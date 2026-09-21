Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί την πιο συχνή αιτία άνοιας παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 60-70% όλων των περιπτώσεων. Πρόκειται για μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που προσβάλλει πρωτίστως τη μνήμη, τη σκέψη και τη συμπεριφορά, οδηγώντας σταδιακά σε απώλεια της αυτονομίας του ατόμου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι πάσχουν από άνοια, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτελεί την κύρια αιτία, ενώ εκτιμάται ότι άλλοι 350.000 βρίσκονται στο προστάδιο της νόσου, την Ήπια Νοητική Διαταραχή. Η χώρα μας κατέχει μάλιστα την 4η θέση παγκοσμίως σε συχνότητα εμφάνισης της νόσου, με 2.088 καταγεγραμμένα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Ο αντίκτυπος της νόσου Αλτσχάιμερ δεν περιορίζεται στους ασθενείς. Για κάθε άτομο που ζει με άνοια, 2 έως 3 άτομα απασχολούνται με τη φροντίδα του. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι το 2030, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα μας – ασθενείς και φροντιστές – θα επηρεάζονται καθημερινά από την άνοια. Η οικονομική επιβάρυνση είναι επίσης σημαντική: το ετήσιο κόστος της άνοιας μπορεί να φτάσει, σε σοβαρές περιπτώσεις, έως και 74.000 ευρώ ανά άτομο, με πάνω από το 90% των δαπανών να σχετίζονται με τη φροντίδα και τη μακροχρόνια περίθαλψη. Οι ειδικοί προειδοποιούν για μια επερχόμενη «επιδημία της νόσου» τις επόμενες δεκαετίες, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δέκα πιο γερασμένων χωρών παγκοσμίως.

Δύο πρωτεΐνες, μία καταστροφή

Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από δύο κύρια παθολογικά ευρήματα στον εγκέφαλο: τις αμυλοειδείς πλάκες και τις νευροϊνιδιακές συσσωρεύσεις. Οι αμυλοειδείς πλάκες σχηματίζονται από τη συσσώρευση του πεπτιδίου βήτα-αμυλοειδούς (Aβ) έξω από τα νευρικά κύτταρα, ενώ οι νευροϊνιδιακές συσσωρεύσεις αποτελούνται από την υπερφωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη tau μέσα στα κύτταρα. Η εξάπλωση των συσσωρεύσεων tau στον εγκέφαλο σχετίζεται στενά με τη γνωστική έκπτωση. Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου – όπως ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η σοβαρή υπέρταση – συνδέονται με ταχύτερη εξάπλωση της παθολογίας tau. Ο μηχανισμός της νόσου είναι πολύπλοκος και περιλαμβάνει χρόνια νευροφλεγμονή, οξειδωτικό στρες, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και διαταραχή της κάθαρσης των πρωτεϊνών.

Μέχρι πρόσφατα, η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ βασιζόταν σε κλινικά κριτήρια και απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η PET και η μέτρηση βιοδεικτών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό – μέθοδοι επεμβατικές, δαπανηρές και χαμηλής προσβασιμότητας. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη βιοδεικτών αίματος έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. Η εξειδικευμένη συναίνεση του 2026 για τους βιοδείκτες αίματος στον Αλτσχάιμερ καθορίζει ως προτιμώμενους δείκτες πρώιμου ελέγχου τα Aβ1-42, Aβ1-42/Aβ1-40, p-tau181, p-tau231 και p-tau217, με τον συνδυασμό p-tau217 και Aβ1-42/Aβ1-40 να παρουσιάζει τη βέλτιστη διαγνωστική απόδοση. Οι βιοδείκτες αίματος προσφέρουν μη επεμβατική, οικονομικά προσιτή και επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση, επιτρέποντας την ανίχνευση της νόσου σε προκλινικό στάδιο, ακόμη και 10 χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Θεραπευτικές εξελίξεις: Από τη συμπτωματική αγωγή στην τροποποίηση της νόσου

Για δεκαετίες, η θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ περιοριζόταν σε φάρμακα που ανακούφιζαν προσωρινά τα συμπτώματα – τους αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης (δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη, γκαλανταμίνη) και τη μεμαντίνη. Η εποχή αυτή φαίνεται να κλείνει. Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Kisunla (donanemab) για τη θεραπεία της ήπιας γνωστικής εξασθένησης και της ήπιας άνοιας στα αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τις αμυλοειδείς πλάκες, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου. Παράλληλα, το lecanemab (Leqembi) βρίσκεται επίσης σε κλινική χρήση, ενώ νέες θεραπείες βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης. Το diranersen, μια πειραματική θεραπεία που στοχεύει την πρωτεΐνη tau, έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μελέτη φάσης 2 CELIA: στη δόση των 60 mg, επιβράδυνε τη γνωστική έκπτωση κατά 42% στην κλίμακα ADAS-Cog, 50% στο MMSE και 26% στην κλίμακα CDR-SB, ενώ μείωσε τα επίπεδα της συνολικής tau στο ΕΝΥ κατά 50-65% . Ο καθηγητής Cath Mummery από το University College London Hospitals δήλωσε: «Τα δεδομένα της CELIA παρέχουν μερικές από τις σαφέστερες αποδείξεις ότι η μείωση της παθολογίας tau μπορεί να μεταφραστεί σε κλινικά σημαντικό όφελος. Το μέγεθος της μείωσης της tau και του γνωστικού οφέλους είναι από τα πιο πειστικά που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη φαρμάκων για τη νόσο Αλτσχάιμερ». Παράλληλα, νέες μελέτες διερευνούν την αύξηση του φυσικού μορίου NAD⁺ ως μέσο περιορισμού της νευρολογικής βλάβης, ανοίγοντας δρόμους για την αντιστροφή της νόσου.

Ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι η αναγνώριση ότι έως και το 50% των περιπτώσεων άνοιας μπορούν να προληφθούν ή να καθυστερήσουν μέσω τροποποίησης του τρόπου ζωής. Η έκθεση του Lancet το 2024 εντόπισε 14 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων της χαμηλής εκπαίδευσης, της απώλειας ακοής, της υπέρτασης, του καπνίσματος, της παχυσαρκίας, της κατάθλιψης, της σωματικής αδράνειας, του διαβήτη, της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κοινωνικής απομόνωσης. Οι συστάσεις του 2026 για τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου περιλαμβάνουν:

Διατροφή: Υιοθέτηση της μεσογειακής ή της MIND διατροφής, με κατανάλωση 50-100 g δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως.

Σωματική άσκηση: Τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, 45-60 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση.

Έλεγχος βάρους και αρτηριακής πίεσης: Διατήρηση φυσιολογικού BMI και αυστηρός έλεγχος της υπέρτασης.

Διακοπή καπνίσματος και περιορισμός του αλκοόλ.

Κοινωνική συμμετοχή και αποφυγή της μακροχρόνιας απομόνωσης.

Ποιοτικός ύπνος 6-8 ωρών ημερησίως και αντιμετώπιση διαταραχών όπως η άπνοια.

Η Shea Andrews από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο τονίζει: «Με τη νόσο Αλτσχάιμερ, μπορεί να εμπλέκονται πολλαπλές αγγειακές παθήσεις, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης. Αν κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής και βελτιώσετε τον έλεγχο τέτοιων παθήσεων, θα μπορούσατε να μειώσετε τη συνολική βλάβη στον εγκέφαλο, καθυστερώντας ή ακόμη και προλαμβάνοντας τα συμπτώματα».

Παρά την πρόοδο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν. Οι νέες θεραπείες είναι αποτελεσματικές μόνο σε πρώιμα στάδια της νόσου, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη διάγνωση κρίσιμη. Παράλληλα, το κόστος και η πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες παραμένουν ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης. Η εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση, που συνδυάζει γενετικούς δείκτες, βιοδείκτες αίματος και αξιολόγηση τροποποιήσιμων παραγόντων, αποτελεί το μέλλον της διαχείρισης της νόσου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής Γιάννης Ζαγανάς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το «αισιόδοξο παραθυράκι» είναι ότι υπάρχουν πλέον ευρήματα θεραπειών που επιβραδύνουν τη νόσο, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους ασθενείς. Η μάχη κατά της νόσου Αλτσχάιμερ έχει περάσει από την εποχή της αδράνειας σε μια νέα εποχή δράσης, πρόληψης και εξατομικευμένης φροντίδας.