τον υποδοχέα CD3 των Τ-λεμφοκυττάρων, ενεργοποιώντας την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Αντίθετα, η δουρβαλουμάμπη αναστέλλει την πρωτεΐνη PD-L1, εμποδίζοντας έναν από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων ο όγκος διαφεύγει από την ανοσολογική επιτήρηση. Ο συνδυασμός των δύο παραγόντων αξιοποιεί επομένως διαφορετικούς και συμπληρωματικούς μηχανισμούς ενίσχυσης της αντικαρκινικής ανοσίας.

Στη μελέτη DeLLphi-305 συμμετείχαν 563 ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου, οι οποίοι δεν είχαν παρουσιάσει πρόοδο της νόσου μετά από τέσσερις κύκλους αρχικής θεραπείας με ετοποσίδη, πλατινούχο παράγοντα και δουρβαλουμάμπη. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν είτε τον συνδυασμό ταρλαταμάμπης και δουρβαλουμάμπης είτε μόνο δουρβαλουμάμπη ως θεραπεία συντήρησης.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Η διάμεση συνολική επιβίωση από την έναρξη της συντήρησης έφτασε τους 21,1 μήνες με τον συνδυασμό, έναντι 12,7 μηνών με τη δουρβαλουμάμπη, καταγράφοντας διαφορά 8,4 μηνών και μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 58%. Παράλληλα, η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου αυξήθηκε από 1,9 σε 7,4 μήνες, αντιστοιχώντας σε μείωση κατά 66% του κινδύνου εξέλιξης ή θανάτου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα στους ασθενείς με μετρήσιμη υπολειπόμενη νόσο μετά την αρχική θεραπεία. Το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης έφτασε το 26,4% με τον συνδυασμό, έναντι μόλις

4,1% με τη δουρβαλουμάμπη, ενώ η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 12,7

έναντι 5,6 μηνών, αντίστοιχα. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η προσθήκη

της ταρλαταμάμπης δεν περιορίζεται στη διατήρηση του ελέγχου της νόσου, αλλά μπορεί να επιτύχει περαιτέρω συρρίκνωση του όγκου και περισσότερο παρατεταμένες ανταποκρίσεις.

Το σημαντικό όφελος στην αποτελεσματικότητα συνοδεύτηκε από αυξημένη τοξικότητα. Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή μεγαλύτερου που σχετίζονταν με τη θεραπεία καταγράφηκαν στο 20,9% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό, έναντι 10,8% με τη δουρβαλουμάμπη. Το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών, μια φλεγμονώδης αντίδραση που σχετίζεται με την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, εμφανίστηκε περίπου στους μισούς ασθενείς, κυρίως με ήπια ή μέτρια βαρύτητα. Δεν αναδείχθηκαν νέα, μη αναμενόμενα σήματα τοξικότητας, ωστόσο η θεραπεία απαιτεί κατάλληλη κλινική παρακολούθηση.

Η σημασία της DeLLphi-305 υπερβαίνει τη βελτίωση των δεικτών επιβίωσης. Η μελέτη αναδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης μιας ιδιαίτερα δραστικής ανοσοθεραπευτικής προσέγγισης νωρίτερα στην πορεία της νόσου, πριν από την εμφάνιση υποτροπής, όταν οι ασθενείς έχουν ήδη επιτύχει έλεγχο του καρκίνου με την αρχική θεραπεία.

Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανάλυσης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αλλαγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, με τον συνδυασμό ταρλαταμάμπης και δουρβαλουμάμπης να αναδεικνύεται ως δυνητικό νέο θεραπευτικό πρότυπο συντήρησης πρώτης γραμμής, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Σε μια νόσο όπου η θεραπευτική πρόοδος υπήρξε επί δεκαετίες περιορισμένη, η σημαντική παράταση της επιβίωσης αποτελεί ένα νέο ορόσημο, προσφέροντας ουσιαστική ελπίδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στους ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.