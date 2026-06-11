Μελέτες που ανακοινώθηκαν στο Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) 2026 αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο του καρκίνου των πνευμόνων.

Αρχικά ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης LIBRETTO-432 μίας μελέτης φάσης 3 που αλλάζει την επικουρική θεραπεία στον πρώιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων που φέρουν αναδιατάξεις του γονιδίου RET. Πρόκειται για την μελέτη του RET αναστολέα selpercatinib που λειτουργεί αναστέλλοντας την ενεργοποιημένη κινάση RET και τα επαγόμενα σηματοδοτικά μονοπάτια τα οποία οδηγούν σε ογκογένεση και ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Ο καρκίνος των πνευμόνων με αναδιατάξεις του γονιδίου RET, αν και αποτελεί μικρό ποσοστό των ασθενών (1-2%), τείνει να εμφανίζεται σε σχετικά νεότερες ηλικίες, μη καπνιστές και σε πιο προχωρημένο στάδιο. Το φάρμακο έχει λάβει ήδη έγκριση από τον Σεπτέμβριο του 2022 για την μεταστατική νόσο με βάση το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης (84% των ασθενών) και τη μακρά διάρκεια ανταπόκρισης (20.2 μήνες) στους ασθενείς με αναδιατάξεις του γονιδίου RET. Γι’ αυτό πλέον γνωρίζουμε ότι ο πλήρης μοριακός έλεγχος (NGS) είναι επιβεβλημένος για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο πνευμόνων καθώς ανιχνεύονται κλινικά σημαντικές μεταλλάξεις όπως οι αναδιατάξεις RET για τις οποίες υπάρχουν εξαιρετικά αποτελεσματικές στοχευμένες θεραπείες.

Η μελέτη LIBRETTO-432 εισάγει το selpercatinib στην θεραπευτική του καρκίνου των πνευμόνων ήδη από την πρωϊμότερη νόσο. Συγκεκριμένα, η μελέτη έδειξε πως η επικουρική θεραπεία με selpercatinib μετά από χειρουργική εκτομή ή/και ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με πρώιμου σταδίου (IB–IIIA) RET–θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνευμόνων μειώνει την πιθανότητα υποτροπής κατά 83%.

Οι ασθενείς με στάδιο ΙΒ-ΙΙΙΑ πρώιμο καρκίνο των πνευμόνων και αναδιάταξη RET που είχαν υποβληθεί σε χειρουργείο ή ριζική ακτινοθεραπεία έλαβαν selpercatinib για έως τρία έτη. Στα δύο έτη, το 94% των ασθενών που έλαβαν selpercatinib δεν είχαν υποτροπιάσει έναντι μόλις του 70% των ασθενών που δεν έλαβε. Αυτά τα δεδομένα αλλάζουν σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών αυτών και υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο την σημασία του έγκαιρου μοριακού ελέγχου ήδη κατά την διάγνωση του πρώιμου καρκίνου των πνευμόνων. Πρόκειται για την πρώτη θετική φάσης III μελέτη επικουρικής θεραπείας με εκλεκτικό RET αναστολέα σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων με αναδιατάξεις του γονιδίου RET.

Ένας άλλος πολλά υποσχόμενος θεραπευτικός συνδυασμός για το πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων είναι ο συνδυασμός της χημειοθεραπείας με το νέο μόριο ivonescimab, που στοχεύει όχι μόνο τον PD-1 υποδοχέα όπως η κλασική ανοσοθεραπεία αλλά και τον VEGF υποδοχέα εμποδίζοντας την αγγειογένεση. Πρόκειται για ένα έξυπνο διειδικό αντίσωμα που συνδέεται με δύο στόχους ταυτόχρονα αυτόν του PD-1 εμποδίζοντας την διαφυγή του όγκου από τα Τ-λεμφοκύτταρα και το ανοσοποιητικό σύστημα και του VEGF καθιστώντας τον όγκο πιο ευάλωτο στην ανοσοθεραπεία.

Η καθιερωμένη πρώτης γραμμής θεραπεία για τους ασθενείς με πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνευμόνων είναι ο συνδυασμός χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα και της ανοσοθεραπείας με pembrolizumab που στοχεύει τον PD-1 υποδοχέα. Στη μελέτη συγκρίθηκε ο συνδυασμός του ivonescimab μαζί με την χημειοθεραπεία με πακλιταξέλη και καρβοπλατίνα έναντι της εγκεκριμένης θεραπείας στην Κίνα με tislelizumab, που στοχεύει επίσης τον PD-1 υποδοχέα όπως το pembrolizumab, μαζί με χημειοθεραπεία.

Η μελέτη έδειξε υπεροχή του νέου αμφιειδικού φαρμάκου ivonescimab έναντι της κλασικής ανοσοθεραπείας με μείωση του κινδύνου υποτροπής κατά 40% και του κινδύνου θανάτου κατά 34%. Είναι σημαντικό πως το φάρμακο προσέφερε όφελος συνολικής επιβίωσης καθώς στα δύο έτη το 65% των ασθενών που έλαβαν ivonescimab παρέμεναν εν ζωή έναντι μόλις του 49% των ασθενών που έλαβαν tislelizumab. Η μελέτη αυτή ήταν από τις λίγες μελέτες στον μεταστατικό καρκίνο των πνευμόνων που έχουν δείξει μέση συνολική επιβίωση άνω των δύο ετών.