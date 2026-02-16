Η αντίσταση στην ινσουλίνη -όταν το σώμα δεν ανταποκρίνεται σωστά στην ινσουλίνη, την ορμόνη που ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα- αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες του διαβήτη. Πέρα από τον διαβήτη, είναι ευρέως γνωστό ότι μπορεί να συμβάλλει σε καρδιαγγειακές, νεφρικές και ηπατικές παθήσεις. Αν και συνδέεται στενά με την παχυσαρκία, η αξιολόγησή της στην κλινική πράξη παραμένει δύσκολη.

Για πρώτη φορά, ερευνητές -μεταξύ των οποίων και από το University of Tokyo- εφάρμοσαν ένα μοντέλο πρόβλεψης αντίστασης στην ινσουλίνη, βασισμένο στη μηχανική μάθηση σε μισό εκατομμύριο συμμετέχοντες από τη UK Biobank και έδειξαν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 12 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.

Ο διαβήτης αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Η σύνδεσή του με την αντίσταση στην ινσουλίνη είναι γνωστή, όμως λιγότερο γνωστό είναι ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη έχει προταθεί και ως πιθανός παράγοντας κινδύνου για διάφορες μορφές καρκίνου. Ωστόσο, το ανθρώπινο σώμα είναι πολύπλοκο, και η απόδειξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ ασθενειών, δεν είναι εύκολη.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικά μηχανικής μάθησης για να διερευνήσουν τέτοιες συσχετίσεις. Ο Yuta Hiraike από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τόκιο και η ομάδα του ανέπτυξαν ένα εργαλείο μηχανικής μάθησης με την ονομασία AI-IR, το οποίο κατάφερε να τεκμηριώσει τη σύνδεση της αντίστασης στην ινσουλίνη με αρκετές μορφές καρκίνου.

«Πρόσφατα δημιουργήσαμε το AI-IR, ένα εργαλείο που προβλέπει την αντίσταση στην ινσουλίνη, με βάση εννέα διαφορετικές ιατρικές παραμέτρους. Η επιτυχία του μας οδήγησε να το εφαρμόσουμε και σε συναφή ζητήματα», δήλωσε ο Hiraike.

«Παρότι είχε προταθεί πιθανή σύνδεση μεταξύ αντίστασης στην ινσουλίνη και καρκίνου, έλειπαν δεδομένα μεγάλης κλίμακας, κυρίως λόγω της δυσκολίας μέτρησης της αντίστασης στην ινσουλίνη στην κλινική πράξη. Με το AI-IR παρέχουμε για πρώτη φορά πληθυσμιακά δεδομένα που δείχνουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρκίνο. Επειδή οι εννέα παράμετροι που χρησιμοποιεί το μοντέλο προέρχονται από συνήθεις ιατρικές εξετάσεις, το AI-IR θα μπορούσε να εφαρμοστεί εύκολα για τον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου και τη στοχευμένη πρόληψη για διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο».