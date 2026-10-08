Ένας νέος παγκόσμιος ορισμός της κλινικής παχυσαρκίας για τα παιδιά, τον οποίο έχει διατυπώσει επιτροπή του Lancet, έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται και αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο νέος ορισμός δεν περιορίζεται στον δείκτη μάζας σώματος (BMI), αλλά εξετάζει κατά πόσο το υπερβολικό σωματικό λίπος συνοδεύεται από συμπτώματα προβλημάτων υγείας ή από περιορισμούς στις καθημερινές δραστηριότητες.

Μια νέα έρευνα, με επικεφαλής το Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) , αξιολογεί αυτόν τον νέο ορισμό και καταλήγει σε ένα εντυπωσιακό εύρημα: πολύ λιγότερα παιδιά χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκα, ενώ αντίθετα ο αριθμός των ενηλίκων αυξάνεται — ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό eClinicalMedicine, περιλαμβάνει στοιχεία από 11 μελέτες και βάσεις δεδομένων με 786.557 συμμετέχοντες από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που εξετάζει τη συχνότητα εμφάνισης της κλινικής παχυσαρκίας από την πρώιμη παιδική ηλικία έως και την τρίτη ηλικία, προσφέροντας μια διαχρονική εικόνα που έλειπε από τη βιβλιογραφία.

Η κλινική παχυσαρκία ήταν λιγότερο συχνή από την παχυσαρκία που ορίζεται με βάση τον BMI στην παιδική ηλικία και την πρώιμη ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα:

Ηλικιακή ομάδα Κλινική παχυσαρκία Παχυσαρκία με βάση BMI Παιδιά και έφηβοι 2,1% – 4,9% 7% – 10,8%

Δηλαδή, ο νέος ορισμός μειώνει σημαντικά τον αριθμό των παιδιών που χαρακτηρίζονται παχύσαρκα, καθώς δεν αρκεί η αυξημένη σωματική μάζα — απαιτείται και κλινική εκδήλωση προβλημάτων υγείας ή λειτουργικών περιορισμών.

Αντίθετα, η συχνότητα της κλινικής παχυσαρκίας αυξανόταν σε όλη την ενήλικη ζωή, ξεπερνώντας την παχυσαρκία που ορίζεται με βάση τον BMI από την ηλικία των 55–64 ετών και μετά.

Το υψηλότερο ποσοστό (52%) καταγράφηκε στους ανθρώπους ηλικίας 65–74 ετών. Δηλαδή, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους σε αυτή την ηλικιακή ομάδα πληρούν τα κριτήρια της κλινικής παχυσαρκίας.

Η κλινική παχυσαρκία ήταν συχνότερη στους άνδρες κατά την πρώιμη και μέση ενήλικη ζωή, ενώ στις γυναίκες καταγράφηκαν υψηλότερα ποσοστά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης και διαχείρισης της παχυσαρκίας μπορεί να χρειάζεται να είναι διαφοροποιημένες ως προς το φύλο και την ηλικία.

Τι σημαίνει ο νέος ορισμός

Ο νέος ορισμός της κλινικής παχυσαρκίας δεν αντικαθιστά τον BMI — τον συμπληρώνει. Όπως σημειώνει η δρ Ντανιέλ Λόνγκμορ από την ερευνητική ομάδα Inflammatory Origins του MCRI, τα ευρήματα δείχνουν πως, παρότι ο δείκτης μάζας σώματος είναι χρήσιμος για την καταγραφή της παχυσαρκίας σε επίπεδο πληθυσμού και χωρών, δεν αποτυπώνει ολόκληρη την εικόνα της υγείας ενός ανθρώπου.

Με άλλα λόγια, ο BMI μπορεί να δείξει πόσοι είναι παχύσαρκοι, αλλά όχι πόσοι από αυτούς έχουν πραγματικά προβλήματα υγείας που οφείλονται στο βάρος τους. Ο νέος ορισμός έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, εστιάζοντας στην κλινική εκδήλωση και όχι μόνο στη μέτρηση.

Η υιοθέτηση ενός νέου, πιο κλινικού ορισμού έχει σημαντικές συνέπειες:

Για την κλινική πράξη: Οι γιατροί μπορούν να επικεντρώνονται σε ασθενείς που πραγματικά χρήζουν παρέμβασης, αποφεύγοντας υπερδιαγνώσεις σε παιδιά που μπορεί να μην έχουν κλινικά σημαντικό πρόβλημα.

Για τη δημόσια υγεία: Τα δεδομένα επιδημιολογίας γίνονται πιο ακριβή, επιτρέποντας καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης.

Για τους ασθενείς: Μειώνεται το στίγμα για παιδιά που χαρακτηρίζονταν παχύσαρκα μόνο με βάση τον BMI, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σοβαρότητα της παχυσαρκίας στους ηλικιωμένους.

Για την έρευνα: Ανοίγει ο δρόμος για μελέτες που συνδέουν την κλινική παχυσαρκία με συγκεκριμένες εκβάσεις υγείας, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη και λειτουργική ανικανότητα.

Η παχυσαρκία είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Η προσέγγιση με βάση τον BMI έχει δεχθεί κριτική εδώ και χρόνια, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την κατανομή του λίπους, τη μυϊκή μάζα, την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα. Ο νέος ορισμός της κλινικής παχυσαρκίας αποτελεί μια προσπάθεια να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, εστιάζοντας στην πραγματική επίδραση του βάρους στην υγεία και τη λειτουργικότητα του ατόμου.

Το επόμενο βήμα είναι η υιοθέτηση του νέου ορισμού από τους διεθνείς οργανισμούς και τα συστήματα υγείας, καθώς και η προσαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών. Αν αυτό συμβεί, η παχυσαρκία θα αντιμετωπίζεται όχι ως ένας αριθμός στη ζυγαριά, αλλά ως μια πολυδιάστατη κλινική κατάσταση που απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση.