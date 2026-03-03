Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη μεταμορφώνει τη φροντίδα του ασθενή. Τα ρομποτικά συστήματα υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, όμως σήμερα είναι περισσότερο εξελιγμένα από ποτέ και κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά ενός χειρουργού, καθώς η επέμβαση μπορεί πλέον να σχεδιαστεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα. Είναι ένα χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο, χωρίς το ρομπότ να αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την επέμβαση, αλλά κυρίως ο ίδιος ο χειρουργός.



«Το ρομπότ, σε κάθε περίπτωση, διευκολύνει την διαδικασία και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ καλείται να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, αφού οριστούν οι προϋποθέσεις από τον γιατρό. Είναι συνδεδεμένο με υπολογιστές, οι οποίοι δημιουργούν έναν οδικό χάρτη και έτσι πραγματοποιείται μια εικονική τομή, προσομοιάζοντας τη χειρουργική πράξη, ώστε να είναι σχεδιασμένη εκ των προτέρων», αναφέρουν οι κ.κ. Παντελής Σταυρινού, Διευθυντής Νευροχειρουργός, Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολωνίας, Γερμανία και Νικόλαος Χαλιάσος, Διευθυντής Νευροχειρουργός, Επ. Καθηγητής Queen Mary Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, στο Metropolitan Hospital αμφότεροι και συνεχίζουν:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κάτι πολύ καινούριο, και δεν έχει μπει ακόμη στους αλγόριθμους της καθημερινής ιατρικής πράξης. Καθώς εξελίσσεται, γίνεται ταυτόχρονα προσπάθεια προσαρμογής, ώστε κάθε χειρουργός να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων. Περισσότερο από όλα θα αλλάξει το διαγνωστικό κομμάτι, όπου βοηθώντας τον γιατρό θα δίνονται εξαιρετικά χρήσιμες συμβουλές. Το μόνο που μένει να φανεί, είναι το πώς αυτό θα εξελιχθεί».

Η δημιουργία και η συμβολή της Νευροχειρουργικής ομάδας Nevron

Στην Νευροχειρουργική ομάδα Nevron συνεργάζονται ο δρ Παντελής Σταυρινού και ο δρ Νικόλας Χαλιάσος, χειρουργώντας περιστατικά μαζί. Κινητικές διαταραχές, τοποθέτηση microchip και ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο, επιληψία, χρόνιος πόνος, χειρουργική όγκων εγκεφάλου και βάσης κρανίου και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, είναι πολλά από τα περιστατικά που αναλαμβάνει και αντιμετωπίζει η ομάδα.

Η Νευροογκολογία είναι επίσης, ένα μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι της Νευροχειρουργικής. Αντιμετωπίζονται περιστατικά μαζί, συμβουλεύοντας από την αρχή τους ασθενείς, επιλέγοντας τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και χειρουργώντας. Ο ασθενής επιλέγει τον θεράποντα ιατρό του, και η σχέση αυτή δεν αλλάζει. Αντί σε μια επέμβαση να προσέρχεται ο χειρουργός ως μοναχικός πολεμιστής, στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένας ακόμη χειρουργός, υψηλού επιπέδου και της ίδιας εμπειρίας.

Ο κ. Παντελής Σταυρινού, Διευθυντής Νευροχειρουργός του θεραπευτηρίου και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Nevron, αναφέρει: «Όπως όταν πετάει ένα αεροπλάνο, υπάρχει ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης, έτσι συμβαίνει και στην προκειμένη. Λειτουργούμε ως δυο ισάξιοι και ισότιμοι συνεργάτες. Στην Κλινική έχουμε διαχειριστεί εκατοντάδες περιστατικά αυτά τα χρόνια, κυρίως περίπλοκους όγκους εγκεφάλου. Τον ασθενή τον ενδιαφέρει να γίνει καλά. Να απαλλαγεί από τα συμπτώματα. Όλοι είμαστε άνθρωποι και δεν λειτουργούμε με το αλάθητο, ή στο 100% κάθε μέρα. Το χειρουργείο το θέλουμε να είναι βαρετό. Να πάνε όλα σαν μια ταινία που την έχουμε δει 100 φορές και ξέρουμε τι γίνεται. Να μην έχουμε απρόοπτα. Την ομάδα μας την απαρτίζουν ακόμη επιμελητές, οι οποίοι μας βοηθούν στο καθημερινό έργο μας, παραϊατρικά επαγγέλματα, όπως φυσικοθεραπευτές και νευροψυχολόγοι, και φυσικά νοσηλευτές. Είμαστε μάλιστα σε διαδικασία να εκπαιδεύσουμε ειδικές νοσοκόμες για συγκεκριμένους τομείς, στα πρότυπα του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, του NHS».

Η κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή

Δεν χρειάζονται όλοι οι ασθενείς χειρουργείο, ούτε λειτουργούν όλες οι θεραπείες σε όλους τους ασθενείς. Κάθε ειδικός θα πρέπει να κάνει τις σωστές ενδείξεις και να μην αλλάζει τον ηθικό κώδικά του. Κάθε ασθενής συμβουλεύεται αναλόγως. Όταν παρθεί η απόφαση ότι ένας ασθενής θα οδηγηθεί σε κάποια θεραπεία, χρειάζονται τα πιο σύγχρονα μέσα, ώστε να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο με τον καλύτερο τρόπο.

Το Metropolitan Hospital παρέχει σε όλη την Νευροχειρουργική ομάδα Nevron, τα πιο σύγχρονα μέσα για να δοθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα με απώτερο σκοπό την άριστη εκτέλεση. Ο κ. Νικόλαος Χαλιάσος, Διευθυντής Νευροχειρουργός του θεραπευτηρίου και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Nevron, επισημαίνει: «Στη Nevron έχουμε θέσει τρεις συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους: Την ανάπτυξη και εξειδίκευση στις ελάχιστα παρεμβατικές επεμβάσεις, την προσωποποιημένη Ιατρική και την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Χρειαστήκαμε πέντε χρόνια συλλογής δεδομένων και έναν χρόνο ως πιλότο, για να αναπτύξουμε και να δημοσιεύουμε έναν αλγόριθμο που μας επιτρέπει να προβλέψουμε με ακρίβεια 85%-90%, αν ένας ασθενής θα χρειαστεί επέμβαση».

Η ψυχολογία του ασθενούς

Η διαχείριση της ψυχολογίας ενός ασθενούς είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς ενός χειρουργού. Αυτό που χρειάζεται είναι ειλικρίνεια, τόσο με τον ασθενή, όσο και με τους συγγενείς του. Υπάρχει φόβος, από το πόσες ώρες θα διαρκέσει η επέμβαση, μέχρι το αν θα υπάρξουν επιπλοκές, ή πόσο θα χρειαστεί να απουσιάσουν από την εργασία τους. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα, τόσο από την εμπειρία μας, όσο και από τα δεδομένα που προκύπτουν από τις μελέτες. Για τους νευροχειρουργούς, η δυσκολία του ασθενούς αποτελεί ρουτίνα, και το επιθυμητό είναι να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη, ώστε ο εκάστοτε ασθενής να καθοδηγηθεί στη λύση, με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

Τι ακολουθεί μετά το χειρουργείο για τον ασθενή

Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να προσφερθούν οι καλύτερες λύσεις στους ασθενείς, μειώνοντας τα ρίσκα και τους κινδύνους για επιπλοκές. Στόχος είναι να επιστρέφουν, το ταχύτερο δυνατό στην καθημερινότητά τους, στην οικογένειά τους και στη δουλειά τους, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους. Σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει με τους κακοήθεις όγκους, είναι σημαντικό ο γιατρός να λειτουργεί ως συνοδοιπόρος. Σε αυτήν την περίπτωση δοκιμάζονται και οι δυο πλευρές, ψυχικά αλλά και σωματικά.

Περιστατικά που σημάδεψαν

Ο κ. Σταυρινού περιγράφει δυο περιστατικά που έχουν χαραχθεί στην μνήμη του: «Ένας ασθενής με σοβαρή κακοήθεια όγκου στον εγκέφαλο, ζήτησε να περιμένουμε 6-8 εβδομάδες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην επέμβαση, επειδή η κόρη του βρισκόταν στην τελευταία περίοδο της προετοιμασίας της για εισαγωγικές εξετάσεις, και δεν ήθελε να διαταράξει την καθημερινότητά της.

Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, προσπαθήσαμε να τον μεταπείσουμε, αλλά φυσικά σεβαστήκαμε την επιθυμία του, κάτι για το οποίο μας ευχαρίστησε. Ήταν μια γενναία πράξη, καθώς έβαλε τα «θέλω» του παιδιού του πάνω από τα δικά του. Μια νεαρή κοπέλα, την οποία χειρουργήσαμε για σοβαρή κακοήθεια στον εγκέφαλο, συμπληρώνει σήμερα δέκα χρόνια χωρίς νόσο. Από ένα σημείο και μετά καταλήξαμε να γίνουμε φίλοι. Ένα περιστατικό που μας θυμίζει ότι, πάντα υπάρχει ελπίδα, η πιθανότητα να εξελιχθούν θετικά τα πράγματα, γι’ αυτό και δεν εγκαταλείπουμε ποτέ. Και το πρώτο χειρουργείο μας εδώ στην Ελλάδα, με τον ασθενή ξύπνιο, μια νεαρή δικηγόρος, που μας μιλούσε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ενώ εξετάζαμε τον εγκέφαλό της, και πήγε εξαιρετικά».

Αποτίμηση της πορείας

Ο κ. Χαλιάσος, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αυτό που θέλαμε πάντα είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς. Δεν επαναπαυόμαστε στην αρχική εκπαίδευσή μας, είμαστε διαρκώς στο κυνήγι της αριστείας. Να μεταφέρουμε και στην πατρίδα μας τη γνώση που έχουμε κατακτήσει.

Στην Ελλάδα, διαμορφώνονται διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό. Βλέπουμε κάθε περιστατικό, ως αναρρίχηση σε ένα βουνό. Με ενθουσιασμό, ίσως και με δέος, αλλά με το πάθος να φτάσουμε στην κορυφή και να τα καταφέρουμε. Σε έναν φοιτητή, θα εξηγούσαμε ότι η διαδικασία είναι επίπονη. Όχι μόνο για να γίνει νευροχειρουργός, αλλά και στη συνέχεια. Απαιτεί συναισθηματική θωράκιση και προσήλωση στον στόχο. Είναι μια ειδικότητα που απαιτεί εξαιρετική αφοσίωση, χρειάζεται όλο το «είναι» σου. Όταν ενημερώνεις έναν ασθενή ότι θα του χειρουργήσεις το κεφάλι, απειλείς την ίδια την ύπαρξή του, δεν είναι όπως οι άλλες επεμβάσεις. Είμαστε ταυτόχρονα πολύ δυνατοί και πολύ εύθραυστοι, μια συνθήκη που εναλλάσσεται κατά τη διάρκεια της σχέσης του γιατρού με τον ασθενή».

*Η Νευροχειρουργική Κλινική και η Νευροχειρουργική Ομάδα Nevron του Metropolitan Hospital, καλύπτουν επιτυχώς, ένα μεγάλο κενό στην Ελλάδα. Μια κλινική οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με διευθυντές επιπέδου και με μεγάλη εμπειρία, που συνεργάζονται αρμονικά, προκειμένου να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες, αντάξιες των προσδοκιών και των αναγκών του εκάστοτε ασθενή. Αντίστοιχος με εκείνον των πιο σύγχρονων νευροχειρουργικών μονάδων, ο εξοπλισμός του τμήματος περιλαμβάνει τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων του νευρικού συστήματος.