Κάθε χρόνο, στις 11 Απριλίου, ο κόσμος ενώνει τη φωνή του για τη Νόσο Πάρκινσον — μια χρόνια πάθηση του νευρικού συστήματος που επηρεάζει πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητά τους.
Η ημέρα αυτή αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία που αποσκοπεί:
- Στην ενίσχυση της κατανόησης σχετικά με τα συμπτώματα, τις προκλήσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.
- Στην προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων θεραπευτικών επιλογών.
- Στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των παρανοήσεων που συχνά συνοδεύουν τη διάγνωση.
Η Νόσος Πάρκινσον δεν επηρεάζει μόνο τις κινήσεις του σώματος, επηρεάζει την ψυχολογία, τον ύπνο, τη μνήμη και τη σκέψη — ολόκληρη, δηλαδή, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που τη ζουν. Γι’ αυτό, η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή ιατρική παρακολούθηση και η πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας.
Σε αυτήν τη σημαντική ημέρα, η κοινωνία καλείται να σταθεί ουσιαστικά δίπλα στους ανθρώπους που ζουν με Πάρκινσον — τους ασθενείς, τους φροντιστές, τις οικογένειές τους και τους επαγγελματίες υγείας που συμβάλλουν καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Η έγκαιρη αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων — όπως το τρέμουλο, η δυσκαμψία, η επιβράδυνση των κινήσεων ή οι διαταραχές ύπνου — μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση της νόσου, μέσα από τις διαθέσιμες, και στην Ελλάδα, φαρμακευτικές θεραπείες. Παράλληλα, η επιστημονική πρόοδος δημιουργεί νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Η Παγκόσμια Ημέρα Πάρκινσον αποτελεί υπενθύμιση ότι η ενημέρωση, η στήριξη και η αλληλεγγύη μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.
Κάθε άνθρωπος που ζει με Πάρκινσον αξίζει αξιοπρέπεια, κατανόηση και πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα.