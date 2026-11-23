Η νέα κατευθυντήρια οδηγία της American Cancer Society (ACS) για τον έλεγχο του καρκίνου του προστάτη δημοσιεύτηκε στο CA: A Cancer Journal for Clinicians στις 12 Νοεμβρίου 2026 (Hoffman και συν., DOI: 10.3322/caac.70112) και αποτελεί την πρώτη επικαιροποίησή της από το 2010.

Το PSA θεωρείται πλέον παθολογικό όταν είναι τουλάχιστον 3,0 ng/mL σε ηλικίες 45–69 ετών και τουλάχιστον 6,5 ng/mL σε ηλικίες 70–74 ετών, με απαραίτητη επιβεβαίωση μέσω επανάληψης της εξέτασης —κατά προτίμηση 2 εβδομάδες έως 3 μήνες αργότερα.

Στους άνδρες μέσου κινδύνου (που δεν ανήκουν στη μαύρη φυλή και δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό), η νέα οδηγία προτείνει έλεγχο PSA κάθε 2 χρόνια για τις ηλικίες 50–69 ετών. Για τους μαύρους άνδρες συνιστάται ετήσιος έλεγχος PSA στις ηλικίες 45–69 ετών, λαμβάνοντας υπόψη ότι εμφανίζουν περίπου 67% υψηλότερη συχνότητα της νόσου και σχεδόν διπλάσια θνησιμότητα σε σύγκριση με τους λευκούς άνδρες. Ετήσιο έλεγχο PSA στις ηλικίες 45–69 ετών συστήνεται επίσης σε άνδρες εκτός μαύρης φυλής με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό —δηλαδή έναν συγγενή πρώτου βαθμού με διάγνωση πριν από τα 65 έτη ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού σε οποιαδήποτε ηλικία—, ενώ όταν υπάρχει ένας συγγενής πρώτου βαθμού που διαγνώστηκε στα 65 έτη ή αργότερα, ο έλεγχος PSA προτείνεται κάθε 2 χρόνια από την ηλικία των 45 ετών. Όταν επιβεβαιωθεί η αύξηση του PSA, συστήνεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτου ώστε να κριθεί αν απαιτείται κατευθυνόμενη βιοψία προστάτου, ενώ η δακτυλική εξέταση προστάτου δεν ενδείκνυται για τον προσυμπτωματικό έλεγχο.

Πρόκειται για κατευθυντήρια οδηγία κλινικής πρακτικής της ACS —και όχι για ρυθμιστική απόφαση του FDA ή αποτελέσματα μεμονωμένης κλινικής μελέτης—, η οποία στηρίχθηκε σε συστηματική ανασκόπηση των δεδομένων και σε ειδική μελέτη μοντελοποίησης, καταλήγοντας ότι τα οφέλη του ελέγχου με PSA υπερτερούν των βλαβών στον γενικό πληθυσμό-στόχο. Η σύσταση δεν αφορά άνδρες που έχουν ήδη διαγνωστεί ούτε όσους φέρουν κληρονομικό σύνδρομο όπως το BRCA2, ενώ πολλές επιμέρους επιλογές για τη συχνότητα, τα κατώφλια και τη διερεύνηση βασίζονται σε συναίνεση ειδικών και δεν φέρουν διαβάθμιση τεκμηρίωσης.

Στην πράξη, η οδηγία δίνει έμφαση στην ενημερωμένη επιλογή του ασθενούς σχετικά με τα οφέλη, τους περιορισμούς και τις πιθανές βλάβες του ελέγχου με PSA, ενώ στον καρκίνο χαμηλού κινδύνου προτείνει αρχικά ενεργητική παρακολούθηση αντί για άμεση θεραπεία. Αντίθετα, ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν συνιστάται από τα 75 έτη και μετά ή όταν το προσδόκιμο ζωής είναι μικρότερο από 10 χρόνια, ενώ στις ηλικίες 70–74 ετών η ισορροπία οφέλους και βλάβης παραμένει αβέβαιη και η δακτυλική εξέταση από το ορθό δεν αποτελεί κύρια μέθοδο ελέγχου, παρότι οι ουρολόγοι διατηρούν τη δυνατότητα βιοψίας όταν υπάρχει ύποπτη δακτυλική εξέταση ή πολύ αυξημένο PSA.