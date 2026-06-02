Μια νέα επιστημονική εξέλιξη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο φέρνει νέα δεδομένα και βάσιμη αισιοδοξία για την αντιμετώπιση των πιο επιθετικών μορφών καρκίνου.

Τα αποτελέσματα διεθνούς κλινικής δοκιμής, στην οποία συμμετείχε το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR) και το νοσοκομείο Royal Marsden, έδειξαν ότι η χρήση ενός καινοτόμου διειδικού μονοκλωνικού αντισώματος οδήγησε σε σημαντική συρρίκνωση ή ακόμη και σε πλήρη εξαφάνιση όγκων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, οι οποίοι είχαν εξαντλήσει κάθε άλλη θεραπευτική επιλογή.

Αν και ορισμένες πρώτες δημοσιεύσεις έσπευσαν εσφαλμένα να χαρακτηρίσουν τη θεραπεία ως «εμβόλιο», στην πραγματικότητα πρόκειται για την αμιβανταμάμπη, μια εξαιρετικά εξελιγμένη στοχευμένη βιολογική θεραπεία.

Το συγκεκριμένο αντίσωμα είναι σχεδιασμένο στο εργαστήριο ώστε να δρα σαν «έξυπνο βλήμα» με τριπλό μηχανισμό. Αρχικά, μπλοκάρει ταυτόχρονα δύο διαφορετικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, τον EGFR και τον MET, οι οποίοι λειτουργούν ως διακόπτες ανάπτυξης του όγκου.

Κλείνοντας ταυτόχρονα και τις δύο αυτές διόδους, το φάρμακο στερεί από τον καρκίνο τη δυνατότητα να αναπτύξει αντοχή, μια στρατηγική που μέχρι σήμερα αχρήστευε τις συμβατικές θεραπείες. Παράλληλα, το αντίσωμα λειτουργεί ως φωτεινός σηματοδότης, καθοδηγώντας τα ίδια τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς να εντοπίσουν και να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα.

Η κλινική δοκιμή OrigAMI-4 εστίασε σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που δεν σχετίζεται με τον ιό HPV, μια κατηγορία όγκων που θεωρείται από τις πλέον δύσκολες στην ογκολογική πράξη. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ήδη εμφανίσει ανθεκτικότητα τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην κλασική ανοσοθεραπεία. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές ιατρικό πλαίσιο, τα ποσοστά ανταπόκρισης ξεπέρασαν το 40%, με δεκάδες ασθενείς να βλέπουν τους όγκους τους να συρρικνώνονται και δεκαπέντε από αυτούς να επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για πρωτοφανή αποτελέσματα, καθώς σε αυτό το στάδιο της νόσου οι παραδοσιακές θεραπευτικές επιλογές προσφέρουν συνήθως πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης.

Εκτός από την υψηλή αποτελεσματικότητα, η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε και μια σημαντική πρακτική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς η αμιβανταμάμπη χορηγείται πλέον με μια απλή υποδόρια ένεση που διαρκεί λίγα λεπτά, αντικαθιστώντας τις πολύωρες και επίπονες ενδοφλέβιες εγχύσεις του παρελθόντος. Η απλούστευση της διαδικασίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι παρενέργειες ήταν στην πλειονότητά τους ήπιες, επιτρέπει στους ασθενείς να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους.

Παρόλο που η αμιβανταμάμπη είναι ήδη εγκεκριμένη διεθνώς για μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου του πνεύμονα, η επέκταση της δράσης της στους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου ανοίγει τον δρόμο για την ευρύτερη εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας, αποδεικνύοντας ότι η συνδυαστική μοριακή στόχευση μπορεί να δώσει λύσεις εκεί που οι άλλες θεραπείες σταματούν να ωφελούν.