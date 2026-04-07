Κάθε χρόνο, στις 11 Απριλίου, ο κόσμος ενώνει τη φωνή του για τη Νόσο Πάρκινσον — μια χρόνια πάθηση του νευρικού συστήματος που επηρεάζει πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητά τους.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία που αποσκοπεί:

Στην ενίσχυση της κατανόησης σχετικά με τα συμπτώματα, τις προκλήσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Στην προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων θεραπευτικών επιλογών.

Στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των παρανοήσεων που συχνά συνοδεύουν τη διάγνωση.

Η Νόσος Πάρκινσον δεν επηρεάζει μόνο τις κινήσεις του σώματος, επηρεάζει την ψυχολογία, τον ύπνο, τη μνήμη και τη σκέψη — ολόκληρη, δηλαδή, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που τη ζουν. Γι’ αυτό, η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή ιατρική παρακολούθηση και η πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας.

Σε αυτήν τη σημαντική ημέρα, η κοινωνία καλείται να σταθεί ουσιαστικά δίπλα στους ανθρώπους που ζουν με Πάρκινσον — τους ασθενείς, τους φροντιστές, τις οικογένειές τους και τους επαγγελματίες υγείας που συμβάλλουν καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η έγκαιρη αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων — όπως το τρέμουλο, η δυσκαμψία, η επιβράδυνση των κινήσεων ή οι διαταραχές ύπνου — μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση της νόσου, μέσα από τις διαθέσιμες, και στην Ελλάδα, φαρμακευτικές θεραπείες. Παράλληλα, η επιστημονική πρόοδος δημιουργεί νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πάρκινσον αποτελεί υπενθύμιση ότι η ενημέρωση, η στήριξη και η αλληλεγγύη μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Κάθε άνθρωπος που ζει με Πάρκινσον αξίζει αξιοπρέπεια, κατανόηση και πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα.