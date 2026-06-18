Φέτος, για πρώτη φορά η έρευνα για την Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS) έχει εισέλθει σε μια εποχή στοχευμένων θεραπειών και γενετικής. Δεδομένα που δημοσιεύτηκαν το 2026 σε κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό επικεντρώνονται στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, την αποκατάσταση των νευρώνων και την έγκαιρη παρέμβαση. Πρόκειται για επιστημονικό ορόσημο που δίνει νέα ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς και οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το να περπατούν, να μιλούν ή να κρατούν ένα ποτήρι νερό είναι αυτονόητο. Για τα άτομα που ζουν με ALS, αυτές οι καθημερινές κινήσεις μπορούν να μετατραπούν σταδιακά σε μεγάλες προκλήσεις. Η νόσος επηρεάζει τα νεύρα που ελέγχουν τους μύες, οδηγώντας σε προοδευτική αδυναμία της κίνησης, της ομιλίας και της κατάποσης — χωρίς όμως να θίγει τη σκέψη, τη θέληση και την προσωπικότητα του ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, η ALS παραλύει σταδιακά το σώμα: η επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου και μυών ελαττώνεται προοδευτικά, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απώλεια της εκούσιας κίνησης. Αξίζει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η ALS δεν επηρεάζει τις πέντε αισθήσεις — την όραση, την ακοή, τη γεύση, την όσφρηση και την αφή — ούτε συνήθως τους μύες των ματιών, την καρδιά, την κύστη, τα έντερα ή τη σεξουαλική λειτουργία.

Παρά τη σημαντική πρόοδο της επιστημονικής γνώσης, η νόσος δεν έχει ακόμη οριστική θεραπεία για το σύνολο των ασθενών, καθιστώντας την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή υποστηρικτική φροντίδα κρίσιμης σημασίας.

Με αφορμή αυτή την κομβική επιστημονική εξέλιξη και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας ALS στις 21 Ιουνίου, η ITF Hellas Α.Ε. ενισχύει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και στέκεται δίπλα στην κοινότητα των ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους.

Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος που συνεχίζει να εργάζεται, να ονειρεύεται, να αγαπά και να διεκδικεί μια ποιοτική ζωή. Υπάρχουν επίσης οικογένειες και φροντιστές που καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες απαιτήσεις, αναλαμβάνοντας έναν καθοριστικό ρόλο στη φροντίδα και την υποστήριξη των αγαπημένων τους προσώπων.

Η ALS αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, της διεπιστημονικής παρακολούθησης, της ψυχολογικής υποστήριξης και των κατάλληλων κοινωνικών παροχών. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επένδυση στην έρευνα, η οποία τα τελευταία χρόνια προσφέρει νέα δεδομένα και ενισχύει τις προσδοκίες για το μέλλον.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν βασικά εργαλεία για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κανένας ασθενής δεν αισθάνεται μόνος απέναντι στη νόσο. Η ευαισθητοποίηση για την ALS είναι συλλογική ευθύνη.