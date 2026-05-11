Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» προχωρά δυναμικά στην εφαρμογή σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, πραγματοποιώντας με επιτυχία την πρώτη επέμβαση θερμικής κατάλυσης (ablation) καλοήθους θυρεοειδικού όζου με χρήση μικροκυμάτων (Microwave Ablation – MWA) σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η ηλεκτροκαυτηρίαση θυρεοειδικών όζων αποτελεί μία καινοτόμο, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική μέθοδο, η οποία επιτρέπει τη συρρίκνωση καλοήθων όζων του θυρεοειδούς χωρίς την ανάγκη ολικής θυρεοειδεκτομής.

Η τεχνική εφαρμόζεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Ablation – RFA) ή μικροκυμάτων (Microwave Ablation – MWA). Μέσω ειδικής βελόνας διοχετεύεται θερμική ενέργεια στον όζο, προκαλώντας στοχευμένη καταστροφή του παθολογικού ιστού, ενώ ο υπόλοιπος θυρεοειδής αδένας διατηρείται.

Με τη μέθοδο αυτή:

αποφεύγεται σε πολλές περιπτώσεις η αφαίρεση ολόκληρου του θυρεοειδούς,

μειώνεται η ανάγκη μακροχρόνιας ορμονικής υποκατάστασης,

ελαχιστοποιούνται οι πιθανές επιπλοκές,

δεν υπάρχει χειρουργική ουλή ή εμφανές σημάδι,

εξασφαλίζεται ταχύτατη αποκατάσταση και άμεση επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες σε άνδρα 41 ετών, ελεύθερου ατομικού ιστορικού, με μονήρη θυρεοειδικό όζο διαμέτρου 3 εκατοστών, με καλοήθη υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά και δύο αρνητικές παρακεντήσεις.

Ο ασθενής υποβλήθηκε υπό γενική αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση σε θερμική κατάλυση του όζου με μικροκύματα. Την επόμενη ημέρα έλαβε εξιτήριο χωρίς να χρειαστεί παυσίπονη αγωγή ή ορμονική υποκατάσταση, χωρίς ουλή και έχοντας διατηρήσει πλήρως τον θυρεοειδή αδένα του.

Ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος που μία τόσο σύγχρονη θεραπευτική δυνατότητα παρέχεται πλέον σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής κ. Παύλος Σταμπούλογλου με την ομάδα του, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.