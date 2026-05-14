Στην ενημερωτική εκδήλωση της GSK Ελλάδος σχετικά με την εκστρατεία ενημέρωσης για τον διά βίου εμβολιασμό συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στην καθοριστική σημασία του εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία, στην ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης με όπλο την επιστήμη, καθώς και στη σταθερή στήριξη της Πολιτείας προς τις πολιτικές πρόληψης και εμβολιασμού, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε την υψηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων στον εμβολιασμό, σημειώνοντας:

«Η αλήθεια είναι πως αν ένας τομέας της δημόσιας υγείας αξίζει να ξοδεύεις χρήματα, και τα χρήματα που ξοδεύεις στην πραγματικότητα επιστρέφουν στο σύστημα υπερπολλαπλάσια, είναι σίγουρα ο εμβολιασμός. Θεωρώ ότι τα εμβόλια έχουν αλλάξει την ανθρωπότητα, και μπορώ μετά βεβαιότητος να πω ως ιστορικός επιστήμων, ότι, μακράν από όλες τις ανακαλύψεις της ιατρικής επιστήμης, αυτό που συνέβαλε στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων με τεράστια διαφορά είναι η ανακάλυψη των εμβολίων».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της περιόδου της πανδημίας και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην επιστήμη, τόνισε:

«…Να ξεφύγουμε από τον διχασμό που προκάλεσε η πανδημία και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί. Ευτυχώς η κοινωνία μας γρήγορα “χώνεψε” αυτή την περίοδο του διχασμού, η οποία είχε και πολιτικά χαρακτηριστικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά, και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, είχε και το διαδίκτυο μέσα, και τη συνωμοσιολογία που είναι τεράστια. Στην ανοησία, στη συνωμοσιολογία και στη βλακεία πρέπει να απαντάμε με την επιστήμη».

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον αυξημένο προϋπολογισμό για τα εμβόλια και στη στήριξη του Πρωθυπουργού προς τις πολιτικές πρόληψης:

«Σας το λέω με βεβαιότητα, επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει την αξία των εμβολιασμών – γι’ αυτό έχουμε αυτόν τον μεγάλο προϋπολογισμό, γύρω στα 215 εκατομμύρια. Για την Ελλάδα, για την πίεση που έχουμε στα οικονομικά είναι μια πολύ γενναία απόφαση να βάλουμε ένα μεγάλο προϋπολογισμό για τα εμβόλια – και σας λέω ότι θα βάλουμε κι άλλα. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι σώζει ζωές και αφαιρεί κόστος από το σύστημα στο μέλλον».

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης για τη στήριξη των πρωτοβουλιών που προάγουν τη δημόσια υγεία και την καινοτομία. Τόνισε τη σημασία των στρατηγικών συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επισημαίνοντας ότι η ανοιχτή επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο για την επίτευξη κοινών στόχων προς όφελος των πολιτών.

Κατά την τοποθέτησή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα του εμβολιασμού μέσω του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων.

Όπως ανέφερε, «για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε επίσημα και αξιόπιστα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, γεγονός που επιτρέπει τον σχεδιασμό πιο στοχευμένων πολιτικών δημόσιας υγείας». Η κυρία Αγαπηδάκη τόνισε ότι η πρόσβαση στον εμβολιασμό αποτελεί ζήτημα ισότητας και σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα εμβολιασμών για παιδιά και ενήλικες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμβολιασμό έναντι του έρπητα ζωστήρα, καθώς και στη συμβολή των Κινητών Ομάδων Υγείας στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ειδικά σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης και ισότιμης πρόσβασης στην υγεία. Σήμερα λειτουργούν 183 ιατρικά κλιμάκια με περισσότερα από 1.000 άτομα προσωπικό σε όλη τη χώρα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να φτάνουμε στον πολίτη πριν εμφανιστεί το πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στάθηκε επίσης στη σημασία της ενημέρωσης και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σύστημα υγείας, σημειώνοντας ότι η παραπληροφόρηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Αναφερόμενη στα στοιχεία εμβολιαστικής κάλυψης ενηλίκων, σημείωσε ότι το 2025 εμβολιάστηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για την περίοδο 2025–2026 καταγράφεται ήδη αύξηση κατά περίπου 230.000 εμβολιασμούς. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κυρία Αγαπηδάκη απηύθυνε έκκληση προς τις οικογένειες να προχωρούν στον εμβολιασμό των παιδιών έναντι του HPV. «Η χώρα μας έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Εάν αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV και συνδυάσουμε τον εμβολιασμό με τις προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος “Προλαμβάνω”, μπορούμε μέσα στα επόμενα χρόνια να μηδενίσουμε τα νέα περιστατικά καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Εκεί φαίνεται πραγματικά πώς η πρόληψη και ο εμβολιασμός μπορούν να κάνουν τη διαφορά», σημείωσε.