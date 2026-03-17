Περισσότερα από 120.000 παιδιά στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ζουν με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, το συχνότερο χρόνιο ρευματικό νόσημα της παιδικής ηλικίας. Με βάση τις επιδημιολογικές αναλογίες, υπολογίζεται ότι πάνω από 1.500–2.000 παιδιά στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο νεανικό ρευματικό νόσημα, παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν χρόνιο πόνο, φλεγμονή και δυσκολία στην κίνηση ήδη από μικρή ηλικία. Ορισμένες μορφές της νόσου εμφανίζονται μάλιστα δύο έως τρεις φορές συχνότερα στα κορίτσια.

Τα νεανικά ρευματικά νοσήματα αποτελούν μια ομάδα χρόνιων αυτοάνοσων και αυτοφλεγμονωδών παθήσεων. Το συχνότερο από αυτά είναι η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, η οποία προκαλεί χρόνια φλεγμονή στις αρθρώσεις. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης παθήσεις όπως ο νεανικός συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η νεανική ψωριασική αρθρίτιδα, καθώς και ορισμένα αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα, όπως ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν επίμονο πόνο στις αρθρώσεις, πρήξιμο, δυσκαμψία, κόπωση ή δυσκολία στην κίνηση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επηρεαστούν και άλλα όργανα. Επειδή τα σημάδια αυτά συχνά δεν αναγνωρίζονται άμεσα, η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει.

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον καλύτερο έλεγχο της νόσου, στην πρόληψη μόνιμων βλαβών και στη διατήρηση μιας ενεργής και ποιοτικής καθημερινότητας για τα παιδιά.

«Τα νεανικά ρευματικά νοσήματα μας υπενθυμίζουν ότι οι χρόνιες παθήσεις δεν έχουν ηλικία. Για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα και η σωστή ενημέρωση μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην πορεία της νόσου και στην ποιότητα ζωής. Είναι σημαντικό η κοινωνία να γνωρίζει ότι τα παιδιά με ρευματικά νοσήματα μπορούν, με την κατάλληλη υποστήριξη, να ζουν ενεργά και να ακολουθούν τα όνειρά τους» επισήμανε η κα Καίτη Αντωνοπούλου, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α