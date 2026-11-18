Τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) επιβεβαιώνουν ότι η μικροβιακή αντοχή (AMR) δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια ενεργή κρίση δημόσιας υγείας. Με την Ελλάδα να καταγράφει δραματική απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς στόχους του 2030, το ερώτημα δεν είναι αν τα αντιβιοτικά χάνουν την ισχύ τους, αλλά πόσο γρήγορα εξαντλούνται οι θεραπευτικές εφεδρείες.

Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να μειώσει τη συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών κατά 27% έως το 2030 (σε σύγκριση με το 2019). Ωστόσο, έως το 2025 η μείωση έφτασε μόλις το 9,7%, διαμορφώνοντας την κατανάλωση στις 31,1 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις (DDD) ανά 1.000 κατοίκους — επίπεδο που παραμένει σταθερά από τα υψηλότερα στην Ευρώπη (όπου ο στόχος για την Ελλάδα είναι 24,9).

Το πιο ανησυχητικό εύρημα, ωστόσο, δεν αφορά την ποσότητα, αλλά την ποιότητα της συνταγογράφησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ταξινόμηση AWaRe του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

Κατηγορία Access (Πρόσβαση): Αφορά αντιβιοτικά πρώτης γραμμής, στενότερου φάσματος, με χαμηλότερο δυναμικό πρόκλησης αντοχής (π.χ. αμοξικιλλίνη). Ο ευρωπαϊκός στόχος απαιτεί τουλάχιστον το 65% της συνολικής κατανάλωσης να προέρχεται από αυτή την κατηγορία. Στην Ελλάδα, αντί να αυξηθεί, το ποσοστό υποχώρησε από 46,8% (2019) σε 43% (2025) .

Κατηγορίες Watch & Reserve (Επιτήρηση & Εφεδρεία): Όταν δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά της ομάδας Access, σημαίνει ότι στην κοινότητα και στα νοσοκομεία γίνεται εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος (όπως νεότερες κεφαλοσπορίνες, κινολόνες και μακρολίδες). Αυτή η πρακτική «εκπαιδεύει» τα βακτήρια να αναπτύσσουν αντοχή ακόμα και απέναντι στα πιο ισχυρά όπλα μας.

Τα τρία παθογόνα-δείκτες: Τι σημαίνει η έκρηξη των αριθμών στην πράξη

Το ECDC παρακολουθεί συγκεκριμένα βακτήρια-δείκτες που ευθύνονται για σοβαρές, συχνά απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις (όπως βακτηριαιμίες, πνευμονίες και επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις).

Παθογόνο & Μηχανισμός Αντοχής Μεταβολή στην Ελλάδα (2019–2025) Επίπτωση ανά 100.000 κατοίκους Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος Κλινική Σημασία Escherichia coli (ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς) +155% Από 2,58 σε 6,57 (Στόχος: σταθεροποίηση) +16,4% Το συχνότερο αίτιο ουρολοιμώξεων και σηψαιμίας στην κοινότητα. Η αντοχή αυτή καθιστά αναποτελεσματικά τα συνήθη ενδοφλέβια αντιβιοτικά στα επείγοντα. Klebsiella pneumoniae (ανθεκτική στις καρβαπενέμες) +24,8% Από 13,05 σε 16,28 (Στόχος: -5%) +72% Οι καρβαπενέμες είναι αντιβιοτικά «τελευταίας γραμμής». Η αντοχή εδώ σημαίνει ότι απομένουν ελάχιστα, ακριβά και συχνά τοξικά φάρμακα. Staphylococcus aureus (MRSA — ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη) +19,4% Αύξηση έναντι στόχου -10% -19% Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη κατάφερε να μειώσει τον MRSA μέσω αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής, η Ελλάδα κινείται αντίστροφα.

Σε αντίθεση με την Klebsiella pneumoniae, η οποία αποτελεί κατεξοχήν ενδονοσοκομειακό πρόβλημα στην Ελλάδα (ιδίως στις ΜΕΘ), το Escherichia coli είναι ένα βακτήριο που ζει φυσιολογικά στο έντερο όλων μας. Η αύξηση κατά 155% των λοιμώξεων που δεν ανταποκρίνονται στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς δείχνει ότι η μικροβιακή αντοχή έχει διαχυθεί πλέον μαζικά στην κοινότητα. Απλές λοιμώξεις —όπως μια ουρολοίμωξη— κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε σοβαρές βακτηριαιμίες που απαιτούν νοσηλεία, επειδή τα συνήθη αντιβιοτικά από το στόμα αποτυγχάνουν.

Το «κλειδί» της κοινότητας: Το 90% της κατανάλωσης

Ένα κρίσιμο σημείο που υπογραμμίζει το ECDC είναι ότι το 90% των αντιβιοτικών καταναλώνεται εκτός νοσοκομείων (στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα σπίτια).

Παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας στην Ελλάδα (υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιβιοτικών), εξακολουθούν να υπάρχουν δομικά κενά:

Αμυντική συνταγογράφηση: Συνταγογράφηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος χωρίς προηγούμενο μικροβιολογικό έλεγχο ή ταχεία διαγνωστικά τεστ (όπως το Strep test για τη φαρυγγίτιδα ή η μέτρηση CRP), υπό τον φόβο επιπλοκών.

Αυτοθεραπεία και «ξεχασμένα» φάρμακα: Χρήση αντιβιοτικών που περίσσεψαν στο οικιακό φαρμακείο για ιογενείς λοιμώξεις (κοινό κρυολόγημα, γρίπη, COVID-19), στις οποίες τα αντιβιοτικά έχουν μηδενική δράση , ενώ ταυτόχρονα καταστρέφουν το φυσιολογικό μικροβίωμα.

Υπερκατανάλωση στον παιδιατρικό πληθυσμό: Η συχνή χορήγηση αντιβιοτικών στα παιδιά για ιογενείς ωτίτιδες ή βρογχίτιδες δημιουργεί δεξαμενές ανθεκτικών στελεχών από πολύ μικρή ηλικία.

Όπως επισημαίνει η διευθύντρια του ECDC, Pamela Rendi-Wagner, η απλή καταγραφή δεν αρκεί. Η αντιστροφή της τάσης απαιτεί συντονισμένες κινήσεις: