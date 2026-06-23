Κούραση, δυσκολία συγκέντρωσης, αίσθημα «νοητικής ομίχλης», μειωμένη πνευματική απόδοση. Για πολλούς ανθρώπους, τα συμπτώματα αυτά θεωρούνται πλέον σχεδόν φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινότητας. Οι απαιτητικοί ρυθμοί ζωής, η συνεχής έκθεση σε πληροφορίες και οθόνες, το χρόνιο στρες αλλά και οι διαταραχές ύπνου φαίνεται να επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τη γνωσιακή λειτουργία — ακόμη και σε νεότερες ηλικίες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η γνωσιακή υγεία δεν αφορά αποκλειστικά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η πνευματική απόδοση, η συγκέντρωση και η διατήρηση της νοητικής εγρήγορσης αποτελούν ζητήματα που απασχολούν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους κάθε ηλικίας, ιδιαίτερα μέσα στους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας.

Την ίδια στιγμή, όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, τόσο περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να υποστηρίξουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και τη νοητική τους ευεξία. Η διατήρηση της πνευματικής απόδοσης φαίνεται πλέον να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής φροντίδας της υγείας, καθώς η σύγχρονη επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ο τρόπος ζωής και η διατροφή επηρεάζουν σημαντικά τη γνωσιακή λειτουργία.

Ο ποιοτικός ύπνος, η συστηματική σωματική δραστηριότητα, η πνευματική άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή συνδέονται με τη διατήρηση της πνευματικής εγρήγορσης και της συγκέντρωσης. Παράλληλα, ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Neuralex είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που συνδυάζει DHA και EPA Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη D3, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σελήνιο, συστατικά που σχετίζονται με τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και του οργανισμού.

Το DHA είναι ένα από τα σημαντικότερα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Μαζί με το EPA συμμετέχουν στη δομή των κυτταρικών μεμβρανών και αποτελούν βασικά συστατικά για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Παράλληλα, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β — όπως οι Β6, Β12 καθώς και το φυλλικό οξύ — συμβάλλουν στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεϊνης και στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία. Επιπλέον, βοηθούν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και συμμετέχει στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης, ενώ το σελήνιο συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.