Το πιο κρίσιμο θρεπτικό συστατικό για την επιβίωση δεν είναι βιταμίνη ή πρωτεΐνη, αλλά το νερό. Ενώ επιβιώνουμε εβδομάδες χωρίς τροφή, χωρίς νερό η αντοχή μας μετριέται σε ημέρες. Κι όμως, αγνοούμε συστηματικά το βασικό ερώτημα: πίνουμε αρκετό;
Το καλοκαίρι, η ζέστη, η εφίδρωση και οι πολλές ώρες έξω από το σπίτι αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης – μιας κατάστασης που εξελίσσεται αθόρυβα, από την κόπωση έως σοβαρές ιατρικές συνέπειες.
Το νερό αποτελεί το 50–70% του σωματικού βάρους. Σε έναν ενήλικα 70 κιλών, αντιστοιχεί σε περίπου 40 λίτρα. Δεν είναι απλός διαλύτης· είναι το περιβάλλον όπου γίνονται όλες οι ενζυμικές αντιδράσεις, η μεταφορά θρεπτικών, η αποβολή τοξινών και η θερμορύθμιση. Χωρίς επαρκή ενυδάτωση, όλα λειτουργούν υποδεέστερα.
Η ημερήσια απώλεια νερού φτάνει τα 2,5–3 λίτρα (και περισσότερα με ζέστη ή άσκηση). Η αφυδάτωση εξελίσσεται σταδιακά:
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Στο 2% του σωματικού βάρους (π.χ. 1,4 λίτρα): κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση, βραδύτερα αντανακλαστικά – συχνά χωρίς δίψα.
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Σε μεγαλύτερη απώλεια: πύκνωση του αίματος, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, ζάλη, λιποθυμία.
Η δίψα είναι καθυστερημένο σήμα: όταν την αισθανθούμε, το έλλειμμα υγρών υπάρχει ήδη.
Ο εγκέφαλος (75% νερό) πλήττεται πρώτος. Μελέτες δείχνουν ότι ήπια αφυδάτωση επιβαρύνει την οδήγηση όσο και η κατανάλωση αλκοόλ (0,8 g/L). Σε εγκεφαλικό, σχεδόν οι μισοί ασθενείς είναι αφυδατωμένοι, με μεγαλύτερη βλάβη.
Πρακτικές συμβουλές:
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Πίνετε προληπτικά – όχι μόνο όταν διψάτε.
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Ελέγξτε τα ούρα σας: ανοιχτόχρωμα = καλή ενυδάτωση, σκούρα = ανάγκη για νερό.
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Αξιοποιήστε την τροφή: φρούτα και λαχανικά (καρπούζι, αγγούρι, ντομάτα) καλύπτουν το 20% των αναγκών.
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Προσοχή στο αλκοόλ: έχει διουρητική δράση.
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Ο καφές (σε μέτριες ποσότητες) δεν αφυδατώνει σημαντικά.
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Αλμυρά γεύματα: συνοδεύστε τα με επιπλέον νερό.
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Σημάδια θερμικής καταπόνησης: ζάλη, πονοκέφαλος, αδυναμία – χρειάζεται ξεκούραση και ενυδάτωση. Αν σταματήσει η εφίδρωση με καυτό, ξηρό δέρμα, σύγχυση ή λιποθυμία, είναι θερμοπληξία – άμεση ιατρική βοήθεια.