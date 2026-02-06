Στο πλαίσιο του 21ου συνεδρίου Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς (GVRS: Greek Vitreo Retinal Society), η Bayer Ελλάς παρουσίασε νεότερα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τις θεραπείες των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς εστιάζοντας σε αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, δεδομένα πραγματικού κόσμου καθώς και σε περιστατικά από την ελληνική καθημερινή κλινική πρακτική. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την έμπρακτη υποστήριξη των ασθενών με παθήσεις του αμφιβληστροειδούς μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών, που στοχεύουν στην επαναφορά και διατήρηση της όρασης με σημαντική μείωση του θεραπευτικού φορτίου, έναντι των διαθέσιμων θεραπειών.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις θεραπείες anti-VEGF τελευταίας γενιάς, που επιτρέπουν την ολοένα και μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δόσεων θεραπείας με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των κλινικών και την ελάφρυνση της επιβάρυνσης για το σύστημα υγείας ενώ, παράλληλα, διατηρούν τα οπτικά και ανατομικά οφέλη μακροπρόθεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που πάσχουν από εξιδρωματικές νόσους του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να χρειαστεί να επισκεφθούν τον γιατρό τους, έως και κάθε δύο μήνες για να λάβουν ενδοφθάλμια έγχυση. Οι τόσο συχνές επισκέψεις επιβαρύνουν ψυχολογικά και οικονομικά τους ίδιους τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, καθώς και τα συστήματα υγείας.

Οι τελευταίας γενιάς anti-VEGF θεραπείες αναπτύχθηκαν για να καλύψουν αυτές τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες, που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των δορυφορικών διαλέξεων του συνεδρίου, περιλάμβαναν τον τρόπο χρήσης των θεραπειών αυτών, τη φάση εκκίνησης, τη φάση συντήρησης αλλά και τις περιπτώσεις που πληρούν τα κριτήρια αλλαγής συχνότητας χορήγησης θεραπείας ή και αλλαγή θεραπείας.

Η ασφάλεια των θεραπειών αυτών παραμένει απόλυτη προτεραιότητα και, για τον λόγο αυτόν, υπογραμμίστηκε ότι είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση του προφίλ ασφάλειας όλων των θεραπειών ανεξάρτητα από το επίπεδο τεκμηρίωσης προγενέστερων φαρμακευτικών σκευασμάτων με την ίδια δραστική ουσία.

Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε την έγκριση της θεραπείας anti-VEGF τελευταίας γενιάς σε μία επιπλέον ένδειξη, η οποία αφορά στη διαταραχή της όρασης λόγω δευτεροπαθούς οιδήματος της ωχράς κηλίδας από απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς (κλαδικής, κεντρικής και ημικεντρικής φλεβικής απόφραξης). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα, οι ασθενείς που λάμβαναν τη νέα μορφή θεραπείας, χρειάστηκαν 2 έως 3 λιγότερες εγχύσεις κατά την περίοδο παρακολούθησης των 64 εβδομάδων, σε σύγκριση με την προηγούμενη μορφή του ίδιου σκευάσματος.

Στόχος του νέου προτύπου φροντίδας είναι η διασφάλιση υψηλότερης συμμόρφωσης στη θεραπεία, γεγονός που οδηγεί σε αποτελεσματικότερο έλεγχο της νόσου και μακροπρόθεσμη διατήρηση της όρασης με χαμηλότερο θεραπευτικό φορτίο. Παράλληλα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, μείωση της επιβάρυνσης για τους επαγγελματίες υγείας και τις κλινικές, καθώς και περιορισμός του κόστους διαχείρισης των ασθενειών αυτών.