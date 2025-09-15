Μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτιά φέρνει στην Ελλάδα η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Το κέντρο πέτυχε το πρώτο μεγάλο ορόσημο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUnetCCC, αναδεικνύοντας το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» ως το πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου (Comprehensive Cancer Care Network – CCCN).

Η Θεραπευτική Κλινική λειτουργεί στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και από την ίδρυσή της έχει ως αποστολή τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Παράλληλα, έχει θέσει στο επίκεντρο τη βασική, κλινική και μεταφραστική έρευνα, συμβάλλοντας στην πρόοδο της ιατρικής γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.

«Η συστηματική δουλειά των τελευταίων τριών δεκαετιών έχει καταστήσει τη Θεραπευτική Κλινική, πρωτοπόρο στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα, αλλά και έναν αξιόπιστο συνομιλητή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα αποτελεί απόδειξη του κύρους και της αναγνώρισής της», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα EUnetCCC αποτελεί κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να διασφαλίσει τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα στην παροχή αντικαρκινικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των Δικτύων Ολοκληρωμένης Φροντίδας διαφόρων νεοπλασιών (Comprehensive Cancer Care Networks). Πιο συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» αναπτύσσεται το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας των ασθενών με γυναικολογικές νεοπλασίες που στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, από την πρόληψη, την αρχική διάγνωση και την πλήρη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα αναπτυχθούν «μονοπάτια» ασθενών για κάθε γυναικολογική κακοήθεια ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική και απρόσκοπτη περίθαλψη τους.

«Η επίτευξη αυτού του ορόσημου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ουσιαστική στήριξη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (1η ΥΠΕ) και της Διοίκησης του νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”. Με τη συμβολή τους, δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του έργου, να ξεπεραστούν οργανωτικές και διοικητικές προκλήσεις και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, του πώς η πανεπιστημιακή γνώση, η διοικητική υποστήριξη και η κρατική μέριμνα μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά, ώστε να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα με άμεσο όφελος για τους ασθενείς και την κοινωνία.

Η πιστοποίηση του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» ως Δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας για ασθενείς με γυναικολογικές κακοήθειες δεν θα είναι απλώς μια τιμητική διάκριση. Αποτελεί επιπλέον:

Διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής επάρκειας και ποιότητας του προσωπικού του νοσοκομείου.

Ευκαιρία για τους Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες και πρότυπα φροντίδας εφάμιλλα με τα κορυφαία ευρωπαϊκά κέντρα.

Στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της ογκολογίας.

Το EUnetCCC φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο μιας νέας εποχής στην αντικαρκινική περίθαλψη. Η συμμετοχή της Ελλάδας ως πρωτοπόρου χώρας αποδεικνύει ότι η ελληνική ιατρική κοινότητα μπορεί να ηγηθεί σε διεθνές επίπεδο.