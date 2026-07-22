Το πιο κρίσιμο θρεπτικό συστατικό για την επιβίωση δεν είναι βιταμίνη ή πρωτεΐνη, αλλά το νερό. Ενώ επιβιώνουμε εβδομάδες χωρίς τροφή, χωρίς νερό η αντοχή μας μετριέται σε ημέρες. Κι όμως, αγνοούμε συστηματικά το βασικό ερώτημα: πίνουμε αρκετό;

Το καλοκαίρι, η ζέστη, η εφίδρωση και οι πολλές ώρες έξω από το σπίτι αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης – μιας κατάστασης που εξελίσσεται αθόρυβα, από την κόπωση έως σοβαρές ιατρικές συνέπειες.

Το νερό αποτελεί το 50–70% του σωματικού βάρους. Σε έναν ενήλικα 70 κιλών, αντιστοιχεί σε περίπου 40 λίτρα. Δεν είναι απλός διαλύτης· είναι το περιβάλλον όπου γίνονται όλες οι ενζυμικές αντιδράσεις, η μεταφορά θρεπτικών, η αποβολή τοξινών και η θερμορύθμιση. Χωρίς επαρκή ενυδάτωση, όλα λειτουργούν υποδεέστερα.

Η ημερήσια απώλεια νερού φτάνει τα 2,5–3 λίτρα (και περισσότερα με ζέστη ή άσκηση). Η αφυδάτωση εξελίσσεται σταδιακά:

Στο 2% του σωματικού βάρους (π.χ. 1,4 λίτρα): κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση, βραδύτερα αντανακλαστικά – συχνά χωρίς δίψα.

Σε μεγαλύτερη απώλεια: πύκνωση του αίματος, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, ζάλη, λιποθυμία.

Η δίψα είναι καθυστερημένο σήμα: όταν την αισθανθούμε, το έλλειμμα υγρών υπάρχει ήδη.

Ο εγκέφαλος (75% νερό) πλήττεται πρώτος. Μελέτες δείχνουν ότι ήπια αφυδάτωση επιβαρύνει την οδήγηση όσο και η κατανάλωση αλκοόλ (0,8 g/L). Σε εγκεφαλικό, σχεδόν οι μισοί ασθενείς είναι αφυδατωμένοι, με μεγαλύτερη βλάβη.

Πρακτικές συμβουλές: